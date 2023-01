Tout ce qu’il faut savoir sur les 8 enfants du chanteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Peter Brooker/Shutterstock

Rod Stewart est une rockstar britannique, connue pour ses nombreux tubes et ses chansons primées aux Grammy Awards.

Rod a été marié trois fois et a huit enfants issus de cinq relations différentes.

Le quatrième enfant de Rod, Ruby, a récemment annoncé qu’elle était fiancée et enceinte !

Rod Stewart, 78 ans, est un rocker britannique légendaire connu pour ses tubes comme “Maggie May”, “Sailing” et “Da Ya Think I’m Sexy?” En dehors de la scène, le lauréat d’un Grammy est père de huit enfants, qu’il a accueillis avec cinq partenaires différents. Alors que Rod semble avoir un lien étroit avec ses plus jeunes enfants, il n’a pas pu passer autant de temps avec ses enfants plus âgés en raison de sa carrière mouvementée. “J’avais une dette envers l’IRS à la fin des années 70. J’ai dû partir et faire beaucoup de tournées, donc je ne les ai pas vus », a déclaré Rod sur Ireland’s Le spectacle tardif en mars 2019.

Outre ses deux huit enfants, Rod est également le grand-père de sa fille Chez Kimberley la fille Dalila. Il va redevenir grand-père, avec sa fille Rubis annonçant qu’elle est enceinte le 2 janvier 2023. Sa quatrième fille a également annoncé qu’elle était fiancée à son petit ami Jake Kalick le 22 janvier. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les huit enfants de Rod Stewart.

Sarah Rueter

Rod a accueilli son aîné, Sarah Rueter59 ans, avec petite amie Susannah Boffey le 6 novembre 1963. Rod n’avait que 17 ans au moment de l’anniversaire de Sarah, et lui et Susannah ont décidé de placer Sarah en adoption. Sarah a été élevée par ses parents adoptifs, Gérald et Evelyne Thubron.

Sarah n’a eu aucune relation avec son père jusqu’en 2007, après le décès de ses parents adoptifs. Quelques années après leur reconnexion, Rod s’est ouvert dans une interview avec Piers Morgan de son regret d’avoir abandonné son premier enfant. “Je me sens coupable de tout. Je porte beaucoup de culpabilité », a-t-il déclaré en 2011. Mais Sarah a finalement appris à pardonner à son père et a dit Le courrier quotidien en 2018 que leur relation s’est renforcée. “C’est devenu beaucoup plus détendu et maintenant il est juste ‘papa’ pour moi”, a-t-elle déclaré à la publication. “J’ai l’impression de faire partie intégrante de sa famille élargie, ce qui est merveilleux.”

Kimberley Stewart

Kimberly Stewart, 43 ans, est le deuxième enfant de Rod au total et son premier enfant avec sa première femme, mannequin et actrice Alana Stewart, 77. Kimberly est née le 21 août 1979, et elle a été élevée conjointement par ses parents jusqu’à leur séparation en 1984. Kimberly est surtout connue pour ses aventures dans la mode, ayant fait la couverture et dans des séries de photos pour des points de vente comme Tatler, German Vanity Fair, American Vogue, Italian Vogue, Elle et InStyle, parmi tant d’autres. En janvier 2021, elle a lancé une société d’organisation de luxe appelée The Realm By Kimberly Stewart. Elle a également joué à quelques reprises.

Kimberly a un enfant, sa fille Delilah Genoveva, qu’elle a accueillie le 21 août 2011 avec l’acteur Benicio del Toro. Delilah était le premier petit-enfant de Rod.

Sean Steward

le fils aîné de Rod, Sean Steward42 ans, est né du rockeur et d’Alana le 1er septembre 1980. Sean est un musicien, tout comme son père, et est surtout connu pour son apparition dans la série de télé-réalité A&E Network. Fils d’Hollywood en 2007. La série a suivi Sean, Randy Orthographefils de Aaron Orthographeet mandataire David Weintraub alors qu’ils naviguaient dans la vie à Hollywood. Sean est sorti avec RHOBH alun Adrienne Maloof en 2013, et plus récemment était lié de manière romantique à Les collines Star Audriana Patridge.

