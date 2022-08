Tout ce qu’il faut savoir sur le mannequin brésilien – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock pour les SAG Awards

Le beau Luc Grimes38 ans, est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée à succès Yellowstone, mais il est bien plus qu’un personnage à l’écran. Il est en couple depuis plusieurs années avec Bianca Rodrigues, qui partage souvent de jolies photos des deux sur son Instagram. En fait, le couple fêtera un autre anniversaire en novembre 2022.

Luke Grimes est-il marié ?

Luke est marié à Bianca depuis 2018 et ils fêteront leur quatrième anniversaire de mariage cet automne. Bien que Luke n’ait actuellement aucune publication sur son Instagram officiel, Bianca assume le rôle de photographe non officiel du couple alors qu’elle a son homme éclaboussé partout sur son compte. Son cliché le plus récent du joli couple était le 6 juin 2022, avec la légende “N’importe où avec toi”.

Bianca s’assure de publier un message d’amour d’anniversaire chaque novembre pour exprimer son amour dévoué pour son mari. Au cours des deux dernières années, Bianca a partagé à plusieurs reprises de magnifiques images en noir et blanc de la séance photo d’un couple que le couple a eue lorsqu’ils se sont mariés. Le 21 novembre 2021, elle a partagé une douce image de son mari la portant sur son dos avec la légende “J’ai tellement de chance de t’avoir dans ma vie Joyeux anniversaire anjo ! Je t’aime.”

Le couple vit actuellement ensemble dans le Montana, a déclaré Luke Goût du pays pendant l’un des podcasts du point de vente. Et d’après l’apparence de l’Instagram de Bianca, elle apprécie beaucoup la vie à la campagne. Elle partage souvent des photos explorant les grands espaces que le Treasure State a à offrir, y compris l’escalade.

Luke Grimes a-t-il des enfants ?

Bianca et Luke sont très amoureux, mais le couple garde actuellement leur petite famille, car ce ne sont que deux. Ils n’ont pas d’enfants, Parade rapports.

Luke et Bianca gardent tous les deux les détails de leur vie privés, à part les jolies photos de couple sur Instagram.

Qui est Bianca Rodrigues ?

Luke est un homme très chanceux, car sa femme Bianca est en fait un mannequin brésilien ! Compte tenu de son héritage brésilien, Bianca sous-titre souvent ses publications sur les réseaux sociaux en portugais.

Officiellement, Bianca utilise le nom de Bianca Rodrigues Grimes, ajoutant le nom de famille de son mari et montrant sa dévotion sur sa bio Instagram. On ne sait pas par quelle agence de mannequins Bianca est représentée – le cas échéant.

Bianca fêtera ses 26 ans dans les prochains jours, puisqu’elle est née le 9 août 1996, selon Sabots de cheval. La principale dame de Luke aurait vécu au Brésil avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre une carrière dans le mannequinat.