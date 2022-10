Tout ce qu’il faut savoir sur les prix, les fonctionnalités

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont officiels après tous les mois de taquineries, de mise en évidence de la conception et de fuites. L’événement Made by Google a révélé tout ce que nous devions savoir, comme les prix et une date de lancement.

Les nouveaux téléphones ont des conceptions familières que vous reconnaîtrez de la gamme Pixel 6, mais il y a plus de finition autour du boîtier de l’appareil photo, avec une configuration métallique fermée qui a déjà été largement discutée. Certains adorent ça. Certains ne le font certainement pas.

À l’intérieur, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont alimentés par Google Tensor G2, le processeur de nouvelle génération de l’entreprise axé sur la photographie informatique, un assistant Google plus rapide et plus intelligent (saisie vocale 2,5 fois plus rapide) et plus efficace au quotidien. activités quotidiennes, comme l’enregistrement ou la diffusion en continu.

Les deux téléphones Pixel 7 disposent désormais également de Face Unlock, des mêmes 5 années de mises à jour que la gamme Pixel 6 et d’un accès VPN gratuit via Google One.

En ce qui concerne les spécifications, le Pixel 7 Pro dispose d’un écran QHD LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. L’écran du Pixel 7 pèse 6,3 pouces et 90 Hz. Les deux offrent une luminosité maximale de 25 % supérieure à celle du Pixel 6 et sont dotés d’un verre de protection Gorilla Glass Victus.

Dans le département de la caméra, Google ne se concentre pas tant sur la configuration de la caméra, mais plus sur le traitement, la photographie informatique que je viens de mentionner. Des choses comme leur traitement Real Tone pour les tons de peau, la réduction du flou sur les photos, la capture de photos Night Sight (temps d’exposition réduit de moitié), le HDR 10 bits, l’autofocus et la stabilisation vidéo sont toutes améliorées. Google inclut également un nouveau mode Cinematic Blur, pour vous offrir ce magnifique bokeh en vidéo.

À l’aide d’un appareil photo principal de 50 MP, Google a amélioré les prises de vue Super Res Zoom à 2x pour créer une prise de vue complète de 12,5 MP qui ressemblerait à une photo que vous avez prise avec un objectif zoom dédié. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro peuvent tous deux réussir cela. Le Pixel 7 Pro dispose également d’un téléobjectif qui effectuera un traitement de zoom similaire à 5x. Il vous permettra même de zoomer jusqu’à 30x.

Les précommandes sont ouvertes pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro aujourd’hui, à partir de 599 $ pour le 7 et 899 $ pour le 7 Pro.

Liens de précommande Google: Pixel 7 Pro | Pixel 7

