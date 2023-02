Tout ce qu’il faut savoir sur Eboni Nichols – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA

Queen Latifah est une actrice connue pour son travail sur la série télévisée à succès L’égaliseur ainsi que des films à succès comme Juste Wright.

Elle n’est pas mariée actuellement, mais elle est avec son partenaire depuis 2013.

L’actrice a déjà fréquenté l’entraîneur de fitness Jeanette Jenkins.

Queen Latifah héberge actuellement une nouvelle série Audible intitulée Unité dans la communauté au 2 février 2023.

À partir de Salon de beauté pour L’égaliseur, ce n’est pas une surprise que l’actrice Reine Latifah, 52 ans, est un nom familier. La beauté brune a joué aux côtés de certains des acteurs les plus titrés, notamment Jada Pinkett Smith, Jimmy Fallon, et plus. Cependant, lorsque Queen Latifah n’est pas occupée à travailler sur le tournage de séries télévisées et de films à succès, elle est souvent aperçue avec son partenaire de longue date, Eboni Nichols. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur elle, leur relation et plus encore!

Qui est le partenaire de Queen Latifah ?

Même si la starlette de 52 ans est un gros succès, son partenaire, Eboni aussi ! La beauté de la quarantaine est une chorégraphe professionnelle à succès. Non seulement elle est danseuse professionnelle, mais elle a même tourné aux côtés de certains des plus grands noms de la musique, notamment avec Rihanna, Beyoncé, Huissieret plus, par elle Emmys bio. Eboni a obtenu son BFA de l’Université Chapman en Californie du Sud où elle a étudié le théâtre et la danse.

En plus de tourner aux côtés de chanteurs à succès, Eboni a chorégraphié “les cinq saisons” de l’émission à succès Jeanne la Vierge. La talentueuse femme a également travaillé sur la comédie ABC Fraîchement débarqué du bateaupar Le soleil américain. Bien qu’Eboni soit principalement connue pour son travail de chorégraphe, elle a déjà passé quelques temps en tant que Laker Girl pour les Los Angeles Lakers de la NBA. Certains de ses autres travaux de chorégraphie comprenaient la mise en place de routines pour des films à succès comme Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Fête de Noël au bureauet Voyage entre filles.

Leur relation

Queen Latifah (née Dana Elaine Owens) a rencontré son partenaire de plus d’une décennie en 2009 sur le tournage de l’émission à succès Danser avec les étoiles. Plus tard, le duo a officialisé leur relation en 2013, cependant, ils continuent de rester un couple relativement privé. Dana est si privée qu’elle a même dit Le New York Times en 2008 qu’elle ne parlerait pas de sa vie personnelle. “Je n’ai pas de problème à discuter du fait que quelqu’un soit gay, mais j’ai un problème à discuter de ma vie personnelle”, a-t-elle déclaré au point de vente. « Vous ne comprenez pas cette partie de moi. Pardon. Nous n’en discutons pas lors de nos réunions, je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de partager ma vie personnelle et je me fiche que les gens pensent que je suis gay ou non. Supposez ce que vous voulez. Tu le fais quand même.

Bien que la hitmaker «Ladies First» n’ait pas trop souvent parlé publiquement d’Eboni, elle s’est assurée de remercier son partenaire lors de son discours d’acceptation de 2021 pour le BET’s Lifetime Achievement Award. « Eboni, mon amour. Rebelle, mon amour. Paix. Happy Pride!”, avait-elle déclaré à l’époque. Notamment, c’était la première fois que le lauréat d’un Emmy nommé son partenaire publiquement, par La Coupe.

Ont-ils des enfants ?

Eboni et Queen Latifah ont accueilli un petit garçon nommé Rebel en 2019, comme indiqué précédemment par Radars en ligne. La danseuse professionnelle a été aperçue avec une bosse de bébé en octobre 2018 et assez rapidement, la paire est devenue de fières mamans ! Plus récemment, le Magnolias en acier La star a été aperçue en train de faire des courses avec le doux bébé Rebel, 4 ans, à Los Angeles le 8 octobre 2022. Pendant la sortie, la maman d’un enfant a porté un t-shirt à manches longues, un short bleu et des baskets Nike aux côtés de son petit un. Son mini-moi a été aperçu portant une chemise bleue avec des camions monstres, un short noir et une adorable paire de minuscules Crocs !

