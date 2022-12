Tout ce qu’il faut savoir sur ses 3 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Stephen “tWitch” Boss a épousé Alison Holker en 2013.

Il a adopté la fille d’Alison et le couple a eu deux enfants.

tWitch s’est suicidé le mardi 13 décembre.

Patron de Stephen “tWitch” la mort par suicide était déchirante pour les fans du DJ qui était connu pour son travail sur Ellen et en tant qu’hôte Ellen Degeneres’ acolyte. Après son décès à 40 ans, le musicien et danseur laisse dans le deuil sa femme Allison Holker, 34 ans, avec qui il a partagé trois enfants.

Stephen est décédé par suicide, a confirmé une source à HollywoodLife. Sergent du département de police de Los Angeles Borihana Raconté HL que la police a répondu à un appel d’ambulance dans un motel le mardi 13 décembre. «La mort du défunt a été jugée comme un suicide et aucun acte criminel n’a été impliqué. Le corps a été remis au coroner du comté de LA », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration après sa mort, Ellen a envoyé de l’amour à la femme et aux enfants de tWitch. Allison a également parlé de quel père incroyable il était dans une déclaration à Personnes. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans », a-t-elle déclaré. « Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.

Découvrez les trois enfants de Stephen ici.

Weslie Renae Fowler

Avant de commencer à sortir avec tWitch, Allison était fiancée à un autre homme et a eu sa première fille Wesley, 14, avec lui en 2008. Quand Allison était sur le 2010 Donc tu penses pouvoir danser tournée, elle a dit qu’être sans sa fille était la plus difficile, mais elle l’a rejointe sur la route à la fin, selon un Personnes entretien à l’époque. Elle a également révélé qu’elle l’avait inscrite à un cours de danse lorsqu’elle était toute petite. “Cette première fois que je la vois sur scène, ça va me faire pleurer !” dit-elle. Après qu’Allison et Stephen se soient mariés, il l’a adoptée comme sa fille.

Weslie avait également un Instagram public supervisé par sa mère et son père, où elle a montré son sens aigu de la mode, et elle a également posté sur son amour du football. Ses parents étant tous deux des danseurs étoiles, elle a également montré ses propres compétences sur la page.

Weslie n’a pas eu peur de s’exprimer et de défendre ce en quoi elle croit sur les réseaux sociaux. La fille de la danseuse a applaudi à un commentaire de TikTok qui a demandé pourquoi elle “s’habille comme un garçon” en juin 2020, Weslie a dit “Le patriarcat est mort” et Allison a félicité sa fille. “Nous devons arrêter d’essayer de nous déchirer… au lieu de cela, nous devrions rester unis en comprenant que notre unicité est belle”, a-t-elle écrit dans une légende Instagram, louant sa fille.

Patron Maddox Laurel

Après que Stephen et Allison se soient mariés en 2013, le couple a accueilli leur premier bébé ensemble en 2016, un fils Madox, 6. Prenant clairement après ses parents, tWitch a régulièrement partagé des vidéos de son fils dansant avec lui sur les réseaux sociaux, dont une où il a montré à quelle vitesse son garçon pouvait courir avec un effet hilarant. Le DJ a également partagé que Maddox avait commencé la première année en août 2022. “Le temps passe trop vite mais petit Boss tu prends le monde d’assaut. Allez les chercher crinière !!! Nous t’aimons Maddox”, a-t-il écrit sur Instagram.

Stephen a expliqué que la danse était naturelle et faisait partie intégrante de la vie de Maddox dans une interview exclusive avec HollywoodLa Vie en 2017. «Il veut juste bouger. À vrai dire, il est le mien et le fils d’Allison, donc c’est un peu de là que nous tenons cela », a-t-il déclaré. “Ici, dans la maison, nous aurons de la musique et nous organisons tout le temps des soirées dansantes impromptues, donc pour Maddox, c’est la vie normale ! Quand il voit Allison ou moi à la télé, il se dit : ‘Oui, c’est maman. C’est papa. Et ils font ce qu’ils font habituellement dans la maison.

Lorsque le couple est revenu à Donc tu penses pouvoir danser pour la finale de la saison en août, ils ont également amené leur fils pour voir à quel point le spectacle était spécial pour eux deux. Allison a écrit sur Instagram quelle expérience merveilleuse ce fut. “[The show is] où j’ai rencontré mon mari et père de mes enfants!!! Ce spectacle signifie juste le monde pour nous !! On se sent comme à la maison!! Et maintenant, amener notre fils Maddox à voir était tout simplement parfait », a-t-elle écrit.

Zaïa Patron

Allison et tWitch ont accueilli leur troisième enfant Zaïa, 3, en novembre 2019. Le Danser avec les étoiles pro a annoncé qu’elle avait donné naissance à un “bel ange en bonne santé” avec un post Instagram touchant. Tout comme son frère, Zaia a fait quelques camées dans des vidéos de danse que le Ellen DJ a posté sur ses réseaux sociaux. Son père a jailli à quel point elle était spéciale pour lui dans une publication Instagram en 2021. “Cette petite princesse Boss a 2 ans aujourd’hui et fait déjà sa marque sur le monde et nos cœurs”, a-t-il écrit. “Mon chéri, tu es vraiment unique en son genre. Chaque jour qui passe, vous nous étonnez et nous inspirez………et exigez qu’Elmo soit toujours à la télévision.

