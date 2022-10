Tout ce qu’il faut savoir sur la suite de Whoopi Goldberg – Hollywood Life

Voir la galerie





Disney a annoncé pour la première fois Soeur Acte 3 en 2020, avec une sortie en streaming prévue sur Disney +.

Whoopi Goldberg a nommé trois énormes stars d’Hollywood qu’elle veut rejoindre pour la suite

Whoopi lui a dit Acte soeur costar Kathy Najimi

Tyler Perry a révélé qu'il avait un "bon scénario" pour le film en septembre 2022

L'original de 1992 Acte soeur était un succès critique et au box-office, gagnant 230 millions de dollars, tandis que la suite un an plus tard, mettant en vedette Lauryn Colline, a rapporté 125 millions de dollars

Whoopi Goldberg est depuis longtemps à l’origine d’un autre volet du Acte soeur la franchise. Cela n’est pas une surprise pour les fans, car l’original de 1992 a été un succès incroyable lors de ses débuts, gagnant les critiques et le public, à hauteur de 230 millions de dollars. Tout juste sortie de sa victoire aux Oscars pour FantômeWhoopi était le mélange parfait d’humour et de drame jouant Sister Mary Clarence, une ancienne chanteuse de boîte de nuit qui a été témoin d’un meurtre de foule et qui s’infiltre en tant que nonne, créant un groupe de chant sensationnel en cours de route.

La suite, Soeur Acte 2est venu rapidement et furieusement un an plus tard, avec Whoopi reprenant son rôle et Lauryn Colline rejoindre le casting juste avant de devenir grand avec Les Fugees et sa propre carrière musicale solo. Le film a également été un succès, rapportant 125 millions de dollars.

Maintenant, le troisième acte prend de l’ampleur après que Disney l’a annoncé pour la première fois en 2020, avec une sortie en streaming prévue sur Disney +. Continuez à lire pour découvrir tout ce que nous savons sur Acte soeur 3, afin que nous puissions tous nous préparer à chanter avec ces nonnes hilarantes et en habit!

Moulage

Whoopi vient de laisser tomber son casting de rêve quand elle s’est arrêtée Charlamagne le Dieu série Enfer d’une semaine le 13 octobre 2022. “J’espère que nous allons le mettre ensemble et le faire le plus tôt possible”, a déclaré le Voir l’hôte a dit à propos de la suite. « Je vais demander Kéké [Palmer] entrer. Je veux que tout le monde entre. Je veux Lizzo entrer. Je veux que tout le monde. Je veux la fille avec la poitrine, comment s’appelle-t-elle ?… Nicky [Minaj]! Je veux que Nicki vienne. Je veux tout le monde. Je veux autant de gens qui veulent s’amuser, parce que j’ai vraiment, désespérément besoin de m’amuser.

Dans ce qui semblait être les étoiles s’alignaient, au sens propreune semaine seulement avant la liste de souhaits de Whoopi, une affiche réalisée par des fans pour Soeur Acte 3 est apparu sur les réseaux sociaux, vantant Whoopi, Keke et Bette Midler comme le casting. Keke l’a prise Twitter pour partager l’art de l’affiche, en écrivant : « Que Dieu vous bénisse tous pour cette manifestation au cours de ma vie. [Disney]c’est ce qu’ils ont demandé, je suis juste là pour relayer.

À peu près à la même époque, un membre de la distribution originale, Kathy Najimiarreté par La vue où Whoopi a insisté pour que la suite très attendue de Kathy Hocus Pocus 2qui a été créée le 30 septembre 2022 et est devenue le plus grand premier film sur Disney + aux États-Unis, par L’enveloppea contribué à raviver l’intérêt pour Acte soeur la franchise. “Cela a pris un peu de temps, mais ça arrive”, a déclaré Whoopi à Kathy, par HE. “Vous avez tous contribué à ce que cela se produise, je pense, parce qu’ils ont apporté Hocus Pocus retour. Ils ont finalement dit : ‘Nous ferions aussi bien de remettre ces nonnes là-bas et de voir si elles ont du jus.’ »

Que Dieu vous bénisse tous pour cette manifestation sur ma vie. @WaltDisneyCoc’est ce qu’ils ont demandé, je suis juste ici pour relayer. pic.twitter.com/rTSsk1hVOG – Keke Palmer (@KekePalmer) 8 octobre 2022