Tout ce qu’il faut savoir sur Gloria Carter – Hollywood Life

Jay-Z est un rappeur lauréat d’un Grammy, connu pour des tonnes de succès comme « 99 Problems » et bien d’autres.

Sa mère Gloria Carter et son éducation ont été l’une de ses grandes inspirations, et elle est souvent mentionnée dans ses chansons.

Gloria a épousé sa femme Roxane Wiltshire en juillet 2023.

Jay Z ne serait pas là où il est aujourd’hui sans sa mère, Gloria Carter. La mère de Jay a été l’inspiration pour une grande partie de son travail, et le rappeur la nomme régulièrement dans ses chansons. « Ma mère m’a toujours appris – vous savez, les petits garçons écoutent trop leur mère – que tout ce que vous mettez dans quelque chose est ce que vous en retirerez », a déclaré Jay-Z. Ô Magazine. « J’ai dû complètement lâcher prise sur ce que je faisais avant pour que la musique soit réussie. C’était un acte de foi pour moi. J’ai dit: « Je dois tout donner. » Avec cette éthique de travail, Jay-Z est devenu non seulement l’un des plus grands rappeurs de tous les temps, mais aussi un magnat qui, selon Forbes en 2022, valait environ 1,3 milliard de dollars.

Après que la sexualité de Gloria a été révélée sur le 4:44 piste « Smile » en 2017, il a été révélé que la mère de Jay avait épousé son partenaire de longue date Roxane Wilshire au cours du week-end du 4 juillet 2023 à Tribeca, NY, selon Personnes. Le couple aurait eu une cérémonie intime avec des tonnes de célébrités, comme Jay, sa femme Beyoncé, Kelly Rowland, Tyler Perry, et plus.

Tout ce que Hova a récolté, il s’est assuré de redonner non seulement à sa communauté, mais aussi à la femme qui l’a élevé. Voici ce que vous devez savoir sur Gloria.

Gloria Carter a élevé son fils toute seule

Jay-Z, né Shawn Carter, a grandi dans le quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. Son père, Adnis Reeves, a abandonné la mère de Jay-Z, ses deux sœurs aînées et son frère aîné. Jay-Z n’avait que 11 ans. « Nous vivions dans une situation difficile, mais ma mère a réussi », a déclaré Jay-Z. Salon de la vanité en 2013. « Elle a jonglé. Parfois nous payions la facture d’électricité, parfois nous payions le téléphone, parfois le gaz s’éteignait. Nous n’étions pas affamés – nous mangions, nous allions bien Mais c’était des choses comme vous ne vouliez pas être gêné quand vous alliez à l’école ; vous ne vouliez pas avoir des baskets sales ou porter les mêmes vêtements à nouveau.

« On nous a dit que nos parents se sépareraient, mais les raisons n’ont pas été expliquées », a déclaré Jay-Z. O magazine en 2009. « Ma mère nous a préparés plus que lui. Je ne pense pas qu’il était prêt pour ce niveau de discussion et d’émotion. C’était un gars assez détaché de ses sentiments. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son père était parti, Jay-Z a répondu : « J’ai résumé qu’ils ne s’entendaient pas. Il y a eu beaucoup de disputes. »

«Je me sentais aussi protecteur envers ma mère. Je me souviens lui avoir dit : ‘Ne t’inquiète pas, quand je serai grande, je m’occuperai de ça.’ J’avais l’impression que je devais intensifier », a déclaré Jay Oprah Winfrey. « J’avais 11 ans, n’est-ce pas ? Mais je sentais que je devais améliorer la situation.

Gloria travaillait comme commis dans une société d’investissement, mais elle a dit USA aujourd’hui en 2014 qu’elle acceptait parfois « un travail supplémentaire d’agent de sécurité pour joindre les deux bouts ». Elle a continué à travailler alors que la carrière de Jay-Z commençait à décoller, ce que son fils n’aimait pas. « Jay avait un problème avec ça », a-t-elle dit USA aujourd’hui, ajoutant que le rappeur « 99 Problems » et ses frères et sœurs ont organisé une réunion pour convaincre leur mère de prendre sa retraite. Après un an de retraite, Gloria a réalisé quelque chose. « Je m’ennuyais », dit-elle.

Gloria est la présidente de la Fondation Shawn Carter

En 2003, Gloria et Jay-Z ont lancé la Shawn Carter Foundation, une organisation caritative publique qui vise à « aider les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques à poursuivre leurs études dans des établissements postsecondaires ». Depuis sa création, plus de « 4 millions de dollars ont soutenu des initiatives visant à autonomiser les jeunes et les communautés dans le besoin grâce aux programmes de la Fondation : Fonds de bourses d’études, préparation et exposition à l’université, exposition internationale, développement professionnel, soutien aux universitaires et programmes communautaires et de bonne volonté », selon les programmes de la fondation. site Internet.

