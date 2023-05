Tout ce qu’il faut savoir sur Jane Slagsvol – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NINA PROMMER/EPA-EFE/Shutterstock

Jimmy Buffett est l’auteur-compositeur-interprète le plus connu pour le tube « Margaritaville ».

Il a été marié deux fois – à Margie Washichek et à Jane Slagsvol.

Jimmy et Jane se sont séparés dans les années 1980 mais se sont réconciliés en 1991.

Pendant 45 ans, une femme a régné en tant que « reine des têtes de perroquet » : Jane Slagsvoll’épouse bien-aimée de Jimmy Buffet. Jane et Jimmy, 76 ans, se sont mariés en 1977 et ont continué à vivre une vie heureuse ensemble. En 2021, Jimmy a célébré son 44e anniversaire de mariage avec une photo de retour à l’époque où ils profitaient du soleil, du sable et du surf. « Avec toi, je marcherais n’importe où », a-t-il légendé la photo.

Cependant, Jane n’est pas la première personne avec laquelle Jimmy a « marché ». Il s’est marié une fois avant de dire « oui » à Jane. Le chanteur de « Come Monday » a marché dans l’allée avec Margie Washicheck, mais le mariage a duré trois ans avant qu’ils ne se séparent. Bientôt, Jimmy a rencontré Jane, et les deux ont commencé un voyage ensemble qui a duré plus de quatre décennies. Depuis qu’ils sont devenus mari et femme, ils ont accueilli deux filles – Savane Jane Buffettpersonnalité de la radio sur Radio Margaritaville de SiriusXM et cinéaste Sarah Delaney. Le couple a également adopté un fils, Cameron Marley.

Alors que la musique de Jimmy est la bande originale des boissons tropicales, des couchers de soleil et des douces vagues, il y a eu des problèmes au paradis en ce qui concerne son mariage. En savoir plus sur la femme de Jimmy et ses amours passées.

Jane Slagsvol

En dépit d’être un musicien célèbre et un milliardaire, on ne sait pas grand-chose de la vie personnelle de Jimmy Buffett. Il a donné un petit aperçu, y compris comment il a rencontré et séparés de sa seconde épouse, Jane, dans son autobiographie de 1998, Un pirate regarde cinquante.

« J’ai échoué à l’université. J’ai appris à jouer de la guitare, j’ai vécu sur la plage, j’ai vécu dans le quartier français, j’ai finalement couché et je ne suis pas allé au Vietnam », a-t-il écrit, par Le New York Times. «Je suis retourné à l’école, j’ai créé un groupe, j’ai trouvé un emploi sur Bourbon Street, j’ai obtenu mon diplôme universitaire, j’ai échoué à mon examen physique, j’ai rompu mon groupe et je suis parti sur la route en solo. J’ai signé un contrat d’enregistrement, je me suis marié, j’ai déménagé à Nashville, je me suis fait voler mes guitares, j’ai acheté une Mercedes, j’ai travaillé au magazine Billboard, j’ai sorti mon premier album, j’ai fait faillite, j’ai rencontré Jerry Jeff Walkera détruit la Mercedes, a divorcé et a déménagé à Key West.

« J’ai créé un autre groupe », poursuit-il, « j’ai travaillé sur la route, j’ai eu mon deuxième et dernier tube, j’ai acheté une maison à Aspen, j’ai commencé à passer des étés en Nouvelle-Angleterre, je me suis marié, je me suis cassé la jambe trois fois en un an, j’ai eu un bébé fille, a fait plus de disques, a acheté un plus gros bateau et a navigué à Saint-Barth. Je me suis séparé de la bonne fille, j’ai vendu le bateau, vendu la maison à Aspen, je suis retourné à Key West, j’ai travaillé sur la route et j’ai fait plus de disques. J’ai loué un appartement à Paris, je suis allé au Brésil pour le Carnaval, j’ai appris à voler, j’ai suivi une thérapie, j’ai arrêté de faire de la drogue, j’ai acheté mon premier hydravion, j’ai parcouru les Caraïbes, j’ai failli divorcer, j’ai déménagé à Malibu pour plus de thérapie, et est revenu avec la bonne fille.

Jimmy est tombé amoureux de Jane Slagsvol lorsqu’elle était étudiante à l’Université de Caroline du Sud, par Courrier quotidien. Jane a eu une forte influence sur Jimmy, l’aidant à adopter une approche plus professionnelle de sa musique. Elle a également influencé sa musique. Pendant une tournée, il passait du temps dans sa chambre d’hôtel quand sa femme lui manquait tellement qu’il lui a écrit une chanson. Cet air serait « Come Monday », un hit du Top 40 pour Jimmy. Jane est même apparue dans le clip vidéo.

(Le moment de la romance de Jimmy et Jane n’est pas clair. Alors que de nombreuses publications mentionnent leur première rencontre en 1976, « Come Monday » de Jimmy a été un succès en 1974.)

Cependant, l’amour de Jimmy pour la fête a presque eu raison de lui. Lui et sa femme se sont séparés dans les années 1980. « J’étais avec Jimmy depuis que je suis enfant, à travers les moments les plus fous », a-t-elle déclaré en 1998, par Feuille de triche Showbiz. « Et je n’avais aucune idée de qui j’étais. Alors je suis parti. Je suis devenu sobre. Le couple s’est réconcilié en 1991 et est ensemble depuis.

Margie Washichek

On sait peu de choses sur la première femme de Jimmy Buffett, Margie Washichek. Les deux auraient été mariés de 1969 à 1971 (ou ’72, la date n’est pas claire). L’union n’a produit aucun enfant et Jimmy a été muet à propos de l’expérience.

