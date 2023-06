Tout ce qu’il faut savoir sur Siri Pinter – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Carson Daly est une personnalité de la télévision de longue date qui est également l’hôte de La voix.

Il est marié à Siri Pinter.

Plus récemment, le 31 mai 2023, Carson a plaisanté en disant que son « grand » 50e anniversaire approcherait en juin 2023.

Carson Daly, 49 ans et sa femme Siri Pinter, 42 ans, entretiennent une relation amoureuse depuis plus de 10 ans. Carson est connu pour sa longue carrière à la télévision, depuis ses jours dans les années 90, animant NMT sur MTV à son émission de fin de soirée à sa carrière dans un talk-show du matin. La personnalité est à l’honneur depuis des années ! Le couple s’est rencontré alors qu’il travaillait sur son émission de fin de soirée, et leur relation se renforce depuis.

Plus récemment, elle a jailli sur Carson via Instagram pour leur 7e anniversaire de mariage en décembre 2022. « C’est une journée pluvieuse et étrangement chaude aujourd’hui… comme c’était il y a 7 ans. J’adore faire la vie avec toi @carsondaly », a déclaré Siri sous-titré les photos de leur mariage. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Siri, la femme de Carson Daly, ici!

Comment Carson et sa femme se sont-ils rencontrés ?

Carson et Siri ne sont mariés que depuis sept ans, mais ils sont ensemble depuis plus d’une décennie ! L’ancien NMT l’hôte a rencontré sa future femme lorsqu’il était hôte de fin de soirée. Siri était l’assistant d’un écrivain pour son émission Dernier appel avec Carson Daly, qui a été diffusé de 2002 à 2019. « Elle entrait dans nos réunions et je regardais les autres mecs dans la pièce, comme, ‘Tu vois ce que je vois?’ C’était indéniable », a déclaré Carson Personnes. Le couple s’est ensuite fiancé en 2013 et ils se sont finalement mariés juste avant Noël 2015.

Siri est un blogueur culinaire

Alors que Carson a été un incontournable de divers talk-shows tout au long de sa carrière, Siri s’est fait un nom en dirigeant un blog culinaire appelé « Siriously Delicious ». En 2018, elle publie un livre de cuisine du même nom : Siriously Delicious: 100 recettes simples nutritives (et pas si nutritives) pour le vrai cuisinier à la maison. Elle a également pu mettre à profit ses talents de cuisinière pour devenir correspondante culinaire aux côtés de son mari pendant Aujourd’hui.

Ils ont quatre enfants

Ensemble, Carson et Siri ont quatre beaux enfants. Ils ont eu leurs trois premiers enfants avant de se marier, et ils ont eu leur plus jeune en mars 2020. Ils ont un fils Jackson James, 13 ans et trois filles Etta, 9, Londres, 7, et Goldy, 2. Après la naissance de Goldie pendant la pandémie de COVID, Carson a remercié le personnel médical pour toute son aide lors de la naissance au milieu de la pandémie de coronavirus. «La famille Daly souhaite adresser un cri spécial au personnel médical incroyablement courageux et désintéressé de notre hôpital de New York, ainsi qu’aux nombreuses personnes courageuses en première ligne de ce terrible virus. Nous remercions Dieu non seulement pour la naissance en toute sécurité de notre fille, mais pour leur travail inlassable auprès de tant de personnes dans le besoin », a-t-il écrit.

Le père de Siri est un acteur

Il n’est pas surprenant que Siri soit devenu un artiste en tant que correspondant alimentaire sur Aujourd’hui. Son père Marquer, 71 ans, est un acteur actif depuis des années. Il a fait sa première apparition dans un téléfilm de 1978 et a joué des rôles dans une grande variété de projets. Plus particulièrement, il est apparu dans une tonne de feuilletons, dont Hôpital général et Les jeunes et les agités. Il a également fait des apparitions dans quelques épisodes d’émissions acclamées par la critique comme Des hommes fous et Narcos : Mexique. Il a également joué quelques rôles mineurs au cinéma dans des films comme Ciel vanille.

