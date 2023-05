Tout ce qu’il faut savoir sur ‘Rockstar’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Vijat Mohindra

Dolly Parton sort son premier album rock n’ roll, Rock star.

L’album présente des légendes comme Stevie Nicks, Joan Jett, Peter Frampton et John Fogerty.

La chanson présente Dolly couvrant certains classiques du rock.

Es-tu prêt à t’éclater? Dolly Parton est. « Je suis tellement excité de présenter enfin mon premier album Rock and Roll Rock star! » a-t-elle déclaré dans un communiqué publié le 9 mai, avec les détails de l’album. « Je suis très honoré et privilégié d’avoir travaillé avec certains des plus grands chanteurs et musiciens emblématiques de tous les temps, et pouvoir chanter toutes les chansons emblématiques tout au long de l’album a été une joie sans mesure. J’espère que tout le monde appréciera l’album autant que j’ai aimé le créer !

Rock star a apparemment commencé en 2022 lorsque Dolly a été nominée pour le Rock & Roll Hall of Fame – et elle a essayé de retirer son nom du scrutin. « Même si je suis extrêmement flattée et reconnaissante d’être nominée », a-t-elle écrit en mars 2022, « Je n’ai pas l’impression d’avoir mérité ce droit. Je ne veux vraiment pas que les votes soient divisés à cause de moi, alors je dois respectueusement tirer ma révérence. J’espère que le Rock & Roll Hall of Fame comprendra et sera prêt à me considérer à nouveau – si jamais je suis digne. Cela m’a cependant inspiré à sortir un album rock’n’roll, espérons-le, à un moment donné dans le futur, ce que j’ai toujours voulu faire ! Mon mari est un maniaque du rock ‘n’ roll et m’a toujours encouragé à en faire un. Je souhaite bonne chance à tous les nominés et merci encore pour le compliment. Rock On!

Cependant, le Rock Hall a gardé Dolly sur le bulletin de vote. Un mois plus tard, Dolly a déclaré qu’elle accepterait si elle était intronisée. « J’accepterai gracieusement », a-t-elle déclaré à NPR. « Je dirais juste merci, et je l’accepterai parce que les fans votent. Mais quand j’ai dit cela, j’ai toujours cru que le Rock & Roll Hall of Fame était pour les gens de la musique rock, et j’ai découvert récemment que ce n’était pas nécessairement ça. Mais s’ils ne peuvent pas y aller pour être reconnus, où vont-ils ? Donc j’avais juste l’impression que j’enlèverais à quelqu’un qui le méritait peut-être, certainement plus que moi, parce que je ne me suis jamais considéré comme un artiste rock. Mais évidemment, il y a plus que cela.

Comme prévu, Dolly était élu au Rock & Roll Hall of Fame. Elle a été « humiliée » par l’honneur, et elle a fait référence à l’album qui serait Rock star à la cérémonie d’intronisation. « Je suis sûr que beaucoup d’entre vous savaient qu’à l’époque où ils ont dit qu’ils allaient me mettre au Rock and Roll Hall of Fame, je n’avais pas l’impression d’avoir fait assez pour mériter ça. Je ne comprenais pas à l’époque qu’il s’agissait de plus que cela, mais je suis tellement honorée et tellement fière d’être ici ce soir », a-t-elle déclaré, par Divertissement hebdomadaire. « Si je veux entrer dans le Rock and Roll Hall of Fame, je vais devoir le mériter. »

En novembre 2022, elle a parlé avec Magazine Pollstar et a confirmé qu’elle travaillait sur l’album. « Et bien je le suis. Quand j’ai été nominé pour le Rock & Roll Hall of Fame, je me suis dit : « Eh bien, pas de meilleur moment pour le faire. » J’ai toujours voulu le faire », a-t-elle déclaré. « Mon mari est un grand fan de hard rock’n’roll, et pendant des années, j’ai pensé : « Un de ces jours, j’aimerais faire un album principalement juste pour lui, juste pour le faire en quelque sorte. » Quand j’ai été nominé, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas simplement aller de l’avant et le faire pendant que le fer est chaud ? Peut-être que quelques-uns des plus grands, les légendes du rock ‘n’ roll, chanteront avec moi.' »

Elle ne plaisantait pas. Il y a des légendes sur cet album. Voici ce que nous en savons.

