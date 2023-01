Tout ce qu’il faut savoir sur Michael Cameron – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Beverley Mitchell est une actrice américaine qui s’est fait connaître dans le drame de longue date “7th Heaven”.

La star s’est lancée dans une carrière de musique country, sortant son premier album éponyme en 2006

Après avoir épousé son petit ami de longue date Michael Cameron en 2008, le couple a accueilli trois enfants

Beverley Mitchell s’est taillé une carrière impressionnante à Hollywood après avoir débuté à Tinseltown en tant qu’enfant acteur. Née en 1981, elle rencontre rapidement le succès lorsqu’elle décroche un rôle en 1996′ Le corbeau : la cité des anges jouer un adolescent aux prises avec un trouble de toxicomanie. Son rôle le plus connu a suivi peu de temps après alors qu’elle jouait Lucy dans le drame CW de longue date 7ème ciel.

Le fandom durable de la série n’est pas non plus perdu pour Beverly. “Je pense que la raison pour laquelle la série a été si populaire et a duré si longtemps, c’est parce que c’est quelque chose qui manque totalement à la télévision aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. CroyanceNet en 2017. «Nous sommes l’une des seules émissions familiales où les enfants, les parents, les grands-parents, les tantes et les oncles peuvent tous s’asseoir ensemble et tirer individuellement quelque chose de chaque épisode. C’est incroyable de rassembler les gens pour regarder une émission qui parle de la grandeur de l’humanité, une émission qui est plus édifiante et encourageante.

Après 7ème cielBeverley a continué à apparaître dans des projets tels que Vu 2 et La vie secrète d’un adolescent américain. La jeune star a également suivi une autre passion, la musique country, et a fini par sortir un album éponyme en 2006. Quant à tout ralentissement ou pause dans le secteur du divertissement, Beverley avait précédemment déclaré que ce n’était pas une option. “Oh non non. Je ne prendrai jamais ma retraite. Pas du tout. C’est ce que je suis. C’est dans mon ADN. Je ne sais rien faire d’autre », a-t-elle expliqué à CroyanceNet.

Plus récemment, Beverley a terminé la production de l’émission Forces spéciales : le test le plus difficile au monde et elle a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos de l’expérience exténuante. “Donc, je n’avais qu’une semaine[pourmepréparer”aadmislastardesannées90«J’aiessayémaisjen’avaispasfaitdesportdepuisdixansGenrej’aitroisenfants!Jepensequetoutcequejefaisc’estmepromenerautourdel’entraînementdefootballdemesenfantsÉtais-jeprêtàcouriràtraversundésert?[toprepare”the90sstaradmitted“ItriedbutIhadn’tworkedoutintenyearsLikeI’vegotthreekids!IthinkthemostIdoiswalkaroundmykids’soccerpracticeWasIreadytorunthroughadesert?”

Pendant ce temps, la vie privée de Beverley a été tout aussi réussie que sa vie professionnelle. Elle est l’heureuse maman de trois enfants avec son mari, Michel Cameron, et la famille s’épanouit ! En savoir plus sur l’homme qui a aidé à créer sa maison aimante, ci-dessous!

Où se sont-ils rencontrés?

Bien que l’on ne sache pas où Beverley et Michael se sont rencontrés pour la première fois, ils sortaient ensemble depuis un certain temps avant qu’il ne se mette à genoux et ne propose. Un an plus tard, le couple a dit “oui” le 1er octobre 2008 à Ravello, en Italie, sur la côte amalfitaine.

Michael et Beverly ont 3 enfants

Le couple magnifique est les parents de trois merveilleux enfants. Ils partagent deux filles Kenzie, 9 ans, et Mayzel, 2 ans, et son fils Hutton, 7 ans.

Le couple a eu des complications pendant sa grossesse

En accueillant leur troisième enfant, Beverley a souffert de complications lors de la césarienne. “Cela a été une reprise un peu difficile”, a déclaré le La vie secrète de l’adolescent américain alun a dit USWeekly en juillet 2020. « Nous avons eu des complications en chirurgie. Ça a juste été lent et régulier. J’ai perdu beaucoup de sang, mais j’avais des médecins formidables. J’étais dans un grand hôpital et ils ont pris grand soin de moi. C’est un processus lent et régulier pour récupérer.

Beverley l’appelle son “meilleur ami”

Beverley et Michael se connaissent depuis si longtemps qu’il n’est pas surprenant qu’elle le désigne comme son meilleur ami. Tout en célébrant leur anniversaire, elle a expliqué pourquoi le couple est si proche. “Je pense que chaque jour, je lui suis tellement reconnaissante”, a-t-elle déclaré. Plus proche hebdomadaire en 2019. « C’est mon meilleur ami et on s’amuse toujours bien ensemble. Je plaisante en disant que personne d’autre ne me comprend ou ne serait ami avec moi si ce n’était pas pour lui, donc je suis vraiment content que nous l’ayons verrouillé très tôt.

