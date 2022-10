Tout ce qu’il faut savoir sur Marco Perego – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Zoe Saldana et Marco Perego sont mariés depuis neuf ans

Marco est un artiste d’origine italienne de différents médiums

Il aide à enseigner à ses trois enfants avec Zoe trois langues et comment lutter contre les stéréotypes de genre

Bien que son nom ne soit pas aussi connu que d’autres actrices à succès, Zoé Saldaña, 44 ans, a beaucoup à offrir. Après tout, elle a joué dans les deux films les plus rentables de tous les temps : 2009 Avatar et 2019 Avengers : Fin de partie. Avatar a gagné 2,847 milliards de dollars dans le monde, tandis que Vengeurs a récolté 2,797 milliards de dollars, par Interne du milieu des affaires. Elle était aussi en 2018 Avengers : guerre à l’infiniqui arrive au 5e rang sur la liste des films les plus rentables avec 2,048 milliards de dollars.

En plus d’être sans doute l’une des actrices les plus talentueuses d’Hollywood, Zoe est la mère de trois jeunes garçons : des jumeaux Cy Aridio et Bowie Ezio7 ans, et leur petit frère, 5 ans Zen Anton Hilario. « Le troisième devait être [a daughter] et puis mon mari ne donne tout simplement pas de filles », a plaisanté Saldana en parlant à PERSONNES en septembre 2022. “J’aurais été formidable en tant que mère de filles, mais l’univers, dans son ironie, et comment je suis devenue maman de trois garçons dans le mouvement post-#MeToo [means] J’accepte le défi.

L’homme qui l’a aidée à créer trois garçons est son mari Marco Perego, artiste et cinéaste né en Italie. Ils sont mariés depuis 2013 et ont souvent jailli de l’amour et de l’adoration inébranlables qu’ils ont l’un pour l’autre. Lisez la suite pour en savoir plus sur Marco et son mariage avec Zoe !

Marco Perego était presque un joueur de football professionnel

Né le 1er mars 1979, Marco a été élevé par une mère au foyer et un père serveur à Salo, en Italie, selon Quotidien d’Oprah. Comme beaucoup de garçons italiens, Marco a grandi en jouant au football. Il était si doué qu’il a été invité à jouer dans l’équipe professionnelle de Venise. Cependant, une blessure à la jambe qu’il a subie à l’âge de 21 ans l’a forcé à prendre sa retraite. Il a ensuite déménagé à New York pour poursuivre un travail dans les arts.

Marco est un artiste au succès fou

Lorsqu’il a déménagé dans la Grosse Pomme, Marco a payé les factures en tant que serveur et aide-serveur tout en travaillant sur son métier d’artiste à côté. À l’âge de 28 ans, il a célébré sa première exposition personnelle à New York et a vendu ses peintures entre 20 000 et 30 000 dollars et ses sculptures pour 15 000 dollars, comme le rapporte Observateur. Il a vendu 13 des 15 sculptures lors de sa première exposition monumentale. “Mon premier spectacle à New York était incroyable, vous savez, parce qu’ils se présentent comme 700, 800 personnes à la galerie Ingrao”, se souvient-il lorsqu’il s’est adressé à Observateur en octobre 2007. « Mon histoire était incroyable, parce que je viens ici et que je viens d’une famille très normale, tu sais ? Mon père est serveur, ma mère reste à la maison.

Marco est un artiste aux médiums variés et a apporté sa créativité à l’écran. Il est le producteur du court métrage dramatique-romance de 2014 Moi + Elle et le documentaire de 2016, Rayures noires et blanches : l’histoire de la Juventus.

Marco a pris le nom de famille de sa femme

Zoe et Marco ont surpris les fans lorsqu’ils ont été photographiés portant des alliances à Londres en 2013. PERSONNES puis confirmé qu’ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime cet été-là. Quand ils se sont mariés, Marco a décidé de prendre le nom de Zoe, de sorte que son nom complet soit Marco Perego-Saldana.

“J’ai essayé de le dissuader”, a-t-il ajouté. Star Trek l’actrice rappelée à Dans le style en 2015. “Je lui ai dit : ‘Si tu utilises mon nom de famille, tu vas être émasculé par ta communauté d’artistes, par ta communauté latine d’hommes, par le monde.’ Mais Marco lève les yeux vers moi et dit : ‘Ah, Zoë, je m’en fous’. » Comme c’est gentil !

