Tout ce qu’il faut savoir sur les types de gentillesse : distribution, date de sortie

Même avant Sortes de gentillesse sort en salles, le film génère du buzz parmi les liens étroits de plusieurs membres de la distribution avec Taylor Swift.

Le casting de stars comprend l’un des meilleurs amis de Swift Emma Pierreson ex-petit ami Joe Alwyn et collaborateur Jack Antonoffla femme de, Marguerite Qualley. Sortes de gentillesse présente également des stars qui ne font pas partie de l’univers de Swift, notamment Jesse Plemons et Willem Dafoé.

Dirigé par Yorgos Lanthimosle film suit « trois histoires [that] tourne autour d’un homme qui essaie de prendre le contrôle de sa propre vie, d’un policier dont la femme semble être une personne différente et d’une femme qui recherche quelqu’un avec une capacité spéciale.

Avant Sortes de gentillesseLanthimos et Stone ont collaboré sur Pauvres choses – qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice en mars – et celui de 2018 Le favoriqui mettait également en vedette Alwyn.

Faites défiler vers le bas pour tout savoir sur Sortes de gentillesse:

Qui joue dans « Kinds of Kindness » ?

Le casting comprend Stone, Plemons, Dafoe, Qualley, Alwyn, Hunter Schäfer, Hong Chau et Mamoudou Athié.

Existe-t-il une bande-annonce pour « Kinds of Kindness » ?

Le premier teaser du film est sorti en mars. Au début du clip, on voit Stone conduire une voiture rapide et dit en voix off : « Ça y est. Le moment de vérité. »

La vidéo, qui présentait des extraits de chaque membre de la distribution, s’est terminée lorsque la voiture de Stone s’est garée sur une place de parking et elle a entendu dire : « N’est-ce pas merveilleux ? »

En rapport: 24 films que nous avons hâte de voir en 2024

Merci pour cet été mémorable, Barbenheimer. Vous méritiez un film meilleur et plus cohérent, Captain Marvel et Ant-Man. Ce titre à lui seul était une victoire, Cocaine Bear. Mais le tournant du calendrier signifie qu’il est temps de s’enthousiasmer pour une nouvelle gamme de films. Et malgré toutes ces productions interrompues et ces sorties retardées dues à […]

La bande-annonce complète est sortie en mai. Même s’il ne révèle pas grand-chose de l’intrigue du film, il présente plusieurs scènes dramatiques. Dans un clip, on voit un corps traîné dans une autre pièce, tandis qu’un autre montre Alwyn en train de crier.

« Ouvrez les yeux et regardez clairement ce qui se passe autour de vous », a déclaré Plemons dans la vidéo, dont le titre est « Sweet Dreams (Are Made of This) » d’Eurythmics.

Merci! Vous vous êtes enregistré avec succès.

Quand sortira « Kinds of Kindness » ?

Alors que Sortes de gentillesse Sorti en salles le 21 juin, le film a fait ses débuts au Festival de Cannes en mai et a reçu une standing ovation.

En rapport: Des duos acteur-réalisateur qui ont travaillé ensemble encore et encore

Certaines collaborations créatives sont trop fortes pour qu’elles soient ponctuelles. Martin Scorsese, Steven Spielberg et Quentin Tarantino font partie des réalisateurs célèbres connus pour embaucher encore et encore les mêmes acteurs pour leurs films. Lors d’une interview conjointe du Time avec Tom Hanks en 2015, Spielberg a noté que lui et le […]

De quoi parle « Types de gentillesse » ?

Même si de nombreux détails restent secrets, Sortes de gentillesse se concentre autour de trois scénarios distincts. Lanthimos avait précédemment décrit le film comme un trio d’histoires différentes « avec quatre ou cinq acteurs qui jouent un rôle dans chaque histoire, donc ils jouent tous trois rôles différents ».

« C’était presque comme faire trois films, en fait », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Le gardien en décembre 2023.