Tout ce qu’il faut savoir sur Maile Brady – Hollywood Life

Crédit d’image : Xavier Collin/Agence de presse d’image/SplashNews

Wayne Brady50 ans, a ressenti l’amour de ses fans dans la saison 31 de Danser avec les étoiles. L’animateur de télévision et comédien est en finale et a une belle chance de remporter le trophée Mirrorball avec son partenaire Witney Carson. la fille de Wayne Maile Masako Brady, 19 ans, a été l’un de ses plus grands supporters au cours de cette incroyable aventure. Wayne a même dédié sa danse Foxtrot à sa fille lors de l’épisode de l’année la plus mémorable. La Faisons un marché l’hôte a une relation si merveilleuse avec sa fille adolescente, nous avons donc rassemblé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur Maile Brady.

Qui est Maile Masako Brady ?

Maile Masako Brady est né le 3 février 2003 de Wayne et de sa femme Mandie Taketa, 46 ans. Wayne s’est marié avec Mandie, qui est danseuse, quatre ans avant la naissance de Maile. C’était le deuxième mariage de Wayne, qui était marié à Diane Lasso de 1993 à 1995. Wayne et Mandie se sont séparés le 5 avril 2007, alors que Maile n’avait que trois ans. Mandie a demandé le divorce de Wayne le 2 juillet 2007. “La séparation est très amicale et ils continuent à rester les meilleurs amis et parents engagés”, a déclaré le représentant de Wayne. PERSONNES à l’époque.

Wayne et Mandie ont eu une expérience de coparentalité très positive depuis leur séparation. En fait, les ex se sont isolés ensemble pendant la pandémie de COVID-19 avec leur fille et le petit ami de Mandie, Jason Fordham.

« Pendant toute la durée de [Malie’s] vie, nous avons coparenté en tant que meilleurs amis », a déclaré Wayne Accéder à Hollywood en mars 2020. “Notre mise en quarantaine est un peu différente, nous mettons en quarantaine nos deux maisons et j’ai une grande cour arrière et beaucoup de terrain, donc nous partageons tous les deux ce terrain et cet espace”, a ajouté Wayne. “Mandie, son petit ami Jason, ma fille Maile, nous sommes une famille, donc nous sommes comme cette nouvelle famille nucléaire.”

Maile est actrice et chanteuse.

Maile a suivi les traces de son père en tant qu’acteur et chanteur talentueux. Elle a fait ses débuts d’actrice en 2018 dans un épisode de Amour, Gloire et Beauté. Elle a filmé des scènes avec d’anciens Mamans de danse étoile Nia Sioux. “Pour la voir sur le plateau, je me sens comme un père de scène étourdi”, a déclaré Wayne Divertissement ce soir à propos de l’apparition de Maile dans le feuilleton. “Ça me donne envie de pleurer. J’ai eu quelques moments proches de la déchirure.

En tant que chanteuse, Maile a sorti son single “Exhale” et le clip vidéo en 2021. Maile chante et danse également sur TikTok, où elle compte plus de 200 000 abonnés. Maile a filmé de nombreux TikToks avec son père.

Maile a un demi-frère.

Mandie et son petit ami ont un fils nommé Ensoleillé, qu’ils ont accueilli par adoption. En octobre 2021, Wayne a annoncé qu’il serait coparentalité de Sunny avec Mandie et Jason. “Il va m’appeler Duncle (papa/oncle) parce que je prévois d’être là et de faire tout ça”, a-t-il écrit sur Instagram. Wayne a également révélé qu’il était le parrain de Sunny.

Maile est une super grande sœur de son petit frère Sunny. Toute la famille est proche et ils ont même filmé une vidéo TikTok ensemble à Noël en 2021. Mandie tenait le bébé Sunny pendant que la famille faisait une danse dirigée par Maile dans leur pyjama de Noël.

La relation de Maile avec Wayne Brady.

Maile a une relation si merveilleuse avec son père. Maile a soutenu Wayne lors de grands moments de sa carrière, notamment lorsqu’il a accueilli les American Music Awards 2022 le 20 novembre. Wayne a toujours veillé sur sa fille et a déjà admis qu’il craignait pour la sécurité de Maile parce qu’elle est une jeune fille noire. .

Il a dit Accéder à Hollywood que Maile avait 14 ou 15 ans lorsqu’elle a accidentellement déclenché les alarmes chez Wayne, alors qu’il n’était pas à la maison. “J’ai paniqué parce que je lui donnais le code et pour une raison quelconque, elle l’a mal mis et il n’a pas accepté, puis la société d’alarme [said] nous envoyons une réponse armée en ce moment », a-t-il rappelé dans l’interview de 2020. “J’étais tellement inquiète que ma fille n’a pas pu expliquer dans le feu de l’action : ‘Oui, c’est ma maison.’ ”

Wayne a également montré de l’amour à Maile le jour de son anniversaire chaque année. Lorsque Maile a eu 19 ans en février, Wayne a réfléchi à la façon dont sa «vie a changé pour toujours» le jour de sa naissance. “Être ton père est vraiment le plus grand rôle que je puisse demander”, a déclaré le Bottes coquines star a écrit sur Instagram. “J’ai pu assister à la construction d’un être humain incroyable à partir de zéro. Tu me rends fier chaque jour. Non seulement je t’aime, (duh), mais je t’aime et je te respecte de tout mon cœur. Je suis en admiration devant toi Buddy », a ajouté Wayne.