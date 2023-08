Tout ce qu’il faut savoir sur Dominic Purcell et son ex Billy Ray – Hollywood Life

Voir la galerie





Tish Cyrus est une actrice et productrice

La native de Nashville est maman des stars de la pop Miley Cyrus et Noah Cyrus

Elle a rompu avec son ex-mari Billy Ray Cyrus à trois reprises.

Elle a épousé Dominic Purcell le 19 août 2023.

Tich Cyrus s’est mariée avec son troisième mari Dominique Purcell lors d’une cérémonie romantique le samedi 19 août. La mère de 56 ans de Miley Cyrus et Noé Cyrus dit son « oui » au Évasion de prison star lors d’une cérémonie à Malibu, et la popstar de « Wrecking Ball » a même servi de demoiselle d’honneur à sa mère pour une si belle occasion.

Le mariage intervient quatre mois seulement après que le couple a annoncé ses fiançailles en avril 2023. Tish l’a annoncé avec un doux claquement sur son Instagram, où elle a montré son incroyable bague en diamant. « Un millier de fois…. OUI @dominicpurcell », Trish a légendé les photos des deux tourtereaux. La proposition intervient moins d’un an après que Tish a pris sa romance avec le Évasion de prison acteur public en juillet 2022.

Les fiançailles du couple sont survenues peu de temps après que Tish ait finalisé son divorce avec son ex Billy Ray Cyrus après presque 30 ans ensemble. Dans une déclaration commune publiée en avril 2022, l’ancien couple puissant a déclaré: « Nous avons décidé de nous séparer – non pas avec tristesse, mais avec amour dans nos cœurs. Nous avons grandi ensemble, élevé une famille dont nous pouvons être si fiers, et il est maintenant temps de créer nos propres chemins.

Avant de retrouver sa relation intermittente avec le chanteur «Achy Breaky Heart», Trish était mariée à un autre homme. Rencontrons les hommes qui se sont disputés le cœur de Trish, ci-dessous.

Baxter Helson

Avant d’épouser Billy Ray, l’actrice et productrice était en fait mariée à un autre homme, Baxter Helsonet les deux partagent deux enfants ensemble, Tracer et Brandi. Lorsque Tish a épousé Billy Ray, il a fini par adopter les enfants comme les siens.

Baxter et Trish se sont mariés de 1986 à 1989 et ont accueilli Brandi le 26 mai 1987, par Personnes. Trace est né le 24 février 1989. Baxter est peu connu du public et il ne semble pas avoir de compte sur les réseaux sociaux, y compris Instagram.

Billy Ray Cyrus

Avant de l’officialiser avec un mariage en 1993, Trish et Billy Ray étaient un élément chaud pendant un certain temps. Ils ont même accueilli Miley (qui s’appelait à l’origine Destin Espoir) avant de descendre l’allée ensemble. Le couple est alors tombé enceinte de leur deuxième enfant, le frère cadet de Miley Braison Cyruset les deux se sont mariés en 1993. Le couple a également accueilli leur troisième enfant ensemble, NoéEn 2000.

Trish et Billy Ray avaient déjà appelé deux fois avant leur séparation finale en 2022. En octobre 2010, Billy Ray a déposé des papiers de divorce, puis l’a repris en mars 2011. Deux ans plus tard, Trish a fait la chose en déposant, citant des « différences irréconciliables ». » à l’époque. « C’est une affaire personnelle et nous travaillons pour trouver une solution qui soit dans le meilleur intérêt de notre famille », a déclaré Tish. Nous en juin 2013. « Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment. » Juste un mois plus tard, ils étaient de retour.

Depuis son divorce en 2022 avec la mère de Miley, Tish, après 30 ans, le chanteur a évolué avec Rose de feu34 ans. Il a confirmé qu’il était fiancé à la chanteuse australienne en novembre 2022 alors qu’elle montrait sa bague de fiançailles en diamant sur son Instagram.

Dominique Purcell

Dominique53 ans, est un acteur anglo-australien connu pour avoir joué dans des émissions de télévision à succès, notamment Prison Break, les légendes de demain de DC, et beaucoup plus. Depuis qu’il s’est fiancé à Tish, il a fait de nombreuses apparitions sur ses réseaux sociaux, et le couple s’est marié lors d’une belle cérémonie en août 2023. Avant que le beau comédien ne tombe amoureux de la mère de Miley, il était auparavant lié à méprisé étoile Anna Lynne McCord35 ans. L’ancien couple a eu une romance récurrente avant de finalement grésiller en 2020.

La star était également mariée à Rebecca Williamson de 1998 jusqu’à leur divorce en 2008. Au cours de leur relation, ils ont accueilli quatre enfants ensemble dont : Lily-Rose, Auguste20, Joseph24, et Audrey22.