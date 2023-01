Tout ce qu’il faut savoir sur Kristin, l’épouse du 49er – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Amis/AP/Shutterstock

Kyle Juszczyk est l’une des plus grandes stars de la NFL. Il a joué un rôle clé dans les efforts des 49ers de San Francisco en séries éliminatoires alors que l’équipe tente de se qualifier pour le Super Bowl LVI. L’arrière, 31 ans, qui est devenu l’arrière le mieux payé de la NFL en 2021 (par Le New York Post), a eu sa femme Christine à ses côtés pour l’encourager, alors qu’il se dirige vers une saison réussie. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Kristin ici!

Comment Kyle et Kristin se sont-ils rencontrés ?

Kyle et Kristin sont allés à l’université en Nouvelle-Angleterre au début de leur jeune âge adulte, mais ce n’est que lorsqu’ils étaient dans le Maryland qu’ils se sont rencontrés. Kyle était un joueur pour le Harvard Crimson, tandis que Kristin était étudiante à l’Université de Rhode Island, mais elle a ensuite été transférée à l’Université Towson de Baltimore. La carrière de Kyle dans la NFL a en fait commencé avec les Ravens, et donc les deux se sont rencontrés alors que Kristin vivait à Baltimore, selon Nation de Niner.

Ils sont mariés depuis juillet 2019

Le couple s’est marié lors d’une belle cérémonie au Cedar Lakes Estate à New York. Kyle et Kristin ont célébré leur belle cérémonie avec des messages d’amour sur leurs Instagram respectifs. La star des 49ers a écrit un joli message pour célébrer leur mariage. “J’ai épousé la plus belle mariée à l’intérieur et à l’extérieur !! Pas un jour que je suis avec toi ne passera sans que je ne t’embrasse. C’était le meilleur week-end de ma vie ! Je n’ai jamais voulu que ça se termine !” il a écrit sur leur mariage sur Instagram.

Kristin était agent immobilier avant que Kyle ne signe avec les 49ers

Après avoir obtenu son diplôme de Towson, Kristin a commencé sa carrière en tant qu’agent immobilier, avant de changer une fois que son mari a déménagé dans les 49ers. Elle a révélé qu’elle avait décidé de ne pas continuer à travailler dans l’immobilier une fois qu’ils auraient déménagé, car elle devrait repasser tous les tests pour obtenir une nouvelle licence à San Francisco. “J’étais vraiment capable de me regarder dans le miroir et de me dire : ‘Ok, qu’est-ce que tu veux faire ? Vous souhaitez vous lancer dans l’immobilier ? Voulez-vous reprendre ce cours? “, A-t-elle dit Nation de Niner.

Elle possède une boutique en ligne

Décidant de ne pas obtenir de nouvelle licence immobilière, Kristin a décidé de poursuivre quelque chose de nouveau. Elle a en fait étudié la mode à l’URI, et elle a décidé d’ouvrir sa propre boutique en ligne, appelée Origin en 2018. « L’objectif d’ORIGIN est de capturer le mélange parfait entre la féminité et le streetwear. Nous proposons une gamme de pièces polyvalentes qui améliorent votre individualité », indique la description du site Web.

Origin propose une large gamme de vêtements différents, y compris des robes, des hauts, des pantalons et bien plus encore. Kristin montre souvent son incroyable sens de la mode et comment elle personnalise et crée ses propres vêtements sur son Instagram. “Vous allez pour cette pièce de signature que les gens demandent, ‘Oh mon dieu, où avez-vous obtenu cela? C’est tellement unique. C’était la marque globale que je voulais », a-t-elle déclaré à propos de la marque à Nation de Niner.

Kyle et Kristin sont parents de chiens

Bien que les Juszczyks n’aient pas d’enfants, ils ont un adorable chiot nommé Mozzi (abréviation de Mozzarella). Le couple partage souvent des photos d’eux-mêmes câlins avec leur chien blanc moelleux, qu’ils ont eu en 2020. Kyle a partagé une photo de lui dans la piscine avec Mozzi en juin 2020 et a plaisanté sur le fait de “profiter [his] première fête des pères en tant que papa chien.

