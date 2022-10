Tout ce qu’il faut savoir sur Lucy et Joanna – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Carolyn Contino/BEI/Shutterstock

Les sœurs aînées de Carly Simon, Lucy Simon et Joanna Simon, sont décédées à un jour d’intervalle au cours de la semaine du 16 octobre 2022.

Lucy est décédée à l’âge de 82 ans d’un cancer du sein jeudi, un jour après la mort de Joanna d’un cancer de la thyroïde à l’âge de 84 ans

Lucy a joué avec Carly en tant que duo de chanteurs avant de devenir une prestigieuse compositrice de Broadway, tandis que Joanna a utilisé ses talents musicaux en tant que célèbre chanteuse d’opéra.

Carly Simon a eu une semaine très difficile en octobre 2022, comme ses deux sœurs aînées, Lucie Simon et Joanna Simon, sont décédés à un jour d’intervalle. Selon Date limite. Carly, 78 ans, n’a pas encore parlé publiquement des décès, et sa dernière publication sur Instagram a été partagée une semaine avant les décès.

Alors que Carly a eu l’une des carrières de chanteuse / compositrice les plus incroyables et les plus emblématiques de tous les temps, avec son tube classique de 1972 “You’re So Vain” qui continue de gagner de nouveaux fans, ses frères et sœurs ont également eu des carrières incroyables dans la musique. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les sœurs aînées bien-aimées de Carly, Lucy et Joanna.

D’où viennent Lucy et Joanna ?

Comme Carly, Lucy et Joanna sont nées à New York de parents Richard L.Simonfondateur de la maison d’édition Simon & Schuster, et sa femme Andréa, militant des droits civiques et chanteur. Lucy a été accueillie en mai 1942 et Joanna en octobre 1940.

Lucy et Kid Sis Carly ont commencé un duo de chanteurs

Lucy et Carly se sont bien harmonisées, alors au début des années 1960, les sœurs ont décidé de former leur propre duo de chant folklorique appelé The Simon Sisters, par Date limite. Le frère a joué à Provincetown, dans le Massachusetts, et dans le Greenwich Village de New York. Ils ont même sorti un single en 1964 intitulé “Wynken, Blynken & Nod”, selon la source d’information.

Lucy a eu une carrière solo avant de composer

Après que Carly se soit lancée seule, Lucy s’est également essayée à une carrière solo, sortant un album en 1975 intitulé Lucie Simon et un suivi en 1977 appelé Temps volé. Après avoir réalisé quelques albums pour enfants avec son mari, Lucy se lance dans la composition. Sa percée a eu lieu en 1991 lorsqu’elle a été compositrice de la comédie musicale de Broadway Le jardin secretremportant une nomination aux Tony pour la meilleure musique originale.

Joanna a parcouru le monde en tant que chanteuse d’opéra

Les sœurs Simon avaient certainement le gène de la voix incroyable, car Joanna était elle-même une star de la chanson d’opéra ! En 1962, elle fait ses débuts au New York City Opera dans le rôle de Cherubino de Mozart, puis se produit sur scène avec le New York Philharmonic, le Vienna Philharmonic et le Pittsburgh Symphony Orchestra.

Joanna est sortie avec Walter Cronkite au cours des 5 dernières années de sa vie

Joanna était mariée à Gérald Walker de 1976 jusqu’à sa mort en 2004, selon Date limite. Elle a ensuite été la compagne du journaliste emblématique Walter Cronkite de 2004 à sa mort en 2009.