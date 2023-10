Tout ce qu’il faut savoir sur l’achat avec Prime : comment obtenir des offres Prime Day auprès d’autres détaillants

L’un des plus grands événements de shopping de l’année sur Amazon aura lieu bientôt. L’événement Prime d’Amazon d’octobre apporte une autre série d’offres intéressantes aux abonnés Prime, avec la vente qui se déroulera les 10 et 11 octobre. Si vous êtes prêt à profiter de l’événement Prime maintenant, Amazon propose déjà des offres Prime Day anticipées.

Amazon Prime Day s’étend même au-delà du site Web d’Amazon. Un service Amazon appelé «» offre aux membres Prime des réductions sur les produits d’une longue liste de marques qui proposent des offres Prime Day sur leurs propres sites Web.

Les vendeurs participants incluront une bannière Prime Day et un code promo sur les produits faisant partie de la vente, ainsi qu’un bouton Acheter avec Prime qui se synchronise avec votre compte Amazon. Lisez la suite pour savoir comment fonctionne Acheter avec Prime et quels types d’offres Prime Day sont actuellement disponibles sur des sites tiers.

Qu’est-ce qu’Amazon Acheter avec Prime ?

permet aux membres Amazon Prime d’acheter de manière transparente dans des magasins en ligne non Amazon en incluant automatiquement leur adresse e-mail, leur adresse de livraison et leur mode de paiement depuis leur compte Amazon.

Les marques participantes incluent un bouton d’achat Acheter avec Prime sur leurs pages de produits, le plus souvent avec un code promo requis à la caisse. Bien qu’ils soient liés à votre compte Amazon, les achats s’effectuent sur les sites des détaillants et non sur celui d’Amazon. Étant donné que les détaillants ne sont pas tenus de proposer la même sélection et les mêmes prix sur Amazon que sur leurs propres sites, Acheter avec Prime peut vous proposer des offres qui ne sont pas disponibles sur Amazon.

Lorsque vous visitez un produit dans une boutique en ligne participant au programme Acheter avec Prime, vous verrez un bouton bleu marqué « Acheter avec Prime », avec une date de livraison prévue au-dessus ou en dessous du bouton. Si le produit est en vente pour Amazon Prime Day, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Acheter avec Prime ».

Lorsque vous cliquez sur ce bouton Acheter avec Prime, vous lancerez un processus de connexion avec Amazon. Si vous ne vous êtes jamais connecté à un site externe avec votre compte Amazon auparavant, vous devrez peut-être vérifier votre identité avec un mot de passe à usage unique envoyé à votre adresse e-mail ou à votre numéro de téléphone.

Après avoir saisi ce code à six chiffres, vous recevrez une confirmation que vous êtes connecté en toute sécurité à Amazon sur le site du détaillant, ainsi qu’une brève description des informations qu’Amazon partagera avec le détaillant. Si vous vous êtes déjà connecté à un site externe avec Amazon, le bouton Acheter avec Prime vous amènera directement à la page de confirmation pour continuer.

Frapper le « Continuer comme [your Amazon account name] » vous amènera à un écran de paiement sur le site Web du détaillant hébergé par Amazon Buy with Prime, avec votre adresse de livraison et votre mode de paiement automatiquement saisis ainsi qu’une date de livraison prévue. En cliquant sur l’adresse de livraison ou le mode de paiement, vous pourrez les modifier. via le même processus que sur le site Web d’Amazon.

Une fois que vous avez terminé vos achats avec Acheter avec Prime, Amazon se chargera de l’expédition et des retours du produit.

Comment puis-je obtenir des offres Prime Day avec Acheter avec Prime ?

Assurez-vous d’ajouter le code promo Acheter avec Prime pour bénéficier de l’offre Prime Day. Amazone; capture d’écran par CNET

Si vous souhaitez profiter de l’option Acheter avec Prime, vous pouvez voir un sur le site d’Amazon. Les marques incluent Cas Sena, Targus et Souhaiter.

Une fois que vous avez accédé à la page de paiement Acheter avec Prime, vous continuerez à payer comme vous le feriez normalement et la remise Prime Day s’appliquera automatiquement au prix de l’article. Toutes les commandes Acheter avec Prime seront couvertes par le .

Pour en savoir plus sur Amazon Prime Day, découvrez comment obtenir des offres Prime Day gratuitement et découvrez les meilleures offres Prime Day disponibles dès maintenant.