Quand sortira « Rockstar » de Dolly Parton ?

Rock star arrivera dans le monde le 17 novembre via Butterfly Records avec une distribution par Big Machine Label Group.

L’album sera disponible en coffret de 4 LP pour tous les amateurs de vinyle. Il y aura des versions standard noir, clair/naturel, or métallique opaque, rose opaque, rouge clair, bleu clair, violet foncé opaque, blanc opaque et argent métallique opaque (différents magasins auront différentes versions. L’or, semble-t-il, sera être une exclusivité Target).

L’album sera également disponible en coffret de 2 CD pour ceux qui n’ont pas de tourne-disque. Cliquez ici pour la précommande, ainsi que toutes les options du coffret. L’album sera également disponible en streaming sur votre plateforme préférée.

Qui figurera sur Dolly Parton Rock star?

La question est – qui n’est pas va être sur cet album? Lorsque Dolly a annoncé qu’elle voulait faire un album rock, tout le monde s’est porté volontaire et il semble que Dolly ait donné à tout le monde une chance de faire un duo avec elle.

Richie Sambora de Bon Jovi (qui donnait Dannielynn Birkhead leçons) sera sur l’album, jouant avec Dolly sur la chanson titre. Piquer interprétera une version de « Every Break You Take » avec Dolly et Voyage de ancien leader Steve Perry se joindra pour une reprise de « Open Arms » du groupe.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg de la légende du rock. Anne Wilson et Howard Lee de Cœur couvrira « Magic Man » avec Dolly. Creedence Clearwater Revival’s Jean Fogerty se joindra pour une version de « Long As I Can See » du CCR, tandis que Aérosmith Steven Tyler et Gov’t Mule/Alman Brothers Band’s Warren Haynes prêteront leurs talents pour « I Want You Back ». Pierre Frampton fera un duo avec Dolly pour « Baby I Live Your Way », tandis que le guitariste légendaire Waddy Wachtel et Fleetwood Mac’s Stevie Nicks aidera Dolly à couvrir « What Has Rock And Roll Ever Done For You ».

D’autres icônes prêtant leurs voix et leurs chansons à Dolly incluent Elton John (« Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi »), REO Speedwagon Kévin Cornin (« Continuer de t’aimer »), Blondinette Debbie Harry (« Coeur de verre ») Chez Duran Duran Simon Le Bon (« Mes larmes bleues »), Mélissa Etheridge (« J’ai essayé de me rocker et rouler »), 4 Non Blondes’ Linda Perry (« Quoi de neuf? »), Patt Benatar et Neil Giraldo (« Brise-cœur »), Joan Jett et les coeurs noirs (« Je me déteste de t’aimer »), et la « filleule » la plus chère de Dolly, Miley Cyrus (« Boulet de démolition »).

Steely Dan’s Michel McDonald rejoindra Dolly pour « Bittersweet », peut-être la chanson de Todd à grosse tête & Les monstres. Rose et Brandi Carlile aidera Dolly à couvrir Les pierres qui roulent’ « (Je ne peux pas obtenir de non) satisfaction. » Judas Priest chanteur Rob Halford apportera Motley Crue Nikki Sixx et nouveau membre Crue (et ancien Rob Zombie guitariste) Jean 5 pour une chanson intitulée « Bygones ». Légende country / américaine Emmylou Harris et Corbeau de Sheryl aidera Dolly sur « You’re No Good », probablement le Linda Ronstadt bascule. Chris Stapleton participera pour une reprise de de Bob Seger « Mouvements nocturnes. »

Plus, Lizzo et sa flûte – Sasha Flûte – rejoindra Dolly pour une reprise de Led Zeppelin « Stairway To Heaven », qui en soi va être au-delà de toute croyance.

Au dessus de tout çal’album de Dolly fait des choses folles : tout d’abord, elle obtient les deux survivants Beatles: Paul Mccartney et Ringo Star – de la rejoindre, Mick Fleetwoodet Peter Frampton pour une version de « Let It Be ».

