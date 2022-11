Tout ce qu’il faut savoir sur John Aniston – Hollywood Life

Voir la galerie





John Aniston était un acteur surtout connu pour son rôle de longue date dans “Des jours et des vies”.

Sa fille est l’actrice Jennifer Aniston.

John est décédé le 11 novembre à l’âge de 89 ans.

Jennifer Aniston a dû dire au revoir à son père, Jours de nos vies étoile Jean Anistondécédé le jeudi 11 novembre à l’âge de 89 ans. Amis alun a annoncé la nouvelle du décès de son père avec un hommage sincère sur Instagram, où elle l’a appelé “l’un des plus beaux humains” qu’elle ait jamais connus.

Le père de Jennifer l’a quittée alors qu’elle n’avait que 9 ans. Elle a été élevée par sa mère Nancy Dow, dont elle finit par se séparer. Nancy est décédée en 2016. Heureusement, Jennifer a fait la paix avec John au fil du temps, et ils étaient en bons termes au moment de son décès. Continuez à lire pour en savoir plus sur John et la relation compliquée qu’il entretenait avec sa fille.

Qu’a fait John Aniston ?

John Aniston était un acteur d’origine grecque dont la carrière a commencé en 1962 avec un rôle d’invité dans la série 87e arrondissement. Il est apparu sur plus d’émissions qui sont encore populaires aujourd’hui, y compris Airwolf, Gilmore Girls, The West Wing, Star Trek: Voyager, et Des hommes fous. John’s est surtout connu pour son apparition sur Jours de nos vies pour plus de 3 000 épisodes. Il a rejoint l’émission en 1970 en tant que Dr Eric Richards. Il est revenu à la série en 1985, lorsqu’il a été choisi pour Victor Kiriakis, et il est resté un incontournable de la série jusqu’en 2022. John a remporté trois Soap Opera Digest récompenses pour son travail dans Jours de nos vies. Il a également été nominé pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour les prix Daytime Emmy 2017, et il a également reçu un prix Emmy pour l’ensemble de ses réalisations en 2022.

Jennifer a mentionné l’incroyable carrière de son père dans son hommage après son décès. “Depuis plus de 30 ans, son dévouement à ce spectacle [Days of Our Lives] lui a valu le respect et l’admiration de ses collègues acteurs, des amitiés profondes et ravi des millions de fans à travers le monde », a écrit la star. “Sa carrière est littéralement la définition de l’accomplissement de toute une vie.”

Avait-il d’autres enfants ?

John a eu Jennifer de son premier mariage avec l’actrice Nancy Dow. Ils se sont mariés de 1965 à 1980. John était le beau-père du fils de Nancy Jean Mélick III, 63 ans, alors qu’ils étaient ensemble. En 1984, John s’est marié avec Sherry Rooneyqu’il a rencontré sur le tournage du feuilleton L’amour de la vie. Ils ont eu un fils ensemble, Alexandre, qui a maintenant 33 ans. Alex n’était pas célèbre comme ses parents ou sa sœur Jennifer. Il aurait vendu des victimes de taxidermie et aurait vécu dans une camionnette où il aurait voyagé à travers le pays. Il aurait eu deux enfants avec son ancienne compagne, Adrien Hallek. On ne sait pas si Alexander et Jennifer parlent.

La relation de John Aniston avec Jennifer Aniston

La relation de Jennifer et John s’est améliorée au moment de sa mort, par rapport à leur situation dans le passé. Ils se sont séparés après que John ait quitté Nancy et Jennifer alors que la star n’avait que neuf ans. Jennifer a ouvertement parlé de son père qui l’avait laissée avec Pierre roulante en 1999 et a dit qu’elle était “choquée” par ce qu’il avait fait.

