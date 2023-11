Qu’est-ce que la tuberculose ? Voici les symptômes et tout ce qu’il faut savoir sur la maladie Mise à jour : 08h49 CST le 10 novembre 2023

Jeudi, le département de santé du comté de Douglas a confirmé un cas actif de tuberculose dans un YMCA local. Le département de santé étudie d’éventuelles expositions à la garderie sans rendez-vous du YMCA Westview, située près de la 156e rue et de Summit Plaza. La tuberculose ? Il s’agit d’une maladie grave causée par une bactérie qui touche principalement les poumons. Elle se propage par la toux et les éternuements. Une infection tuberculeuse se déroule en trois étapes. La première est appelée infection primaire, où une personne peut ne présenter aucun symptôme ou des symptômes pseudo-grippaux tels qu’une faible fièvre, de la fatigue et de la toux. Au stade 2 – l’infection tuberculeuse latente – les cellules du système immunitaire construisent un mur autour du tissu pulmonaire contenant des germes de tuberculose. Il n’y a pas non plus de symptômes à ce stade. Mais au stade final, la tuberculose active, le système immunitaire ne peut plus contrôler l’infection. Les germes provoquent des maladies dans les poumons ou dans d’autres parties du corps. La tuberculose active peut survenir juste après une primo-infection mais, selon la clinique Mayo, cela survient généralement des mois, voire des années après une tuberculose latente. Les symptômes de la tuberculose active comprennent la toux, les crachats de sang ou de mucus, les douleurs thoraciques, la fièvre, les douleurs respiratoires, les sueurs nocturnes. , frissons, perte de poids et fatigue. Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que la tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans est un problème de santé publique d’une importance particulière. Selon le CDC, les nourrissons et les jeunes enfants sont plus susceptibles que les enfants plus âgés et les adultes de développer des formes potentiellement mortelles de la maladie. Seules les personnes atteintes de tuberculose active peuvent propager la maladie, ont indiqué les CDC. Vous ne pouvez pas contracter la tuberculose par les vêtements, les verres, les ustensiles de cuisine, les poignées de main, les toilettes ou d’autres surfaces. Les personnes atteintes de tuberculose sont plus susceptibles de transmettre la bactérie aux personnes qu’elles voient quotidiennement, notamment aux membres de leur famille, à leurs amis, à leurs collègues ou à leurs camarades de classe. La tuberculose peut être traitée avec des médicaments. Cependant, si elle n’est pas traitée correctement, la tuberculose peut être mortelle, selon le CDC. Selon le ministère de la Santé, le comté de Douglas comptait 15 cas confirmés en 2022 et 15 cas jusqu’en septembre de cette année. En 2023, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé plus de 8 000 cas aux États-Unis. Recevez les derniers titres de KETV NewsWatch 7