Et la clôture de l’album est une reprise de Lynyrd Skynyrd « Free Bird », avec le batteur de Skynyrd Artimus Pyle et Le groupe Artimus Pylemembre fondateur de Skynyrd Gary Rossington – OMS juste décédé en mars 2023 – et Ronnie Van Zant, Le chanteur de Lynyrd Skynyrd qui a péri dans l’accident d’avion de 1977. Ils ont probablement isolé la voix de Ronnie des maîtres et l’ont inclus dans ce morceau.

Comme l’a noté The Pit, une personne se démarque dans la programmation : Kid Rock. Comme La fosse note, Dolly est « une fervente partisane de la communauté LGBTQIA2S+ ; dans le passé, Parton a plaidé pour l’égalité du mariage sur Le spectacle de Joy Beharet elle a vocalisé amour et acceptation de sa suite gay et l’a vocalisée soutien des drag queens.”

L’inclusion de Kid Rock sur Rock star est étrange puisque Kid Rock a été l’instigateur du boycott de Bud Light après que la compagnie de bière s’est associée à un activiste trans Dylan Mulvaney pour une vidéo TikTok sponsorisée. Kid Rock a tiré quelques caisses de Bud Light en guise de protestation, un geste étrangement violent (puisqu’Anheuser-Busch avait probablement déjà l’argent de Kid Rock pour la bière) qui a suscité autant de critiques que de soutien. Kid Rock rejoindra Dolly pour « soit ou ».

Quelles sont les chansons de Dolly Parton Rock star Album?

En plus des chansons mentionnées ci-dessus, Dolly reprendra Reine « Nous sommes les champions, » du prince « Purple Rain » et « World On Fire » (probablement la chanson de Sarah McLachlan)

« Rockstar » (invité spécial Richie Sambora) « Monde en feu » « Chaque souffle que vous prenez » (feat. Sting) « Open Arms » (avec Steve Perry) « Magic Man » (feat. Ann Wilson avec l’invité spécial Howard Leese) « Long As I Can See The Light » (feat. John Fogerty) « Soit soit » (feat. Kid Rock) « I Want You Back » (avec Steven Tyler avec l’invité spécial Warren Haynes) « What Has Rock And Roll Ever Done For You » (feat. Stevie Nicks avec l’invité spécial Waddy Wachtel) « Pluie mauve » « Bébé, j’aime ta façon » (feat. Peter Frampton) « Je me déteste de t’aimer » (feat. Joan Jett & The Blackhearts) « Night Moves » (avec Chris Stapleton) « Wrecking Ball » (avec Miley Cyrus) « (I Can’t Get No) Satisfaction » (feat. P!nk & Brandi Carlile) « Continuez à vous aimer » (feat. Kevin Cronin) « Heart Of Glass » (avec Debbie Harry) « Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi » (feat. Elton John) « J’ai essayé de me rocker et de rouler » (feat. Melissa Etheridge) « Stairway To Heaven » (feat. Lizzo & Sasha Flute) « Nous sommes les champions » « Bygones » (feat. Rob Halford avec les invités spéciaux Nikki Sixx & John 5) « Mes larmes bleues » (feat. Simon Le Bon) « Quoi de neuf? » (avec Linda Perry) « Vous n’êtes pas bon » (avec Emmylou Harris et Sheryl Crow) « Heartbreaker » (feat. Pat Benatar & Neil Giraldo) « Doux-amer » (avec Michael McDonald) « I Dreamed About Elvis » (feat. Ronnie McDowell avec l’invité spécial The Jordanaires) « Let It Be » (feat. Paul McCartney & Ringo Starr avec les invités spéciaux Peter Frampton & Mick Fleetwood) « Free Bird » (avec Ronnie Van Zant avec les invités spéciaux Gary Rossington, Artimus Pyle et The Artimus Pyle Band)

Es-tu prêt à t’éclater? Assurez-vous de pré-commander/pré-enregistrer Dolly Parton’s Rock star.

