Tout ce qu’il faut savoir sur les 4 enfants de la star – Hollywood Life

Chevy Chase est un acteur et comédien qui a joué dans Saturday Night Live, Les vacances de Noëlet plus.

Il a quatre enfants.

La star est mariée à Jayni Chase depuis 1982.

Chase a récemment retrouvé son Les vacances de Noël co-vedette, Beverly D’Angelo, le 11 décembre 2022.

Les vacances de Noël de National Lampoon Star Chevy Chase79 ans, est un comédien légendaire qui a joué dans Saturday Night Live, Homme de la maison, et plus. Cependant, lorsqu’il n’est pas occupé à être un père hilarant à l’écran, il passe souvent du temps avec sa famille. Chevy est un fier papa de trois filles et un fils. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la star et ses enfants !

Cydney Chase

La fille aînée de Chevy est Cydney Chase39 ans, née en 1983. Elle est le premier enfant de Chevy et de sa troisième épouse, Jayni Chase, 65 ans. Bien que Cydney n’ait pas poursuivi une carrière d’actrice comme son père, elle a poursuivi une carrière dans le divertissement. La beauté blonde est chanteuse et compositrice qui publie souvent des reprises musicales sur son compte Instagram. Le 18 décembre 2022, elle a même joué du piano et couvert Harry Styles’ morceau « Fallin ». Elle a légendé le clip, “Fallin ‘Harry Styles Cover #fallingsong #harrystylescover #popcover.”

Cydney est aussi une fille très fière, sa biographie le dit même ! « Auteur-compositeur-interprète, fille fière, sœur de 2 femmes brillantes, amoureuse de la nature, peinture et yoga, reconnaissante », lit-on. Et le 9 octobre 2022, elle s’est rendue sur Instagram pour partager un hommage d’anniversaire pour son père. “Joyeux anniversaire en retard, papa ! Merci pour tout le plaisir et les rires et les bons souvenirs jusqu’à présent. Puisses-tu être heureuse, puisses-tu être à l’aise, puisses-tu réussir et puisses-tu toujours profiter d’un petit rire… je t’aime !! », a-t-elle légendé la douce photo de Chevy.

Caley Chase

Deux ans après avoir accueilli Cydney dans leur vie, Chevy et Jayni ont accueilli une autre petite fille nommée Caley Chase. La femme de 37 ans est née en 1985, environ trois ans après le mariage de ses parents. Caley a poursuivi une carrière dans le divertissement comme son père et est même devenue chanteuse comme sa grande sœur. Certains des films dans lesquels elle est apparue incluent Avant de dormir, Hotel Hell Vacation, Un Noël dans le Vermont, et Homme mort-roux 3. Notamment, Caley a partagé la vedette aux côtés de Chevy dans les deux premiers films mentionnés.

Comme Cydney, Caley est une fille fière. Elle est allée sur Instagram le 8 octobre 2022 pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. « Joyeux anniversaire Dab !!! Tu es la meilleure!! Je suis tellement heureuse que nous ayons pu nous amuser ensemble cette année – Le mariage, la natation, les podcasts, le voyage fou, le film !! Lo you », a-t-elle légendé le doux message.

Emilie Chase

Chevy et Jayni ont accueilli leur plus jeune fille, Emilie Chase34 ans, en 1988. La beauté brune travaille dans la conservation de la faune, a-t-elle déclaré au Poste de New York en février 2022. Elle partage souvent sa vie personnelle via Instagram plein de photos de famille et d’instantanés avec son petit ami Alex Baglieri. En août 2021, Chevy s’est rendu sur Instagram pour partager une jolie vidéo de lui et Emily en duo sur une chanson ensemble. “Jam session avec notre nouveau ukulélé #mycow @em_chases …”, a-t-il légendé le message.

Et, bien sûr, comme ses sœurs, Emily est allée sur Instagram pour publier un hommage d’anniversaire pour Chevy le 8 octobre 2022. “Joyeux anniversaire à mon bff @chevychase je t’aime tellement, Dab !!!”, Em a légendé le carrousel de photographies. Plus tôt, en décembre 2020, Chevy a partagé une photo de retour avec sa femme et ses filles sur Instagram. « Bonnes vacances de ma famille à la vôtre ! (Photo vers 2008) », a-t-il écrit.

Bryan Perkins

Le SNL alun a aussi un fils nommé Bryan Perkins, 43 ans, né en 1979. On sait peu de choses sur Bryan à part qu’il était un ancien acteur. Son nom apparaît au générique des films suivants : Les sœurs (2005), Le vengeur toxique partie II (1989) et The Toxic Avenger Part III: La dernière tentation de Toxie (1989). L’état de la relation de Chevy avec son fils n’est pas clair, car il ne présente pas Bryan sur ses comptes de médias sociaux.

