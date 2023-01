Tout ce qu’il faut savoir sur Ed Sinclair – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock pour BAFTA

Olivia Colman est une actrice britannique.

Elle est mariée à l’acteur, écrivain et producteur Ed Sinclair.

Olivia et Ed ont trois enfants.

Olivia Colman, 48 ans, est bénie tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. L’actrice britannique, qui est nominée pour la meilleure actrice dans un film dramatique aux Golden Globes 2023 pour Empire de Lumièrea été heureusement mariée à son mari Ed Sinclair depuis 2001. Olivia est généralement privée de sa vie personnelle, mais elle a parlé de sa relation avec Ed dans une interview de septembre 2021 avec Le télégraphe.

Plus à propos Nouvelles des célébrités

“Cela semble vraiment étrange, mais je suis tombée amoureuse de lui au premier regard”, a expliqué Olivia. “Quand il est entré dans la pièce, je me suis juste dit : ‘C’est lui !’ Remarquez, je suppose que s’il n’avait pas voulu de moi, alors j’aurais peut-être dit : « C’est lui ! à quelqu’un d’autre une semaine plus tard », a-t-elle ajouté.

Olivia et Ed sont les fiers parents de trois enfants, et leur amour l’un pour l’autre n’a jamais faibli au fil des ans. Voici tout ce que vous devez savoir sur le mari d’Olivia et leur mariage.

Qui est Ed Sinclair ?

Ed est un acteur et écrivain qui a joué Michael dans l’émission de télévision britannique Regarde autour de toiselon Yahoo. La page IMDb d’Ed montre qu’il était le producteur exécutif et créateur de la mini-série Paysagistes, qui mettait en vedette Olivia. Il est également producteur du prochain film Petites lettres méchantes et la prochaine série télévisée Capture d’écran. Michael a d’abord étudié le droit à l’Université de Cambridge, où il a rencontré Olivia, avant de décider de poursuivre une carrière dans l’écriture et la production.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le mariage d’Ed avec Olivia Colman

Ed et Olivia se sont rencontrés à l’université de Cambridge alors qu’ils répétaient tous les deux pour une production de Manières de table. “Nous nous sommes rencontrés quand nous n’avions rien et nous nous aimions alors. Nous étions donc bien, La Couronne étoile a dit Le télégraphe. «Nous avions 20 ans et il était aussi acteur. Si vous vous rencontrez à cet âge, alors tout va bien. Pour moi, ça a été des coups de foudre tout de suite », a déclaré Olivia.

Le couple s’est marié en 2001, mais il n’y a aucun détail sur le jour de leur mariage. Ils ont créé un excellent partenariat à la maison et au travail lorsqu’ils collaborent sur des projets, y compris le spectacle 2021 Paysagistes. “Nous avons compris très tôt que c’était bien mieux s’il était écrivain, je suis acteur et nous n’en parlons pas”, a déclaré Olivia. Yahoo! en décembre 2021. “C’est beaucoup plus facile de ne pas parler du travail”, a-t-elle ajouté.

Lien connexe Lié: Brendan Fraser contre les Golden Globes : pourquoi il n’assistera pas à la cérémonie de remise des prix malgré une grosse nomination

Les 3 enfants d’Ed et Olivia

Olivia et Ed ont trois enfants. Leur fils Finlandais est né en 2005. Finn a maintenant 18 ans. Leur deuxième fils, Entrée, est né en 2007. Hall a maintenant 16 ans. La fille unique d’Olivia et Ed est née en 2015, mais ils n’ont toujours pas révélé son nom au public.

Olivia a parlé d’être enceinte de sa fille alors qu’elle travaillait sur la série britannique Le responsable de nuitdans une interview passée avec Horaires radio. “Je ne peux tout simplement pas retenir mes répliques comme je le ferais normalement”, a-t-elle déclaré. «J’ai un peu de cerveau de couche en cours. Il y a énormément de changements de script qui se produisent. Il peut changer la veille, dans la journée. Cela me remplit de peur: “Oh mon Dieu, j’ai à peine le script dans la tête et maintenant je dois le changer.” Donc, c’est un peu suspendu par mes ongles.

Même si nous ne savons pas grand-chose de la vie d’Olivia et Ed avec leurs enfants, nous pouvons imaginer qu’ils sont des parents si encourageants et merveilleux.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.