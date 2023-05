Tout ce qu’il faut savoir sur ses 3 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Vin Diesel est surtout connu pour avoir joué dans le Rapide et furieux franchise cinématographique.

Vin a trois enfants.

Vin partage ses enfants avec sa petite amie de longue date, Paloma Jiménez.

vin Diesel55 ans, pourrait être synonyme de son rôle de dominic Toretto dans le Rapide et furieux franchise, mais il mène une vie bien différente de celle de son homologue cinématographique. L’acteur, qui reprend son rôle dans X rapide, entretient une relation à long terme avec un partenaire Paloma Jimenez depuis 2007. Ensemble, Vin, de son vrai nom Marc Sinclairet Paloma, 39 ans, mènent une vie assez discrète en tant que parents de trois enfants : Hania Riley « Similce», 15, Vincent13 et Pauline8.

Les enfants sont une source de fierté et de joie pour l’acteur. « Ma fierté pour mes enfants est à travers le toit », a déclaré Vin PERSONNES en 2017. « Oh mon Dieu, je suis fier d’eux tout le temps. La dernière fois, c’était quand Pauline a dit : « Joyeux Noël à tous, de la part des Diesel », et elle a tout résumé en une seule phrase. C’était un grand moment. » Vin a également admis que ses enfants l’émeuvent souvent aux « larmes ».

« Mes enfants me font pleurer tout le temps », a poursuivi Vin. « Ma fille Similce m’a dit il y a quelques semaines : ‘Papa, je sais quelle chanson devrait [play] à chaque enterrement. J’ai dit: ‘Qu’est-ce que c’est?’ Et elle a dit : « À la prochaine. » », a-t-il dit, faisant référence au Wiz Khalifa et Charlie Puth chanson utilisée dans un Rapide film. « Ce n’était pas juste. » Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les trois Sinclairs qui font régulièrement pleurer Vin.

Hania Riley « Similce » Sinclair

A 15 ans, Hania est l’aînée de Vin et Paloma. Souvent appelée «Similce» ou «Alpha Angel» par son célèbre père compte tenu de son statut de premier-né, Hania a fait ses débuts d’actrice en 2019 avec Coureurs d’espionnage rapides et furieux, une série animée sur un groupe d’adolescents qui infiltrent une ligue de course d’élite, produite par son père. Vin a dit à quel point il était fier de ses débuts dans une interview avec Variété en 2019 – et dans un moment de cercle complet, a également révélé que Hania était née alors qu’il tournait le quatrième Rapide film. Alors qu’il essayait de garder la naissance secrète, il a déclaré au point de vente que sa défunte co-star Paul Walkerqu’il appellerait « Pablo », l’a convaincu de quitter le plateau et d’être à l’hôpital pour l’arrivée d’Hania.

«Ce fut une longue journée, où Pablo et moi nous sommes battus dans cette scène. Il est venu dans ma caravane à la fin de la journée et m’a dit : « Tu as quelque chose en tête », se souvient Vin. « Je ne disais à personne au monde que ma fille était sur le point de naître. Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a dit. Il a dit : ‘Vin, tu vas dans cette chambre d’hôpital et tu as coupé le cordon ombilical. Ce sera le plus beau jour de votre vie. C’est le jour où elle est née. Il a ajouté: « Je dis cela parce que c’est à quel point les thèmes de la famille sont réels dans le Rapide furieux saga, et pourquoi je suis si fier.

Vincent Sinclair

À 13 ans, Vincent est l’enfant du milieu et le fils unique de Vin et Paloma. Vincent a suivi les traces de sa sœur (et de son père !) et a fait ses débuts d’acteur dans F9la neuvième tranche du Rapide et furieux franchise sortie en 2021. Le petit Sinclair a joué le rôle d’une version plus jeune du personnage de son père, Dom, apparaissant dans des flashbacks. Alors que sur le Spectacle de Kelly Clarkson pour promouvoir le film 2021, Vin a révélé qu’il était réalisateur Justin Lin‘s idée d’avoir son fils dans le film.

« Je ne l’ai pas invité à jouer un rôle là-dedans. Le Rapide la famille est vraiment une famille », a déclaré Vin. « Justin a pensé que ce serait une bonne idée pour lui de jouer le jeune Dom. » Alors qu’il « ne pensait pas nécessairement que ce serait une bonne idée » au début, Vin s’est extasié sur sa fierté de Vincent. « Il n’est pas trop terrifié », a poursuivi l’acteur, qualifiant son fils de « très audacieux ». « Il a présenté une nouvelle société automobile à Justin et moi et nous a demandé d’y investir », a déclaré Vin. « C’est ce gamin. »

Pauline Sinclair

A 8 ans, Pauline est la fille cadette de Vin et Paloma. La plus jeune Sinclair a un surnom spécial, car elle a été nommée d’après le regretté co-star de Vin, Paul. Dans une interview avec AUJOURD’HUI en 2015 après la naissance de Pauline, Vin a expliqué comment il avait ressenti la présence du défunt acteur – décédé en novembre 2013 à la suite d’un accident de voiture – dans la salle d’accouchement ce jour-là. « Il était dans la pièce », se souvient-il. « Il n’y a aucune autre personne à qui je pensais alors que je coupais ce cordon ombilical. Je… savais juste qu’il était là. Il a ajouté qu’il voulait honorer la mémoire de Paul. « C’était comme, vous savez, un moyen de garder sa mémoire dans ma famille et dans mon monde », a déclaré Vin.

Au F9 première en juin 2021, Vin a révélé que sa plus jeune fille, comme ses frères et sœurs, possédait également un peu le bug d’acteur. L’acteur a déclaré que Pauline voulait jouer un jeune Dom dans le dixième film, X rapide. La révélation est venue quand Supplémentaire demanda à Vin si la fille de Paul Marcheur des prés n’apparaîtrait jamais dans un film. « Il y a deux personnes à qui il est vraiment difficile de dire non et qui disent qu’elles veulent être dans le film », a-t-il déclaré. « L’une d’elles est la fille de Pablo et l’autre est ma fille. Ma fille Pauline veut jouer le jeune Dom.

Pauline a récemment rejoint son célèbre père pour son apparition en avril 2023 sur Jimmy Kimmel‘s talk show pour promouvoir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le père-fille a fait un segment amusant où ils ont joué à une série de jeux. Vin a présenté Pauline à Jimmy et elle a aidé à distribuer des billets pour la première du film Marvel dans le public.

