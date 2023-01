Tout ce qu’il faut savoir sur les 7 enfants du musicien – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

David Croby était surtout connu comme membre fondateur de Crosby, Stills et Nash.

était surtout connu comme membre fondateur de Il a eu sept enfants, dont un avec un autre rockeur Mélissa Etheridge .

. Le musicien légendaire est décédé à l’âge de 81 ans le 19 janvier 2023.

David Crobyco-fondateur emblématique de Crosby, Stills, Nash & Young et Les Byrds, était connu pour ses contributions exceptionnelles au monde de la musique, notamment deux intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, une fois pour chaque groupe. Il était actif en politique, a reçu un Grammy Award aux côtés de CSN, est apparu en tant qu’acteur dans diverses émissions de télévision et a lutté contre la dépendance. Mais en coulisses, il était aussi père, accueillant pas moins de six enfants à travers plusieurs relations au cours de ses 81 années de vie. “Beaucoup de gens n’ont pas une très bonne et forte raison en laquelle ils croient pour que leur vie avance”, a-t-il dit un jour, selon Fox News. “Moi, oui. J’ai une femme que j’aime et une famille que j’aime et un travail que j’aime.

Alors que le monde pleure la perte de l’un des noms les plus reconnaissables et les plus durables du rock, voici ce qu’il faut savoir sur chacun de ses enfants.

Jacques Raymond

David n’avait que 21 ans lorsqu’il a accueilli son premier enfant, un fils Jacques Raymond, avec Célia Crawford Ferguson en 1962. Ils ont décidé de le placer pour adoption, bien que James et son père biologique aient été réunis plus tard. En fait, James est également musicien – ils ont joué ensemble en tant que groupe RCR (Crosby, Pevar et Raymond). Selon la page Wikipedia de David, James a également joué avec les groupes en tournée pour Crosby & Nash et Crosby, Stills, & Nash.

Il y a à peine deux jours, le 17 janvier 2023, l’aîné des enfants de Crosby s’est rendu sur Instagram pour annoncer une prochaine apparition au Lobero Theatre en Californie pour célébrer le 150e anniversaire de la salle. David devait apparaître avec son fils au théâtre de Santa Barbara le 22 février dans “David Crosby and Friends”.

Erika Keller Crosby

Erika Crosby est né de David et Jackie Guthrie, bien que son âge et sa date de naissance soient inconnus, car elle a vécu une vie privée à l’abri des projecteurs. Cependant, on sait qu’elle a quatre frères et sœurs du côté de sa mère – Sarah Lee, Annie, Abe, et Cathy Guthrie, qui appellent tous chanteur folk Arlo Guthrie leur papa. Jackie a finalement été mariée à Arlo pendant 43 ans, mourant d’un cancer en 2012, par Nouvelles de la SCB.

Erika est également apparemment responsable de trois des petits-enfants de David. “Erika a trois enfants, vit en Floride et est une femme incroyablement intelligente et merveilleuse que je visite régulièrement parce que je l’aime beaucoup”, a-t-il déclaré, selon un 2019 Fox News article.

Donovan Crosby

David a ensuite accueilli sa fille Donovan Crosby avec Debbie Donovan. On sait très peu de choses sur Donovan, bien que la légende du rock lui ait également brièvement parlé, par Fox News. « Donovan ne me parle pas vraiment », aurait-il déclaré.

Django Crosby

Le musicien et Jan Dansequi deviendra plus tard sa femme en 1987, a eu un fils Django Crosby parfois au milieu des années 1980. “Django vit avec moi et c’est une joie absolue”, a déclaré David à propos de son fils, qui était à ses côtés lorsqu’il est décédé. C’est la mère de Django qui a annoncé la mort de la rock star dans un communiqué remis à La variété. “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé”, a-t-elle écrit. “Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django. Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne humeur continueront de nous guider et de nous inspirer. Son héritage continuera de vivre à travers sa musique légendaire. Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés. Il nous manquera terriblement. En ce moment, nous demandons respectueusement et gentiment la vie privée alors que nous pleurons et essayons de faire face à notre profonde perte. Merci pour l’amour et les prières.

Bailey Jean Cypher

Les deux plus jeunes enfants de David ont été engendrés par lui, bien qu’il ne les ait pas élevés. Mélissa Etheridge et son ancien compagnon Julie Cypher a admis pour la première fois que David était le donneur de sperme de leurs deux enfants dans une histoire du 10 janvier 2000 dans Pierre roulante. Bailey Jean Cypher était le premier de ces deux enfants, né en 1997, et a maintenant environ 25 ans. Elle est également diplômée de NYU.

“Je n’ai pas élevé Bailey et Beckett, les deux avec Melissa [Etheridge and her ex-partner Julie Cypher]mais je les aime », aurait déclaré David en 2019, par Fox News. “Beckett est quelque part dans le Colorado et Bailey vient d’obtenir son diplôme de NYU aujourd’hui. Ils ont apparemment tous appris de mes erreurs, car aucun d’entre eux ne s’intéresse aux drogues dures. Je pense qu’ils ont vu ce qui s’est passé et l’ont évité, ce qui est certainement une chose merveilleuse.

Le 19 janvier, Bailey s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à son père biologique. “Reste tranquille Croz”, a-t-elle légendé une photo de lui jouant de la guitare. “Merci pour les airs, les fossettes et l’amour.”

Chiffre de Beckett

Comme Bailey, Chiffre de Beckett est née de Julie Cypher et Melissa Etheridge en 1998, avec David Crosby comme donneur de sperme. Et selon la pièce de Rolling Stone de 2000, Melissa a dit un jour “Beckett ressemble à David, n’est-ce pas?” Cependant, la vie de Beckett s’est terminée tragiquement lorsqu’il est décédé de causes liées à la dépendance aux opioïdes en mai 2020 à l’âge de 21 ans seulement.

“Mon fils Beckett, qui n’avait que 21 ans, a eu du mal à surmonter sa dépendance et y a finalement succombé aujourd’hui”, a écrit Melissa en partie dans une déclaration sur Twitter. “Il manquera à ceux qui l’aimaient, sa famille et ses amis. Mon coeur est brisé. Je suis reconnaissant envers ceux qui ont présenté leurs condoléances et je ressens leur amour et leur chagrin sincère. »