Marco soutient le mouvement #MeToo

Marco n’a pas peur de prendre des décisions uniques ou de soutenir des causes humanitaires. Dans une précédente conversation avec Royaume-Uni cosmopolite (passant par Quotidien d’Oprah), Zoe a expliqué à quel point Marco avait soutenu la résurgence du mouvement #MeToo en 2017 et était ouvert à l’apprentissage. “Mon mari a été une source d’inspiration dans tout cela”, a-t-elle noté. “Les conversations que nous avons eues, en toute sécurité et intimement, ont évolué et cela a été très enrichissant. Il fait partie d’un groupe #MeToo. Nous devons élargir le récit de #MeToo.

Marco est devenu citoyen américain en 2016

Zoe a documenté un jour très spécial dans sa vie et celle de Marco : le jour où il est devenu citoyen des États-Unis d’Amérique. “En route pour être assermenté en tant que citoyen américain. Marco rêvait de ce moment depuis longtemps. C’était un processus – comme il se doit, mais nous sommes enfin là », a-t-elle écrit dans une légende Instagram sincère qui accompagnait une photo de Marco conduisant dans de beaux vêtements.

« Nous sommes conscients qu’il n’est pas aussi facile pour de nombreux immigrants d’obtenir leur citoyenneté, nous leur disons de NE JAMAIS ABANDONNER », a-t-elle poursuivi. “Gardez le cap, l’Amérique ne serait pas ce qu’elle est sans les immigrants qui viennent chercher de meilleures opportunités. Nous vous envoyons de l’amour et de bonnes vibrations aujourd’hui.

Marco et Zoe élèvent leurs enfants dans un environnement “genre fluide”

Zoe a révélé en 2018 qu’elle et Marco ne croient pas aux stéréotypes de genre et élèvent leurs enfants dans une maison non sexiste. «Quand vous regardez la parentalité, tout ce qui concerne le matriarcat et le patriarcat, et la petite fille de papa et les garçons de maman – mon mari et moi trouvons cela complètement ridicule et absolument malsain pour l’éducation d’un enfant», a-t-elle déclaré. PERSONNES. “Vous leur donnez une vision très déformée et limitée de ce qu’est censé être un rôle féminin dans une famille et de ce qu’est censé être un rôle masculin.”

En guise de solution, les deux créateurs ont décidé d’élever leurs trois enfants “dans un environnement très fluide en matière de genre” où ils ne s’attribuent pas de rôles spécifiques en tant que parents. « C’est le méchant flic, je suis le gentil flic et vice versa. Il n’y a rien de tel que ‘Maman est la patronne, écoute ta mère'”, a-t-elle expliqué. “Non, écoute ton père autant que ta mère parce que nous sommes une unité.”

Marco et Zoe enseignent trois langues à leurs enfants

“Je ne sais pas de quoi ils vont parler parce qu’en ce moment, nous leur parlons en anglais, en italien et en espagnol”, a révélé Zoe sur Jimmy Kimmel en direct ! en juin 2015. Elle a également parlé de ses inquiétudes concernant la navigation dans un foyer trilingue. “Ce qui est le plus déroutant, c’est que ma mère aimerait être appelée d’une certaine manière en tant que grand-mère”, a-t-elle déclaré. « En espagnol, c’est maman. Alors je suis maman. Et puis sa mère c’est la nonna. Je me dis : ‘Comment vont-ils faire ça entre la nonna, maman et maman ?’ »

Marco sait tout jongler

Le jour de la Saint-Valentin en 2021, Zoe a partagé une vidéo de Marco jouant au football sur la plage et s’est exclamée à quel point il est impressionnant en tant qu’humain. “Il peut jongler avec trois enfants, une femme mercurielle, son travail, la maison et le poids du monde de la même manière qu’il frappe ce ballon”, a-t-elle gentiment écrit. “Après 8 jours de Saint-Valentin ensemble, vous parvenez toujours à me couper le souffle rien qu’en entrant dans la pièce.” Oh !