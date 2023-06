Tout ce qu’il faut savoir sur les 3 enfants du rappeur – Hollywood Life

Eminem est un rappeur connu pour ses tubes « The Real Slim Shady » et « Mockingbird ».

Il est un fier père de trois enfants, dont deux enfants adoptés.

Le rappeur a déjà été marié deux fois à Kim Scott, mais il n’est pas marié actuellement.

Sa fille, Alaina Scott, s’est mariée avec son petit ami de longue date le 9 juin 2023.

Eminem50 ans, a connu une carrière de rappeur réussie au fil des ans, qui lui a valu 15 victoires aux Grammy Awards et une place au Super Bowl Halftime Show 2022 aux côtés d’autres stars emblématiques du hop-hop et du rap, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogget Kendrick Lamar. En cours de route, trois personnes spéciales l’ont encouragé. Le crooner « Lose Yourself » est un fier père de trois enfants, qui partagent tous un lien spécial avec leur célèbre père. Il a une fille biologique nommée Hailie Jade Mathers27 ans, et a également adopté deux enfants : Alaina Mathers30 et 21 ans Whitney Scott Matherdont le dernier est sorti non binaire en août 2021 et passe maintenant Stevie Lainé.

Eminem, vrai nom Marshall Mathers III, a grandi sans figure paternelle, il prend donc son travail de père très au sérieux. Il a toujours montré à ses enfants un élan d’amour et les a même mentionnés dans plusieurs de ses chansons à succès. « Quand je pense à mes réalisations, comme si c’était probablement la chose dont je suis le plus fier, vous savez, c’est de pouvoir élever des enfants », a-t-il déclaré. Hotboxing avec Mike Tyson en 2020.

Plus récemment, la fille aînée d’Eminem, Alaina, s’est mariée avec son beau de longue date, Matt Moeller, le 9 juin 2023. Sa sœur, Hailie, était à ses côtés en tant que demoiselle d’honneur et la mariée s’est rendue sur Instagram quelques jours plus tard pour partager d’adorables photos de fête de mariage. Le 14 juin, la femme de 30 ans a noté qu’elle avait raté le Taylor Swift concert pour se marier ce jour-là. « J’aurais peut-être manqué le concert de Taylor Swift à Detroit, mais ça valait le coup. Officiellement à l’époque de ma femme », a-t-elle légendé la vidéo d’elle et de son mari dansant à leur réception. Au milieu du moment marquant d’Alaina, voici tout ce qu’il y a à savoir sur les trois enfants spéciaux d’Eminem !

Hailie Jade Mathers

Hailie, le seul enfant biologique d’Eminem et de son ex-femme, Kimberley Anne Scott, est né le 25 décembre 1995. Eminem et Kim se sont mariés en 1999 mais ont divorcé en 2001. Cependant, le couple s’est ravivé des années après et s’est remarié en 2006, pour divorcer à nouveau la même année. Après leur deuxième séparation, Eminem et Kim ont accepté la garde conjointe de Hailie.

Aujourd’hui, Hailie est une personnalité des médias sociaux avec plus de 3 millions de fans sur Instagram. Elle est diplômée de la Michigan State University en 2018 avec un diplôme en psychologie et 3.9 GPA « Elle m’a rendu fier à coup sûr », a déclaré Eminem à propos de Hailie sur Hotboxing avec Mike Tyson en 2020.

Eminem a fait référence à Hailie dans plusieurs de ses chansons, y compris « Going Through Changes » et le bien intitulé « Hailie’s Song ». Dans cette dernière chanson, le rappeur attribue à sa fille le mérite d’avoir tenu sa vie ensemble et de rapper : « Mes insécurités pourraient me manger vivant, mais ensuite je vois mon bébé / Soudain, je ne suis pas fou, tout a du sens quand je la regarde dans les yeux .”

En 2022, Hailie a lancé le Juste un peu ombragé podcast (notez la référence à son père !), sur lequel elle parle de la pop culture et de sa vie. Dans le premier épisode, elle a parlé de ce que c’était que de grandir avec un père célèbre et l’a dépeint comme un parent attentionné et impliqué. « C’est tellement amusant de regarder en arrière [at my life] … En repensant à l’âge adulte, je me dis : ‘Wow, c’est tellement, tellement surréaliste’ », s’est-elle exclamée.

