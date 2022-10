Tout ce qu’il faut savoir sur Philip Schneider – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Hilary Swank est l’une des actrices les plus célèbres de ces 30 dernières années. Après un succès précoce avec des apparitions dans Buffy contre les vampires (1992) et Les garçons ne pleurent pas (1999), Hilary, 48 ans, a été incroyablement acclamée par la critique. Elle a remporté deux Oscars de l’actrice principale pour Les garçons ne pleurent pas et Bébé à un million de dollars (2004).

Tout au long de sa carrière, Hilary a surtout séparé son travail et sa vie personnelle, mais elle vient d’annoncer qu’elle attend des jumeaux avec son mari. Philippe Schneider lors d’une apparition sur Bonjour Amérique le mercredi 5 octobre. “C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps et ma prochaine chose est que je vais être maman”, a-t-elle déclaré. « Et pas seulement d’un, mais de deux. Je ne peux pas y croire. Découvrez-en plus sur le mari d’Hilary et ses romances passées ici!

Philippe Schneider

Alors qu’Hilary est une star majeure, Philip est un entrepreneur en capital social ! Elle a révélé que les deux se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par Misha Collins’ femme et un autre ami commun dans une interview avec Vogue. Elle a révélé qu’il avait posé la question alors qu’ils étaient tous les deux en vacances dans le Colorado en 2016. «Il y avait une superbe cascade qui descend en cascade jusqu’aux cabanes rustiques construites dans les années 1800 entourées de beaux pins et de grands cieux. Un soir, Philip s’est mis à genoux devant la cascade et a proposé – il s’est gentiment assuré que mes chiens étaient à proximité pour qu’ils puissent témoigner ! elle a dit à la sortie.

Après deux ans de fiançailles, le couple s’est dit “oui” lors d’une belle cérémonie dans la forêt de Redwood en Californie en 2018. Elle a révélé qu’ils avaient choisi le cadre romantique pour leur amour partagé de la nature dans le Vogue interview. Elle portait une robe de mariée Elie Saab Couture, et a expliqué son choix au magazine. «Je voulais quelque chose de romantique qui soit aussi intemporel que le bosquet de séquoias où nous devions nous marier, et il a livré – en concevant quelque chose qui a dépassé de loin mes plus grandes attentes. C’était tout ce que j’imaginais et plus encore », a-t-elle déclaré.

Après quatre ans de mariage, Hilary a révélé que le couple attendait ses jumeaux, qui sont les premiers enfants que l’un d’eux aura. « « C’est une telle bénédiction. C’est un miracle total. C’est incroyable », a-t-elle déclaré à propos de la grossesse sur Vivez avec Kelly et Ryan.

Tchad Lowe

Alors que Hilary et Philip semblent très excités pour leurs enfants, il n’est pas le premier homme que le Bébé à un million de dollars star s’est mariée. Son premier mariage était avec Jolies petites menteuses acteur de cinéma Chad Lowe, avec qui elle a partagé la vedette dans le film de 1997 Jours tranquilles à Hollywood. Le couple s’est marié en 1997, mais a annoncé qu’il se séparait en janvier 2006 et a finalisé le divorce en novembre 2007.

À l’époque, Hilary a révélé que “d’autres facteurs” avaient conduit à la scission, mais l’une des principales raisons de leur rupture était les problèmes de toxicomanie de l’acteur. “Quand je l’ai découvert, ça a été un tel choc parce que je n’aurais jamais pensé qu’il me cacherait quelque chose. Et pourtant, à un autre niveau, c’était la confirmation de quelque chose que je ressentais qui nous empêchait d’être complètement solides », a-t-elle déclaré dans un Salon de la vanité entretien suite à la scission, par Personnes.

Chad est devenu sobre après la scission, mais il a également parlé du divorce peu de temps après qu’il a été rendu public. “La seule chose que je veux clarifier, c’est que je suis très reconnaissante envers Hilary pour son soutien à un moment très difficile de ma vie il y a trois ans et demi. Ce qui m’a fait plus de mal que tout, c’est que les gens pensaient qu’elle n’était pas là pour moi, et elle l’était”, a-t-il déclaré. En plus à l’époque, via Nouvelles de CBS. Après la séparation, Chad s’est marié Kim Peintre en 2010, et ils ont trois enfants.

Jean Campisi

Après la rupture d’Hilary et Chad, elle a eu une relation amoureuse avec l’agent Jean Campisi pendant cinq ans de fin 2006 à mai 2012. John est agent pour Creative Arts Agency, par LinkedIn. La rupture du couple a été confirmée quelques mois plus tard, par Aujourd’hui.

Rubén Torres

Après la séparation de John, Hilary a annoncé qu’elle était fiancée à l’ancien joueur de tennis professionnel Rubén Torres en 2016. Ruben avait pratiqué le sport professionnellement avant de devenir conseiller financier pour UBS. La PS je t’aime La star a annoncé que le couple s’était fiancé dans une publication Instagram supprimée depuis en mars 2016. “Je suis parti en randonnée et c’est arrivé ! Je suis si heureuse d’annoncer les fiançailles à mon cher Ruben”, a-t-elle écrit, par Personnes.

Après trois mois, Hilary et Ruben ont annulé leurs noces prévues. Elle a été vue sans son alliance à l’US Open en juin 2016, et il a été confirmé plus tard qu’ils avaient annulé leurs fiançailles par un représentant pour Divertissement ce soir.