“Ma mère m’a dit. Je suis allé à une fête d’anniversaire, et quand je suis revenu, elle a dit : “Votre père ne va pas rester ici pendant un petit moment”, L’émission du matin a déclaré la star dans l’interview. « Elle n’a pas dit qu’il était parti pour toujours. Je ne sais pas si je l’ai bloqué, mais je me souviens juste d’être resté assis là, à pleurer, sans comprendre qu’il était parti. Je ne sais pas ce que j’ai fait plus tard dans la nuit ou le lendemain. Je ne me souviens de rien d’autre que c’était étrange que tout d’un coup mon père ne soit plus là. Et il est parti pendant un moment. Jennifer a révélé qu’elle n’avait revu son père qu’un an plus tard. “Il vient d’appeler un jour et a dit:” Allons voir Les Fantastiques.’ Nous avons donc dîné un peu et vu le spectacle. Après cela, j’ai commencé à le voir le week-end, et ce nouveau mode de vie s’est déroulé », se souvient-elle.

Jennifer a également confirmé Pierre roulante qu’elle a finalement demandé à son père pourquoi il avait quitté leur famille, mais John n’a pas fait un bon travail pour expliquer pourquoi au début. « Comme je l’ai dit, il n’est pas un bon communicateur. Peut-être que si mes parents avaient parlé plus. Il y avait des signes, mais aussi, connaissant mon père, il n’a probablement rien dit », a déclaré Jennifer. « Mais, du mieux qu’il a pu, mon père s’est expliqué et s’est excusé, et ça suffit. Nous nous sommes réconciliés. Il y a encore des parties qui sont difficiles pour moi, mais je suis un adulte. Je ne peux plus blâmer mes parents. Lorsqu’on lui a demandé ce que John lui avait appris sur la paternité, Jennifer a plaisanté : « Il n’était pas là pour faire ça. Peut-être n’épousez-vous pas un Grec, et restez dans les parages. Ça va le faire.

Pendant la période où Jennifer et John se sont séparés, l’actrice a toujours entretenu des relations avec le côté paternel de la famille, y compris la mère de John. Stella. “C’était une grand-mère grecque qui m’aimait plus que tout et était tellement amusante à côtoyer”, a déclaré Jennifer. Le journaliste hollywoodien en 2015. « Elle avait les meilleures histoires, elle m’a fait rire. Beaux, drôles, magnifiques, hystériques – tous les Grecs, toute ma famille grecque, l’étaient. Elle a également rappelé la mort tragique de sa grand-mère, déclarant dans l’interview : « J’avais environ 21 ans et c’était la première fois que j’avais une perte. C’était vraiment triste. Mais ensuite, comme pour tout, il faut passer à autre chose.

On ne sait pas quand Jennifer s’est réconciliée avec son père. Selon certaines informations, elle ne l’aurait pas invité à son mariage pour Brad Pitt en 2000. Jennifer ne s’est jamais réconciliée avec sa mère Nancy, avant de décéder en mai 2016 à 79 ans.

La seule chose mieux que de gagner le #DaytimeEmmys Lifetime Achievement Award vous est remis par votre fille, Jennifer Aniston.❤️ Félicitations John Aniston! pic.twitter.com/IjNGc3UE4r – CBS (@CBS) 25 juin 2022

En juin 2022, cinq mois avant la mort de John, Jennifer a rendu hommage à son père aux Daytime Emmy Awards. Elle a prononcé un discours émouvant tout en remettant à John le prix pour l’ensemble de ses réalisations. Le discours de Jennifer, qui peut être vu ci-dessus, a été préenregistré et John n’était pas présent à la cérémonie en personne.

“C’est l’occasion non seulement de rendre hommage à une véritable icône dans le monde de la télévision de jour, mais c’est aussi une chance de reconnaître les réalisations de toute une vie d’un grand acteur très respecté qui se trouve être aussi mon père”, a déclaré Jennifer dans son parole. Elle a ensuite énuméré tous les projets télévisés sur lesquels son père est apparu. “Vous l’appelez, je suis sûr qu’il a été dessus”, a plaisanté Jennifer.