Hailie s’est même souvenue d’un souvenir spécifique qui s’est produit à Disney World et qui lui saute aux yeux. « Nous sommes allés en Floride, mon père travaillait sur quelque chose, et il a organisé pour nous de faire, comme, la limousine et de l’emmener à Disney et nous avons fait le goûter de la princesse, et il avait les robes qui nous attendaient », elle rappelé. « Même alors, à l’époque, nous étions si heureux et si excités, mais nous n’avons pas pu apprécier ce moment autant que maintenant quand nous en parlons et y repensons. »

Cependant, quelques épisodes plus tard, Hailie a admis qu’elle avait l’habitude d’être « dérangée » d’être toujours associée à son célèbre père. « Est-ce que ça me dérange quand on me pose des questions sur mon père? » elle a demandé lors d’un épisode de septembre 2022, au cours duquel elle a répondu aux questions des fans. « Parce que beaucoup de questions concernaient mon père. »

« La meilleure façon de dire cela est oui et non… Honnêtement, ça va jusqu’à un certain point. Je m’y attends évidemment », a-t-elle noté. « Et il y a certaines choses pour lesquelles je peux comprendre pourquoi les gens sont vraiment curieux, comme n’importe qui le serait quand vous avez grandi à moitié sous les projecteurs. » Elle a ajouté: « Une fois ce point dépassé, je me dis: » Je suis aussi une personne. « »

Hailie a franchi une autre étape importante l’année suivante : elle s’est fiancée à son petit ami de longue date, Evan McClintock!

Alaina Marie Mathers

Alaina est la fille biologique de la sœur jumelle de Kim Scott, Aube Scott. Elle a été adoptée à un jeune âge par Eminem et Kim tandis que Dawn luttait contre la toxicomanie, ce qui a finalement conduit à son surdose mortelle en 2016. « Ma nièce fait partie de ma vie depuis sa naissance », a déclaré Eminem. Pierre roulante en 2004. « Moi et Kim l’avions à peu près, elle vivrait avec nous où que nous soyons. »

Alaina, surnommée Lainey, est diplômée de l’Université d’Oakland en 2017, où elle était membre de la sororité Alpha Delta Pi. Elle vit actuellement à Detroit, Michigan et semble s’épanouir. On ne sait pas si elle a un emploi de 9 h à 17 h ou si elle est une influenceuse à temps plein, car elle compte 80 000 abonnés sur sa page Instagram et publie régulièrement ses aventures de voyage et sa relation avec son mari, Matt Moeller, avec qui elle est sortie. tout au long du collège.

Elle et Matt se sont fiancés en décembre 2021 sur un toit-terrasse du Monarch Club à Detroit. « ce moment. cette vie », a-t-elle écrit à côté d’un carrousel de clichés du moment spécial. ” oui cent fois. JE T’AIME ». Elle et Matt se sont mariés à Detroit le 9 juin 2023. « Love, Mr & Mrs Moeller », a-t-elle légendé la vidéo d’elle avec son mari quelques jours plus tard.

Depuis son enfance, Alaina entretient un lien spécial avec Eminem et ses autres enfants. Alors qu’Alaina est techniquement la nièce d’Eminem, les deux agissent en tant que père et fille. Dans sa chanson « Mockingbird » de 2004, Eminem parle de sa relation avec Alaina. « Lainey, oncle est fou n’est-ce pas, ouais mais il t’aime fille et tu ferais mieux de le savoir », chante le gagnant du Grammy, ajoutant plus tard, « Lainey je te parle aussi, papa est toujours là. J’aime le son de ça, ouais, ça sonne, n’est-ce pas ? »

Stevie Lainé

@st0nedc0w toujours grandissant et changeant 3 #greenscreen #genderfluid #bi #life ♬ son original – THXOC

Stevie Laine est l’enfant de Kim et Éric Hartter, un homme d’une relation antérieure. Après la séparation de Kim et Eminem en 2001, Kim a conçu Stevie, né en 2002, avec Eric. Quand Eminem et Kim se sont réconciliés, il a adopté Stevie en 2005. Le père de Stevie, Eric, aurait lutté contre la toxicomanie et il est décédé en 2020 à l’âge de 40 ans.

Le 7 août, Stevie a révélé via TikTok qu’ils n’étaient pas binaires et qu’ils porteraient désormais leur nouveau nom. Steve a partagé la nouvelle avec une vidéo transformatrice qu’ils ont sous-titrée, « Pour toujours grandir et changer ». Steve était déjà sorti bisexuel en 2017.

Stevie est resté à l’écart des projecteurs plus que les deux autres enfants d’Eminem. Dans son morceau de 2010, « Going Through Changes », le chanteur a rappé sur les trois enfants. « Hailie, celui-ci est pour toi, Whitney et Alaina aussi, j’aime toujours ta mère, ça ne changera jamais, pense à elle tous les jours, nous ne pourrions jamais nous entendre, hé. »

