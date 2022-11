Tout ce qu’il faut savoir sur la suite “Enchanted” – Hollywood Life

Cela fait 15 ans, mais Désabusé vaudra la peine d’attendre. Le tant attendu Enchanté La suite arrive sur Disney + en novembre 2022. Une nouvelle bande-annonce est sortie le 1er novembre et a révélé que Giselle devenait un peu méchante dans la suite. La première bande-annonce a été dévoilée à J23 en septembre 2022.

Plus d’actualités sur le cinéma :

Amy Adams sera de retour en tant que Giselle bien-aimée, avec plusieurs de ses membres originaux de la distribution. Le film original est sorti en 2007, et les fans espéraient que le Enchanté l’équipage nous donnerait un chapitre de plus de leur conte de fées. HollywoodLa Vie a les dernières mises à jour sur Désabuséy compris la date de sortie, le casting, etc.

Désabusé Date de sortie

Désabusé sera présenté en première le 18 novembre. Le film devait initialement être présenté en première le 24 novembre, le même jour que les vacances de Thanksgiving. Le 18 octobre, Disney+ a annoncé que le Désabusé la date de sortie avait été avancée de 6 jours au 18 novembre.

Le tournage a commencé en mai 2021. Amy Adams a révélé le 5 mai via Instagram qu’elle était arrivée en Irlande pour commencer le tournage Désabusé. Le tournage en Irlande s’est terminé le 22 juillet 2021. Des reprises ont eu lieu en Angleterre et à New York.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Désabusé Distribution et équipe

Le casting de Désabusé comprend le casting principal du film original. Amy Adams est de retour sous le nom de Giselle, avec Patrick Dempsey comme Robert Philippe. Giselle et Robert sont maintenant mariés et ont une fille prénommée Sophia. La fille aînée de Robert, Morgan, a bien grandi. Elle sera interprétée par Gabriella Baldacchinoremplaçant Rachel Covey.

Idina Menzel revient en tant que Nancy Tremaine, qui est maintenant la femme d’Edward et la reine d’Andalousie. En parlant d’Edward, le fringant James Marsden reprendra également le rôle d’Edward, qui est le roi d’Andalousie.

Lien connexe Lié: Mise à jour de la saison 2 de “Firefly Lane” : une nouvelle bande-annonce révèle que Johnny est vivant

Les nouveaux membres de la distribution incluent Maya Rodolphe comme Malvina Monroe, qui devient le principal adversaire de Giselle. Yvette Nicole Brown joue Rosaleen, tandis que Jayma Mays joue Ruby. Griffon Newman rejoint le casting en tant que voix de Pip, l’un des amis tamias de Giselle.

Adam Shankman est le directeur de Désabusé. Il est connu pour avoir réalisé des films comme Le planificateur de mariage, Une marche inoubliableet Laque pour les cheveux. Alain Menken et Stéphane Schwartz sont de retour en tant qu’auteurs-compositeurs du film et Alan compose la partition. Le film présentera de nouvelles chansons du duo.

Comment regarder la suite enchantée

Désabusé sera disponible pour regarder exclusivement sur Disney +. Enchanté est sorti en salles et a rapporté plus de 340 millions de dollars au box-office. Disney a décidé de renoncer à une sortie en salles pour Désenchanté et de présenter le film en première sur le service de streaming Disney + comme Hocus Pocus 2. Si vous aimez la musique, la bande originale numérique de Walt Disney Records sera également disponible le 18 novembre.

À quoi sert le scénario Désabusé?

Le synopsis officiel de Désabusé se lit comme suit: «Cela fait plus de dix ans que Giselle et Robert se sont mariés, mais Giselle est devenue désabusée de la vie en ville, alors ils déménagent leur famille grandissante dans la banlieue endormie de Monroeville à la recherche d’une vie plus féerique. Malheureusement, ce n’est pas la solution rapide qu’elle espérait. La banlieue a un tout nouvel ensemble de règles et une reine des abeilles locale, Malvina Monroe, qui fait que Giselle se sent plus à l’aise que jamais. Frustrée que son bonheur pour toujours n’ait pas été si facile à trouver, elle se tourne vers la magie d’Andalasia pour obtenir de l’aide, transformant accidentellement toute la ville en un conte de fées réel et mettant en péril le bonheur futur de sa famille. Maintenant, Giselle est dans une course contre la montre pour inverser le sort et déterminer ce que le bonheur pour toujours signifie vraiment pour elle et sa famille.

Amy a récemment annoncé que le film prenait une tournure un peu sombre par rapport au premier film. “Je ne veux pas trop en dire, mais quand Giselle fait le vœu que le monde soit un conte de fées, elle pense toujours qu’elle est une jeune femme, je suppose, parce qu’elle est l’ingénue. Et elle ne l’est plus. Elle est maintenant la belle-mère et les choses commencent à se dérouler dans cette direction », a-t-elle déclaré. EO.

A J23, Amy a révélé dans une vidéo du casting avec EO que le film est une “lettre d’amour” à sa fille. «Je suis vraiment excité pour les gens de le voir. J’ai l’impression que c’était le bon moment pour le faire et la bonne histoire, donc je suis excitée », a-t-elle déclaré.

Adam a également dit Yahoo! à J23, “Ça lui va mal [Giselle] qu’elle ne peut pas améliorer les choses tout le temps. Et réaliser ‘heureux pour toujours’ n’était pas ce que [it was promised to be]. Alors elle commet une grosse erreur et essaie d’imposer sa volonté, au fond, et de contrôler le fonctionnement de la vie. Et il y a des conséquences désastreuses. Mais pas désastreux pour le public !

Le nominé aux Oscars a promis qu’Idina aurait des numéros musicaux dans Désabusé. Idina, une gagnante de Tony, n’a pas chanté dans le film original. « Elle chante deux fois, et je ne pourrais pas être plus heureux. Oui, c’est un Méchant référence », a poursuivi Amy dans son entretien avec EO. « Mais je suis ravi. Sa chanson est si belle. C’est un de mes moments préférés du film. C’est Idina, elle est spéciale et a une si belle voix.