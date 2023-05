Tout ce qu’il faut savoir sur Emma Wall – Hollywood Life

Voir la galerie





Jeremy Strong est un acteur qui a joué Kendall Roy sur Succession.

Jeremy est marié à Emma Wall depuis 2016.

Jeremy et Emma ont trois enfants.

Jérémy Fort a donné la performance d’une vie pendant 4 saisons sur Succession, dépeignant Kendall Roy toujours compliqué. Dans l’émission, Kendall avait une relation difficile avec sa femme et ses enfants, ce qui distinguait vraiment Jeremy de son personnage télévisé. Dans la vraie vie, Jeremy est marié à sa femme Mur d’Emma et ils ont trois beaux enfants ensemble. Le couple s’est marié en 2016 et Emma a soutenu son mari au Succession première de la saison 4 en mars 2023. Emma a même fait part de ce qu’elle pense de la performance primée aux Emmy Awards de Jeremy dans la série HBO.

« Il fait un très bon travail pour maintenir ce qu’il fait mais aussi pour créer un espace pour la famille et une vie normale », a déclaré Emma. Le new yorker en 2021. En l’honneur de Succession se termine après quatre brillantes saisons, voici ce que vous devez savoir sur la femme de Jeremy Strong et leur mariage.

La femme de Jeremy Strong, Emma Wall

Emma est psychiatre et un réalisateur de documentaires du Danemark. Elle a fréquenté l’Université Brown et a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l’Université d’Oxford, avant de faire sa bourse et sa résidence à l’Université Columbia et à l’Université Cornell, selon PERSONNES. Emma a fait du travail psychiatrique avec des réfugiés, ce qui a en partie inspiré ce qu’elle a accompli en tant que cinéaste.

Emma a co-fondé la société de production Guest House Productions avec Betsy Hershey. Elle a co-réalisé le documentaire Guérilla Habeasqui parle de deux avocats qui se battent pour des immigrés menacés d’expulsion aux États-Unis. Emma a commencé à travailler sur le documentaire quand Donald Trump était président et appliquait des politiques anti-immigration strictes. Il a été présenté en première au Telluride Film Festival en septembre 2022.

« Nous avons commencé ce film à un moment où je pense que beaucoup d’entre nous étaient vraiment consternés par ce qui se passait dans le système d’immigration », a déclaré Emma. Date limite en décembre 2022. «Nous avons donc commencé cela au début de 2019, suite à l’interdiction musulmane, suite à la politique de tolérance zéro de Trump qui séparait les familles à la frontière. Et nous – comme tant de gens, je pense, dans ce pays – nous sentions incroyablement impuissants et désespérés. C’était comme ces graves injustices, ces violations des droits de l’homme, et nous ne savions pas quoi faire à ce sujet.

La relation de Jeremy et Emma

Jeremy et Emma se sont rencontrés lors d’une fête à New York lors de l’ouragan Sandy en octobre 2012. Quatre ans plus tard, le couple s’est marié dans un château du pays d’origine d’Emma. Jeremy et Emma sont assez discrets sur leur vie de famille. Ils partagent actuellement leur temps entre Brooklyn, New York et Copenhague, au Danemark.

« J’aime le Danemark. Je trouve que c’est un endroit très sain et doux », a déclaré Jeremy à Le gardien en octobre 2021. « Cela ressemble à un refuge pour moi, et c’est formidable d’avoir un endroit qui soit une station d’accueil après tout ce travail, que je trouve très énervant, effrayant et stressant », a-t-il ajouté.

Les enfants de Jeremy et Emma

Jeremy est un fier papa fille ! Lui et Emma ont trois filles, Ingridné en 2018, Clairenée en 2019, et une troisième fille dont le nom n’a pas été révélé, née en 2021. Un an après avoir accueilli son aîné, Jeremy s’est adressé à GQ sur la façon dont la paternité l’a changé. « Ma vie a beaucoup changé dans le sens où il y a une sorte de centre stable », a déclaré le heure d’Armageddon dit l’étoile. «Je n’avais jamais eu ça auparavant – j’étais toujours une sorte de transitoire et le travail était la seule chose. Et cela semble différent maintenant, dans le bon sens. Il y a de quoi rentrer à la maison.

Plus récemment, Jeremy a parlé de ne pas avoir d’enfants avant d’avoir près de 40 ans, dans une interview de février 2023 avec GQ. « Je ne sais pas si j’ai formulé cela consciemment. Je ne sais pas si j’aurais été prêt à avoir une famille si je me sentais dans ce lieu de famine dans lequel j’avais senti que j’étais – et pas du tout épanoui artistiquement », a-t-il déclaré. « Et maintenant, bien sûr, je ferais n’importe quoi pour eux. C’est la seule chose que j’ai l’impression d’avoir bien faite dans ma vie, c’est d’avoir ces beaux enfants, ces trois filles que j’ai.

