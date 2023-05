Tout ce qu’il faut savoir sur Lily-Rose et Jack – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Unimedia/Shutterstock

Johnny Depp est un acteur nominé aux Oscars

La star a remporté un procès en diffamation de 10 millions de dollars contre son ex Amber Heard en 2022

En mai 2023, Johnny a signé un contrat de trois ans avec le parfum masculin Dior pour plus de 20 millions de dollars

Johnny Depp est un acteur hollywoodien au succès international, surtout connu pour ses rôles dans des films comme pirates des Caraïbes, À la recherche de Neverland, Charlie et la chocolaterieet Sweeney Todd. La star nominée aux Oscars est également un ambassadeur populaire de la marque, puisqu’il a signé le plus gros contrat de parfums pour hommes avec Dior en mai 2023 : un contrat de trois ans d’une valeur de plus de 20 millions de dollars.

Johnny est aussi un fier papa de deux enfants : sa fille Lily-Rose Depp22 ans et fils Jack Depp19. L’acteur partage ses deux enfants avec son ex-petite amie Vanessa Paradis48 ans, avec qui il est sorti de 1998 à 2012.

Johnny a parlé avec tendresse de ses enfants à de nombreuses reprises. En 2006, il a dit au Presse associée qu’avoir des enfants lui a donné « une vraie fondation, une vraie place forte pour se tenir dans la vie, dans le travail, dans tout. » Six ans plus tard, la star a expliqué en détail comment la paternité a changé sa vie. « Il n’y a rien au monde qui puisse jamais me donner envie de revivre certaines années de ma vie quand j’étais jeune. Vous grandissez un peu endommagé ou brisé, puis vous avez du succès, mais vous ne savez pas comment vous sentir bien dans le travail que vous faites ou dans la vie que vous menez », a-t-il déclaré. Le soleil. « Vous vous sentez vide. J’étais en colère et frustrée jusqu’à ce que je fonde ma propre famille et que mon premier enfant soit né. Jusque-là, je n’appréciais pas vraiment la vie comme je l’aurais dû, mais heureusement, je me suis réveillé.

Comme Johnny a déjà affirmé avoir eu une enfance difficile, le nominé aux Oscars s’assure de couvrir ses enfants d’affection. « Avec mes enfants, on leur dit 75 fois par jour qu’ils sont aimés. Une chose que je sais, c’est qu’ils se sentent aimés et en sécurité et heureux et nécessaires et nécessaires et font partie de quelque chose », a-t-il expliqué à Pierre roulante en 2013. « C’était vraiment comme si un voile était levé, et les choses sont devenues plus claires, et je me suis dit : ‘Oh, je l’ai compris maintenant ! C’est pour ça ! C’est pour ça, cette belle petite créature que j’ai participé à créer, fabriquer’ », a-t-il ajouté en devenant parent. « Je n’avais aucune idée de ce que la vie était censée signifier ou être ou quelque chose comme ça. Et je ne le fais toujours pas. Et je ne suis pas sûr que la vie soit censée signifier quoi que ce soit ou être quoi que ce soit. Mais tant que vous avez la possibilité de respirer, respirez. Tant que vous avez la possibilité de faire sourire et rire votre enfant et de le faire avancer.

Au fil des ans, il a également été farouchement protecteur de sa progéniture. En fait, lors de son procès en diffamation de 2022 contre l’ex Ambre Entendu, il a déclaré au tribunal qu’il avait la «responsabilité» d’effacer son nom pour le bien de ses enfants. « La nouvelle de ses accusations a en quelque sorte imprégné l’industrie, puis a fait son chemin dans les médias et les médias sociaux sont devenus un » fait « global, disons, si vous voulez », a-t-il déclaré lors d’un témoignage le 19 avril. « Puisque je savais qu’il n’y avait aucune vérité là-dedans, j’ai senti qu’il était de ma responsabilité de me lever, non seulement pour moi-même dans ce cas, mais aussi pour mes enfants. Je voulais laver mes enfants de cette chose horrible qu’ils devaient lire sur leur père, c’était faux. Il a ajouté : « Je ne mérite pas ça, ni mes enfants ni les gens qui m’ont aimé pendant toutes ces années. »

Voici tout ce que vous devez savoir sur les deux enfants de Johnny.

Lily-Rose Depp

Vous reconnaîtrez peut-être la fille et l’aînée de Johnny, Lily-Rose. Elle est née le 27 mai 1999 en France et, en grandissant, elle a suivi les traces de son père en poursuivant une carrière d’actrice. Lily-Rose a fait ses débuts à Hollywood avec un petit rôle dans de Kevin Smith Film d’horreur comique de 2014 Défensedans lequel Johnny a également joué. Elle a repris son rôle dans le spin-off Pantalons de yoga en 2016 et est prévu pour une troisième suite appelée Mâchoires d’orignal.

