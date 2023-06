Tout ce qu’il faut savoir sur Marcus Mumford – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Carey Mulligan est devenue célèbre avec ses débuts en petits groupes dans « An Education » en 2009

La star britannique a été nominée deux fois pour l’Oscar de la meilleure actrice

Elle a épousé le chanteur de Mumford & Son, Marcus Mumford, en 2012

Carey Mulligan est devenue l’une des plus grandes stars de cinéma britanniques après être sortie de la porte avec une nomination aux Oscars pour ses débuts en 2009 Une éducation, qui lui a également valu un BAFTA Award de la meilleure actrice. Ce qui a suivi était un CV à rendre jalouse n’importe quelle star d’Hollywood ! Carey a brillé dans Conduire (2011), Honte (2011), Gatsby le magnifique (2013), À l’intérieur de Llewyn Davis (2013) et Dit-elle (2022). Comme les fans le savent, elle a également décroché une autre nomination aux Oscars de la meilleure actrice avec les années 2020 Jeune femme prometteuse.

La vie personnelle de la starlette est tout aussi inspirante, puisqu’elle a épousé son correspondant d’enfance, Marcus Mumfordqui allait devenir le chanteur principal du groupe, Mumford et fils! Bien que le couple soit notoirement privé – Carey n’a pas de compte sur les réseaux sociaux, tandis que Marcus publie rarement sur son Instagram – leur amie, la célèbre actrice Sienne Millerune fois résumé leur relation avec Vogue en 2015.

« Ils viennent tous les deux de familles très solides et ont un vrai sens de la vie qu’ils veulent vivre », a déclaré Sienna. « Leur normalité. Ils ont des poulets et un chien, et des rôtis et des amis, des confitures au feu de camp. C’est un peu idyllique. Marcus peut faire la une de Glastonbury et Carey peut être nominé pour autant d’Oscars, puis ils reviennent dans leur ferme, et ils portent de gros pulls en laine et des chapeaux amusants, élevant des porcelets. C’est un équilibre incroyable qu’ils ont réussi à trouver. J’ai hâte qu’un petit bébé arrive.

Et le bébé, ou les bébés, sont arrivés. Le couple attend actuellement l’arrivée de son troisième bout de chou ! En attendant, apprenons-en plus sur Marcus, ci-dessous.

Le chanteur britannique est né en Californie

Marcus est né le 31 janvier 1987 à Yorba Linda, en Californie, de parents anglais, John et Eleanor Mumfordlui permettant de détenir la citoyenneté à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ses parents allaient établir les églises évangéliques chrétiennes de vignoble au Royaume-Uni et en Irlande, par Le gardien.

Carey et Marcus étaient des correspondants d’enfance

Bien que le couple ait gardé secrets les détails de leur première amitié, ils se seraient rencontrés dans un camp de jeunes chrétiens et seraient devenus des correspondants, selon Le gardien. Cependant, Carey était même très discret sur ce fait particulier. « Je ne veux pas que les gens s’intéressent à ça », a-t-elle dit à l’intervieweur. « Et votre intérêt pour cela inspirera l’intérêt d’autres personnes pour cela, et une plus grande partie de ma vie dont je ne veux pas que les gens soient au courant sera exposée. »

Marcus a formé « l’un des plus grands groupes du monde »

Au cours de sa première année d’études à l’Université d’Édimbourg, Marcus a collaboré au premier album de Mumford & Sons, Ne soupirez plus. Le groupe – composé de Marcus, Ted Dwane, Ben Lovett et Winston Marshall – s’était formé un an auparavant. Le groupe a sorti quatre albums studio, avec leur deuxième effort, Babelrécoltant un Grammy du meilleur album. Pierre roulante jaillirait à propos de Marcus dans une interview de 2020, affirmant que le musicien « a formé l’un des plus grands groupes du monde, tout en n’utilisant que des instruments acoustiques ».

Le couple s’est attelé à une ferme

Le 21 avril 2012, Carey et Marcus se sont dit «oui» dans une ferme du Somerset, en Angleterre. Les mariages magnifiques ont été vus par des amis célèbres comme Sienna, Jake Gyllenhaal et Colin Firthpar Personnes.

Marcus et Carey partagent une grande couvée

Evelyn Grace a été accueillie par le couple le 15 septembre 2015. La petite fille aurait bientôt un frère, car Wilfred est né deux ans plus tard. Le 14 janvier 2023, Carey est arrivée aux AFI Awards à Los Angeles avec un ventre de bébé en pleine croissance ! HollywoodLa Vie vous tiendra au courant de l’arrivée du troisième paquet de joie du couple !