« Les mal desservis ont tellement de problèmes », a déclaré Gloria USA aujourd’hui. « Parfois, ils ont besoin de quelqu’un pour leur donner un coup de main. » Le fonds aide les étudiants de tout le pays, généralement issus de ménages à faible revenu. « Nous avons des enfants qui agissent comme les mamans et les papas de leurs familles, des enfants qui sont des produits du système de placement familial, des enfants qui étaient en prison », a déclaré le directeur général. Diana Diaz. « Ils veulent toujours poursuivre leurs études, que ce soit dans un établissement de quatre ans, un collège communautaire ou une école professionnelle. »

« Il y a tellement de gens qui souhaitent aller à l’université, mais ils ne peuvent pas obtenir de financement. Avec moi en prenant cette responsabilité, nous réalisons des rêves », a déclaré Gloria ESSENCE.

La sexualité de Gloria a été présentée sur ‘4:44’

Gloria a rejoint son fils sur la chanson « Smile », de son album de 2017, 4:44. « Maman a eu quatre enfants, mais elle est lesbienne / J’ai dû prétendre si longtemps qu’elle est une comédienne », a rappé Jay-Z dans le couplet d’ouverture, révélant la sexualité de sa mère au monde. Gloria a raconté comment elle avait parlé à son fils de cette vérité indéniable et comment cela avait laissé le rappeur en larmes.

« J’ai enfin commencé à dire à Jay qui j’étais. Outre ta mère, c’est la personne que je suis. C’est la vie que je vis », a-t-elle déclaré Dusse vendredi (h/t PERSONNES). «Alors mon fils a commencé à déchirer. Il est comme, ‘Ça a dû être une vie horrible, maman.’ J’étais comme, ma vie n’a jamais été horrible. C’était juste différent. Alors ça lui a donné envie de faire une chanson à ce sujet, et la première fois que j’ai entendu la chanson, je me suis dit, hein, je ne sais pas mec. Je ne ressens pas ça.

Gloria a dit qu’elle n’en avait parlé à Jay-Z que parce que c’était quelque chose qui n’avait jamais été discuté. « Je n’ai jamais eu honte de moi. Je suis fatigué de tout le mystère. Je vais le leur donner », a-t-elle dit. « Je n’ai pas à m’inquiéter que quelqu’un se demande si je suis dans la vie ou non. Alors maintenant, vous pouvez peut-être vous concentrer sur les choses phénoménales que je fais, alors concentrez-vous là-dessus. Il est maintenant temps pour moi d’être libre.

« Cela a changé la dynamique de notre relation », a déclaré Jay-Z dans un épisode de La boutique : ininterrompue, par All Hip-Hop. « Quand elle a entendu cette chanson pour la première fois [“Smile”] elle est devenue super défensive… J’étais à LA, et elle s’est envolée pour LA, puis elle est partie et a dit : « Non. Nous en avons parlé. Et puis, quand elle est revenue à Los Angeles, elle avait écrit un poème. Elle a écrit ça dans l’avion. Il est venu avec le bloc-notes d’American Airlines… Je me disais : ‘Tu as des bars, maman !’ »

En 2018, les GLAAD Media Awards ont honoré Jay-Z et Gloria avec une reconnaissance spéciale pour « Smile ». Gloria a dit PERSONNES qu’elle a été surprise par la réception de la chanson. « Je n’avais pas réalisé à quel point nous avions touché tant de vies », a-t-elle déclaré avant la cérémonie. « Je suis juste content de pouvoir inspirer les gens. »

En acceptant le prix, Gloria a remercié sa «famille de m’avoir aimé inconditionnellement, quoi qu’il arrive. Merci à mon partenaire, de m’aimer et de m’aider à me libérer de l’ombre. Merci à vous, à toutes les personnes dont j’ai touché la vie, pour votre soutien, en disant simplement ma vérité.

« Me voilà », a-t-elle ajouté. « J’aime, je suis respectueux, je suis productif et je suis un être humain qui a le droit d’aimer qui j’aime. Alors tout le monde, souriez, soyez libre. Merci et que Dieu vous bénisse.

Gloria et sa femme ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors du 20e anniversaire de la Fondation Carter

Après que le couple se soit marié début juillet, Gloria et Roxane ont toutes deux assisté au gala de cravate noire du 20e anniversaire de l’organisation caritative de Jay le vendredi 14 juillet. Gloria portait un smoking noir, tandis que sa nouvelle épouse portait une belle robe noire.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.