Elle a travaillé dans les coulisses à la télévision

Comme mentionné précédemment, Siri a rencontré Carson alors qu’elle était l’assistante d’un écrivain dans son émission, mais elle a en fait travaillé sur un certain nombre de projets différents avant de devenir elle-même une personnalité de la télévision. Elle a été productrice associée pour l’émission spéciale du Nouvel An de Carson en 2008. D’autres projets pour lesquels elle a été assistante sur la sitcom classique Fraser, Engagé, le téléfilm Personne ne regardeet un épisode de Dernière bande dessinée deboutselon sa page IMDb.

Siri a jailli sur Carson

Le couple a célébré son sixième anniversaire de mariage ensemble en décembre 2021. Après des années ensemble, le couple semble tellement amoureux l’un de l’autre. Siri a écrit une publication Instagram avec des photos de leur journée spéciale pour célébrer leur anniversaire. « Je ne me souviens même pas combien d’autres … c’est parce que la vie avec vous et notre famille a semblé être une éternité », a-t-elle écrit dans le post. « Je ne me souviens même pas d’un avant. Je t’aime [Carson Daly]… Joyeux anniversaire! »

Carson était fiancé à Tara Reid

Avant de rencontrer Siri, Carson était autrefois fiancé à Tarte américaine actrice Tara Reid, 46. ​​Au plus fort de TRL succès, le couple s’est rencontré sur le plateau et s’est fiancé en octobre 2000, mais ils ont rompu leur relation en juin 2001. Rétrospectivement, Carson a admis qu’il était probablement préférable que leur relation se déroule comme elle l’a fait. « Dans une certaine mesure, j’ai esquivé une balle. Je devenais sérieux au sujet de ma carrière et elle voulait tourner des films et faire la fête pendant son temps libre. Cela n’a pas fonctionné pour moi », a-t-il déclaré. Elle en 2012.

Il est sorti avec Jennifer Love Hewitt

Dans les années 90, Carson avait une relation amoureuse avec je sais ce que tu as fait l’été dernier étoile Jennifer Love Hewitt, 43. Le couple s’est formé en 1997, alors que Jennifer était une étoile montante, mais la rupture du couple est survenue brusquement, surtout pour Carson ! L’ancien VJ a admis qu’il avait appris la rupture en en entendant parler sur de Howard Stern émission de radio dans un Personnes entretien, par E ! Nouvelles. Bien qu’il ait été aveuglé par la rupture, Carson a pu plaisanter avec Jennifer lorsqu’elle est apparue dans son talk-show en 2005. « Je veux juste commencer ici, et je ne veux pas que ce soit bizarre pour vous, mais je pense que c’est important. que je dis ceci: je pense qu’il est temps que nous commencions à voir d’autres personnes », a-t-il plaisanté avec elle lorsqu’elle était sur Dernier appel. Il a parcouru de manière ludique les moments de carrière qu’elle a eus au moment de leur rupture.

Selon la rumeur, il serait sorti avec Christina Aguilera

Alors que ses relations avec Siri et Tara sont ses plus célèbres, il y avait une fois une rumeur selon laquelle il était brièvement impliqué avec Christina Aguilera, 41, qui a ensuite été juge sur le Carson-hébergé La voix. La rumeur a été référencée dans d’Eminem chanson « The Real Slim Shady ». Bien que la paire n’ait pas répondu à la rumeur, Carson a répondu une fois à une question en Salon de la vanité en 2012, posant des questions sur Christina, avec une réponse qui a semblé mettre fin à la rumeur. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de détails très personnels sur la sexualité du chanteur de « Genie in a Bottle », Carson a dévié. « Vous plaisantez j’espère? C’est ton ouvreur ? Je n’ai aucune idée. Je ne peux pas imaginer la pensée. Je veux dire, vraiment », a-t-il déclaré.