En octobre 2022, Sean a été hospitalisé après avoir été renversé par un camion. Il portait une minerve jaune, un masque et une chemise d’hôpital dans le selfie qu’il a partagé pour informer ses fans de l’accident. « J’ai été percuté par un camion à un feu rouge. Dur ici dans ces rues », a écrit Sean. Le lendemain, il a partagé un nouveau selfie de lui-même en convalescence à la maison après avoir quitté l’hôpital.

Ruby Stewart

Rod a accueilli son quatrième enfant, sa fille Ruby Stewart, 35 ans, le 17 juin 1987. Ruby est la fille de Rod et mannequin Kelly Ember, qui est sorti de 1983 à 1990. Ruby a d’abord suivi les traces de sa mère et est devenue mannequin, mais ensuite, comme son père, elle a poursuivi la musique et a créé son propre groupe, Revoltaire. Le groupe s’est dissous en 2012, et Ruby a ensuite formé un duo country appelé The Sisterhood avec la chanteuse Alyssa Bonagura.

Ruby a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant dans une publication Instagram le 2 janvier 2023. Elle a dit qu’elle attendait son fils avec son désormais fiancé Jake Kalick avec une photo échographique. “De toutes les choses qui se sont produites en 2022, tu étais de loin la plus belle”, a-t-elle écrit. “Nous avons hâte de vous rencontrer.”

Des semaines après avoir annoncé qu’elle attendait, Ruby a révélé qu’elle et Jake s’étaient fiancés dans un joli message le 22 janvier. Elle a parlé de son futur mari dans la légende. “Oui à cette vie… notre amour… Parce que Forever ne semble pas long si c’est passé avec toi”, a-t-elle écrit en partie.

Renée Stewart

Renée Cecili Stewart30 ans, est l’aîné du mariage de Rod avec le mannequin néo-zélandais Rachel Hunter, et est née le 1er juin 1992. Renee est actuellement danseuse et professeur de yoga et de méditation, selon sa page Instagram. Son site Web indique qu’elle a étudié à la London Contemporary Dance School pendant trois ans, puis a commencé à travailler en tant qu’artiste de danse indépendante.

Liam Stewart

Rod a accueilli son sixième enfant le 5 septembre 1994 lorsque Rachel a donné naissance à leur deuxième enfant ensemble, un fils Liam Mc Alister Stewart, 28 ans. Liam a grandi en Californie et a joué au hockey au lycée. Après avoir obtenu son diplôme, il a joué pour les Chiefs de Spokane de la Ligue de hockey de l’Ouest pendant quatre ans, puis a joué dans la Ligue de hockey sur glace d’élite avec les Coventry Blaze et les Guildford Flames. Liam a récemment joué pour une équipe professionnelle en Nouvelle-Zélande.

Alastair Stewart

Le septième enfant de Rod, Alastair Wallace Stewart17 ans, est née en novembre 2005. La mère d’Alastair est un mannequin anglais Penny Lancaster-Stewart, 51 ans, avec qui Rod est marié depuis 2007. Alastair est la plupart du temps hors des projecteurs, bien qu’il ait été rapporté qu’il aime la natation et qu’il a même remporté de nombreuses courses de natation. En 2017, Le soleil a rapporté que Rod prévoyait de construire une grande piscine dans son manoir britannique pour aider Alastair à s’entraîner pour les Jeux olympiques.

Aiden Stewart

Aiden Patrick Stewart, 11 ans, est le plus jeune enfant de Rod. Penny a donné naissance à Aiden en février 2011. Penny avait subi plusieurs cycles de FIV avant de finalement tomber enceinte, et donc quand Aiden est arrivé, Rod l’a appelé le «bébé miracle» du couple, selon les rapports. Depuis qu’il n’a que dix ans, Aiden n’a pas encore développé de talents ou d’intérêts particuliers. Mais s’il ressemble à son père et à ses frères et sœurs, il sera sûrement une star à part entière.

En décembre 2022, Rod a révélé qu’Aiden avait subi une crise de panique, qui a été confondue avec une crise cardiaque, lors d’un match de basket-ball pour les jeunes. “Il devenait bleu et était inconscient jusqu’à ce qu’il se calme. C’était effrayant, mais cela s’est avéré être une attaque de panique », a déclaré Rod. QuatreQuatreDeux. Il a ajouté: “Le garçon voulait bien faire, a tiré sur les cerceaux en Écosse pour son père.”

