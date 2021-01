Elle aime la mode, tout comme Kameron Wescott

« Kameron, je connaissais à la périphérie. Elle a un merveilleux sens de la mode », a répondu Tiffany. «Elle et moi avons en quelque sorte inventé ce terme ‘Pink Posse’ parce que j’aime aussi la couleur rose et j’ai dit: ‘Vous êtes peut-être la reine rose Kameron, mais d’autres personnes sont autorisées à aimer la couleur rose, alors vous allez avoir pour partager un peu maintenant, d’accord? ‘ »

Elle a travaillé tout au long de la pandémie de coronavirus

«J’ai continué à travailler comme anesthésiologiste à plein temps pendant la pandémie. Je n’ai jamais manqué une journée de travail, je n’ai jamais été un jour en retard, appelée malade, rien de tout cela», a-t-elle révélé. «Et j’ai continué à fournir les excellents soins que je produis à mes patients tout au long de la pandémie. Vous pensez que c’est une pandémie, mais vous oubliez que les gens ont encore un cancer, les gens ont encore des obstructions intestinales, les gens ont encore des accidents de voiture et ont leurs fémurs cassés et besoin de venir au bloc opératoire. J’ai donc fait mon travail pendant la pandémie tous les jours comme je l’ai toujours fait avant, sauf avec beaucoup plus d’EPI. Je suis rentré à la maison un peu plus en sueur. «