Depuis, Lily-Rose a notamment joué au cinéma Le danceur, Planétarium, Le roi, Crise, Voyageurs, et Loup. Avec le film français Le danceur, elle a remporté le prix de l’actrice la plus prometteuse aux César 2017 et aux prix Lumières pour son interprétation de la danseuse américaine Isadora Duncan. Dans Planétarium, Natalie Portman aurait trié sur le volet Lily-Rose pour jouer sa sœur cadette. Dans Le roielle a brillé comme Catherine de Valois contraire Timothée Chalamet.

D’autres films français notables incluent Les Fauves (Sauvages), Un homme fidèle et Quel Joli Temps Pour Jouer Ses Vingt-ans (Ma dernière berceuse) aux côtés de tante Allyson Paradis.

Elle a quelques autres projets dans le travail au milieu de sa carrière d’actrice en plein essor, l’un étant la prochaine comédie de Noël Silencieux Nuitqu’elle jouera en face de l’ancien de son père pirates co-vedette, Keira Chevalier. Un autre est la très attendue série HBO L’idolecréé par Le weekend.

Lily-Rose présente également des similitudes avec sa mère Vanessa. Non seulement Lily-Rose ressemble tellement à sa magnifique mère, mais elle s’est aussi mise au mannequinat. Depuis 2015, Lily-Rose est ambassadrice de la marque Chanel après que Karl Lagerfeld l’ait choisie pour être le visage de l’entreprise. Pendant ce temps, sa mère Vanessa est porte-parole de l’entreprise depuis les années 1990.

En ce qui concerne son père, la starlette l’a défendu dans un message supprimé depuis en 2016 lorsque les accusations d’abus d’Amber ont commencé à faire la une des journaux. « Mon père est la personne la plus douce et la plus aimante que je connaisse, il n’a été qu’un père merveilleux pour mon petit frère et moi, et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose », a-t-elle écrit.

Plus tard, dans une interview avec Elle, Lily-Rose a déclaré à propos du drame: « Quand c’est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout d’un coup pas si personnel… Je me sens vraiment en droit d’avoir mon jardin secret de pensées. » Elle a ajouté: «Je pense aussi que je ne suis pas ici pour répondre de qui que ce soit, et j’ai l’impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mon petits amis, peu importe. Et je suis vraiment prêt à être défini pour les choses que je propose.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Lily-Rose est sortie avec deux autres stars hollywoodiennes. Elle a commencé une relation amoureuse avec Timothée, 25 ans, après leur rencontre sur le tournage de Netflix Le roi en 2018, mais ils ont rompu au début de 2020. Plus récemment, Lily-Rose a rendu public son nouveau petit ami, Austin Butler30 ans, en août 2021. Austin était auparavant dans une relation de longue date avec Vanessa Hudgens.

Lily-Rose est aussi très proche de son frère Jack. Elle lui a même posté un incroyable hommage d’anniversaire sur son Instagram (ci-dessus),

Jack Depp

Jack Depp, le cadet de Johnny et Vanessa, est né le 9 avril 2002. Jack, dont le vrai nom est John Christopher Depp3, a gardé un profil beaucoup plus bas que sa sœur au fil des ans et n’est vu qu’en de rares occasions. Mais quand on le voit, Jack a toujours une ressemblance remarquable avec son célèbre père. Certaines des caractéristiques de Jack ressemblent également à maman Vanessa, ce qui signifie que Jack a vraiment la combinaison parfaite de looks de ses magnifiques parents.

En 2018, Vanessa a dû manquer une première de film parce que Jack avait de « graves problèmes de santé ». Il n’a jamais été confirmé quels étaient ces problèmes de santé, mais il semble que Jack semble s’être rétabli.

À peu près au même moment, Johnny a parlé des allégations d’abus et de la façon dont il les voyait affecter Jack. « Je suis sûr que ce n’était pas facile pour mon garçon de 14 ans d’aller à l’école ; vous savez ce que je veux dire? Avec les gens qui disent: « Hé, regarde ce magazine, mec ». Quoi, ton père bat des poussins ou quelque chose comme ça? « , A-t-il dit GQ. « Pourquoi a-t-il dû passer par là ? Pourquoi ma fille a-t-elle dû traverser ça ?

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Jack a été lié pour la dernière fois à un mannequin français Camille Janssen. Elle a souhaité à son petit ami un joyeux 18e anniversaire le 9 avril 2020, partageant une photo Instagram tenant Jack autour de sa poitrine par derrière, alors qu’il était allongé contre elle. Le fils de Johnny avait un bonnet de seau noir baissé pour masquer la moitié de son visage sur la photo, comme Camille l’a écrit, « joyeux anniversaire mon amour » comme légende.

Johnny a déclaré publiquement que contrairement à Lily-Rose, Jack ne poursuivra pas une carrière d’acteur. Cependant, Jack a des passions dans d’autres domaines. « Mon garçon Jack a toujours été un dessinateur très talentueux », a déclaré Johnny au Chercheur du quotidien philippin en 2014. « Il dessine vraiment super bien. Il joue aussi très bien de la musique. Il a un bon feeling pour ça. Mis à part les pièces de théâtre à l’école et tout, il n’a montré aucun désir de devenir acteur. Ouf. »

