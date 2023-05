Tout ce qu’il faut savoir sur le film de Jamie Foxx Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : PARRISH LEWIS/NETFLIX

Ils ont cloné Tyrone est un prochain film Netflix.

Jamie Foxx joue dans le film.

Ils ont cloné Tyrone sortira le 21 juillet 2023.

Jamie Foxx doit faire face à des clones dans son prochain film Netflix. Ils ont cloné Tyrone met en vedette l’acteur oscarisé de 55 ans dans le rôle d’un proxénète qui découvre une conspiration gouvernementale choquante. Jamie, qui a également produit le film, a décrit le film de comédie de science-fiction comme un « câlin mystérieux hallucinant ». Le célèbre acteur filmé Ils ont cloné Tyrone avant d’être hospitalisé pour une « complication médicale » le 11 avril.

Dessous, HollywoodLa Vie a rassemblé toutes les dernières mises à jour sur Ils ont cloné Tyron. Découvrez quand le film sort, qui d’autre est dedans, et plus encore !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ils ont cloné Tyrone Date de sortie

Ils ont cloné Tyrone sortira le 21 juillet, uniquement sur Netflix. Le film aura sa première mondiale au Festival du film noir américain le 14 juin. On ne sait pas si Jamie sera à la première, compte tenu de ses problèmes de santé.

Ils ont cloné Tyrone Bande-annonce

Netflix a publié la bande-annonce de Ils ont cloné Tyrone en septembre 2022. Cela commence avec le personnage de Jamie, Slick Charles, dans un ascenseur avec le trafiquant de drogue Fontaine et la prostituée Yo-Yo. Le trio improbable découvre un projet gouvernemental secret où des clones sont créés pour contrôler les Noirs. Slick Charles et ses copains partent en mission pour arrêter le gouvernement. « Si nous allons acheter la folie, laissez un proxénète se rafraîchir », dit le personnage de Jamie.

Ils ont cloné Tyrone Jeter

Jamie Foxx a été jeté dans Ils ont cloné Tyrone en septembre 2020. Le dernier film de Netflix que Jamie a fait était le film de comédie d’horreur de 2022 Quart de jour. Jamie joue Slick Charles dans Ils ont cloné Tyrone.

Plus à propos jamie foxx

Jean Boyéga et Teyonah Parris également vedette du film. Ils jouent respectivement Fontaine et Yo-Yo. John’s est surtout connu pour jouer Finn dans le Guerres des étoiles films de suite. Teyonah a joué Monica Rambeau dans la série Marvel WandaVisionun rôle qu’elle reprend pour le prochain film Les Merveilles. Kiefer Sutherland joue aussi dans Ils ont cloné Tyronemais les détails sur son personnage n’ont pas été révélés.

Juel Taylor fait ses débuts en tant que réalisateur avec Ils ont cloné Tyrone. Il a travaillé comme écrivain sur Credo II et Space Jam : un nouvel héritage. Juel a également co-écrit le scénario avec Tony Rettenmaier. Le duo a produit le film avec Jamie, Datari Turner, Charles D. Kinget Étienne Amour.

Lien connexe En rapport: Carson Garrett: 5 choses à savoir sur le joueur de 20 ans en compétition dans la saison 44 de « Survivor »

Qu’est-ce que Ils ont cloné Tyrone?

La description officielle de Netfflix pour le film se lit comme suit : « Une série d’événements étranges pousse un trio improbable sur la piste d’un complot gouvernemental infâme dans ce câlin mystérieux pulpeux. »

John Boyega a taquiné la culture noire dans le film dans une interview avec Divertissement hebdomadaire publié le 9 mai. « Il y a quelque chose dans le fait que nous soyons capables d’être idiots à propos d’aspects de notre culture qui me fait rire », a déclaré l’acteur. «Les films de Blaxploitation ont toujours représenté des films qui nous laissent nous exprimer, et nous pouvions simplement avoir l’air élégant et faire des trucs cool. Peu importait que nous connaissions le kung-fu. Tout avait du sens avec la musique, avec les vibrations. Je suis juste fier de faire au moins partie de quelque chose qui rend hommage à cela.

Jean a également dit Ils ont cloné Tyrone est « une toute nouvelle ambiance ». Il a expliqué : « Je pense que c’est une nouvelle direction créative. On parle beaucoup en ce moment de grands projets de studio et de vouloir des histoires plus nuancées, revenant à ces drames et comédies qui nous manquent, surtout à l’apogée du cinéma noir. Je pense que c’est une représentation cool de cela, avec des moments vraiment drôles.

La santé de Jamie Foxx

Jamie a filmé Ils ont cloné Tyrone avant son incident de santé. Le 12 avril, sa fille Corinne Foxx a annoncé au public que Jamie avait été admis dans un hôpital de Géorgie la veille. À l’époque, Jamie était à Atlanta en train de filmer son prochain film Netflix De retour a l’action mettant en vedette Cameron Diaz.

« De la famille Foxx : Nous voulions partager cela, mon père, Jamie Foxx, a eu une complication médicale hier », a écrit Corinne sur Instagram. « Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison. Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande de l’intimité pendant cette période. Beaucoup d’amour, la famille Foxx. Suite à la nouvelle, il a été signalé que Jamie resterait hospitalisé afin que son équipe médicale puisse comprendre ce qui lui était arrivé.

Jamie a finalement rompu son silence de l’hôpital le 3 mai. « Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a-t-il écrit sur sa page Instagram. Une source proche du Filles de rêve étoile a dit plus tard PERSONNES qu’il est « stable » le 5 mai. « Jamie est stable et ne met plus sa vie en danger », a déclaré l’initié au point de vente. « [Doctors] font plus de tests et veulent être complètement sûrs qu’il ira bien avant de lui permettre de quitter l’hôpital.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.