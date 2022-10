Tout ce qu’il faut savoir sur ses 3 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Danny DeVito est un acteur connu pour une variété de rôles dans “Matilda”, “Batman Returns” et “It’s Always Sunny In Philadelphia”.

Danny a été marié à Rhea Perlman de 1982 jusqu’à leur séparation en 2017.

Le couple a eu deux filles Lucy et Grace et un fils Jake.

Danny De Vito est l’un des acteurs les plus immédiatement reconnaissables travaillant aujourd’hui. Après avoir fait ses débuts au cinéma en 1970, Danny, 77 ans, a joué dans un certain nombre de films acclamés par la critique, ainsi que dans des émissions de télévision et des pièces de théâtre populaires. Il est incroyablement polyvalent en tant qu’acteur. Il a joué dans de grands films comme Vol au dessus d’un nid de coucou et a reçu une nomination aux Oscars du meilleur film pour Erin Brockovitch. Toujours pour certains, il est surtout connu sous le nom de Pingouin dans Le retour de Batman ou la voix de Phil dans Hercule. Ses capacités comiques lui ont également valu une grande reconnaissance. Il a remporté un Emmy pour sa série comique Taxi et pour de nombreux fans, il est Frank Reynolds sur Il fait toujours beau à Philadelphie.

Pendant son séjour à Broadway, Danny a rencontré sa femme Rhéa Perlman, 74, et le couple s’est marié en 1982. Le couple a eu trois enfants dans les années 80. Après 35 ans de mariage, le couple a annoncé qu’il se séparait en 2017, mais ils n’ont pas finalisé leur divorce. Malgré la séparation, il semble que l’ancien couple soit toujours ami et soit d’excellents parents pour leurs enfants adultes. Découvrez-en plus sur les trois enfants de Danny et Rhea ici!

Lucy Chet De Vito

Danny et Rhea ont accueilli leur premier enfant Lucie, 39, en mars 1983. La fille aînée du couple a suivi les traces de ses parents et est devenue actrice. Elle est vraiment attirée par les deux et s’est produite au théâtre, au cinéma et à la télévision. “Ce sont des parents incroyables, et ils sont bien sûr sous les projecteurs, et tout le monde sait qui ils sont, mais ce sont des gens très terre-à-terre”, a-t-elle déclaré sur Le spectacle Rich Eisen en août 2022. Elle a dit qu’elle avait des souvenirs précoces de fans demandant à ses parents des photos et leur rendant visite sur le plateau.

Après avoir obtenu un diplôme de théâtre à l’Université Brown, elle a joué Anne Frank dans une pièce en 2008, par Le Seattle Times. Avant d’obtenir son diplôme, elle avait quelques crédits d’acteur mineurs, y compris dans l’émission de son père Il fait toujours beau à Philadelphie, apparaissant sur trois épisodes, par IMDb. Elle a joué aux côtés de son père à quelques reprises, jouant même la fille de son personnage dans le film de 2016 Le comédien. Ils ont également tous deux prêté leur voix à la comédie animée de 2022 Petit démon. Bien qu’elle ait travaillé aux côtés de son père à de nombreuses reprises, elle a fait plusieurs apparitions par elle-même, notamment dans des films comme Des brins d’herbe et des émissions de télévision comme La merveilleuse Mme Maisel.

Danny a admis qu’il aimait travailler avec sa fille lors d’une interview d’août 2022 sur Petit démon sur Aujourd’hui. “J’adore travailler avec Lucy. Nous travaillons ensemble depuis qu’elle est aussi grande », a-t-il déclaré en riant. Lucy a également déclaré qu’ils “passaient un moment vraiment amusant” à travailler ensemble.

Grâce Fan DeVito

Danny et sa femme ont accueilli leur deuxième fille La grâce, 37, en mars 1985. Des trois enfants, Grace est la plus privée, mais elle s’est aussi essayée au divertissement. Elle a été productrice de la comédie de 2006 Ma copine est à l’étranger, et elle a également joué dans le film de 2015 Amboy ainsi qu’un épisode de l’émission animée de 2017 Jeff et quelques extraterrestres, par IMDb. Même si elle est très privée, elle a parfois accompagné sa famille à des événements sur le tapis rouge et a demandé aux membres de la famille de partager des photos d’elle sur Instagram.

Jake Daniel De Vito

Danny et Rhea ont eu leur fils unique Jacques, 35, en octobre 1987. Bien que sa famille soit très célèbre, il a admis que les enfants ne laissaient pas la célébrité les atteindre. «Ils étaient vraiment bons pour garder notre maison vraiment solide et sûre. J’ai toujours l’impression que nous avons toujours été plus enthousiastes à l’idée d’être à la maison avec nos amis et dans notre communauté », a déclaré Jake dans une interview de mars 2022 avec The Associated Press.

Jake travaille également dans le secteur du divertissement, mais la plupart de son travail est hors écran. Il a été producteur sur un certain nombre de projets, dont le film de 2014 Les meilleurs anges et le thriller à venir Saint Sébastien, par IMDb. L’un de ses projets les plus remarquables est de travailler aux côtés de son père et de sa sœur sur le Petit démon série animée, dont il est producteur exécutif, ce qui en fait une véritable affaire de famille.