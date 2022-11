Tout ce qu’il faut savoir sur Darren Le Gallo – Hollywood Life

Voir la galerie





Amy Adams, 48 ans, est une force avec laquelle il faut compter à Hollywood. Le six fois nominé aux Oscars est la star de tant de films populaires, y compris la comédie musicale fantastique Enchantéavec Patrick Dempsey et James Marsden. Amy revient pour le film suivant, Désabusé, qui sort le 18 novembre sur Disney+. Amy joue une future princesse dans les films, et elle est traitée comme une dans la vraie vie par son mari depuis sept ans, Darren Le Gallo48 ans. Le couple a une merveilleuse romance où ils se soutiennent dans leurs carrières respectives.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur Darren Le Gallo et sa relation avec Amy Adam qui s’étend sur plus de deux décennies.

Darren est peintre, acteur et réalisateur.

Darren a obtenu un diplôme en peinture de l’Abilene Christian University au Texas, selon Santé des femmes. Il a ses propres collections de peintures qui se vendent en ligne. Ses œuvres ont été exposées à la Bold Hype Gallery de New York, à Santa Monica, à la Bergamot Station en Californie, etc. Darren annonce occasionnellement ses peintures sur son Instagram. Il a également travaillé auparavant comme acteur et a fait de très brèves apparitions dans des projets tels que le spectacle Six pieds sous terre. Darren vient de faire ses débuts en tant que réalisateur sur le nouveau film dramatique Sam et Kate, qu’il a également écrit. Il a révélé à Personnes qu’Amy, qui est productrice exécutive du film, l’a encouragé à créer Sam et Kate retour en 2015.

“J’avais un projet différent que j’essayais de faire démarrer et, honnêtement, c’est ma femme qui m’a dit:” Vous devez écrire votre prochain truc “”, a déclaré Darren dans l’interview. «J’avais donc commencé à assembler les personnages et autres pour cela, une partie étant tirée de mon enfance grandissant dans la Bible Belt au Texas. Au fil du temps, cela a commencé à se mettre en place. Il a également dit à propos d’Amy : « Le soutien de ma femme a signifié tout pour moi tout au long de notre relation. Elle a vraiment de bons instincts. Le soutien de notre partenaire signifie beaucoup pour nous.

Il a rencontré Amy dans un cours de théâtre.

Darren et Amy se sont rencontrés dans un cours de théâtre en 2001, mais la relation n’a pas été immédiate. “J’avais un autre petit ami et Darren sortait avec une fille”, a déclaré Amy Salon de la vanité en 2008. “J’ai fait des scènes avec lui, et je l’aimais bien et je pensais qu’il était vraiment gentil.” Elle a ajouté: “Il ne serait pas assez affirmé, j’étais vraiment concentré sur les cours – il avait un peu peur de moi.”

Amy est finalement tombée amoureuse de Darren une fois lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur le court métrage de 2006 Centimes. “J’ai appris à le connaître en dehors des cours”, a-t-elle dit à Salon de la Vanité. «Et je viens de trouver qu’il était une personne si authentique et attentionnée. Et affirmé ! Il a exigé que nous sortions ensemble. Il a dit: ‘Je sais que tu t’en remets [other] mec, mais je t’emmène mercredi”. Et je me suis dit : ‘Et toi aussi !’ ”

C’est le 5 mars 2006 qu’Amy et Darren ont fait leur première apparition ensemble sur le tapis rouge en tant que couple. Ils ont posé pour des photos aux Oscars 2006, où Amy a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Junebug. Amy n’a pas remporté l’Oscar mais elle a quand même fait la fête toute la nuit avec Darren à ses côtés. Depuis, elle a été nominée pour cinq autres Oscars.

Ils étaient fiancés depuis 7 ans.

Après six ans de fréquentation, Amy et Darren se sont fiancés en avril 2008. Amy a confirmé la nouvelle en septembre 2008. Salon de la vanité interview, où elle a également précisé qu’elle n’était pas enceinte. « Non, je ne suis pas enceinte. Je peux confirmer. Je suis fiancé depuis quatre mois. Je pense que nous le saurions ! la Ligue des Justiciers dit l’étoile. Amy a également taquiné les plans de son mariage à l’époque, en disant: «Je suis l’un des sept enfants. Ce ne sera jamais un petit mariage.

Mais Amy et Darren ont décidé de prendre leur temps avant de se marier. Ils sont restés fiancés pendant sept ans, avant de devenir mari et femme. Pendant cette période, le couple agrandit joyeusement sa famille.

Ils ont une fille ensemble.

Amy et Darren ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille Aviana Olea Le Gallo, le 15 mai 2010. Le couple poste régulièrement des photos d’Aviana sur Instagram. Lors de la cérémonie d’Amy’s Hollywood Walk of Fame en 2017, l’actrice a expliqué comment elle voulait inspirer sa fille. “Je veux [Aviana] savoir qu’il n’y a pas que les femmes qui peuvent s’envoler, elles peuvent s’envoler et elles ont besoin de trouver leur propre lumière. Je sais qu’elle est sur cette voie », a déclaré Amy à HE. “C’est quelque chose que je dois lui rappeler. Aucune lumière qui brille sur moi ne crée une ombre dans laquelle elle peut se tenir.

En novembre 2022, Amy a révélé la réaction de sa fille en regardant Enchantéavant la sortie de Désabusé. “Elle pensait que j’agissais de manière très idiote et ne comprenait pas pourquoi je courais dans la grande robe blanche”, a déclaré Amy. Accéder. «Nous l’avons accidentellement surpris à la télévision tôt un matin. Je pense qu’elle m’a demandé de tourner la chaîne, si je suis honnête.

Darren et Amy se sont mariés en 2015.

Après un engagement de 7 ans, Amy et Darren se sont dit «oui» le 2 mai 2015 lors d’une cérémonie privée dans un ranch près de Santa Barbra, en Californie. Amy portait une robe Marchesa, selon Personnes. Le couple a gardé les détails de leurs noces privés à ce jour. Aviana avait 5 ans au moment du mariage, on peut donc imaginer qu’elle a joué un rôle particulier dans le grand jour de ses parents.

Darren est un soutien majeur pour Amy.

Amy a continuellement jailli du soutien de son mari dans sa carrière d’actrice bien remplie. Dans le Salon de la vanité interview, Amy a déclaré que Darren “n’est pas du tout compétitif” avec elle. “Il a un talent merveilleux, et il n’y a pas beaucoup de gens dans le monde qui sont comme ça, où il ne pense pas que mon succès est son échec. Il ne le voit tout simplement pas comme ça, et moi non plus », a-t-elle déclaré.

Amy a également parlé des sacrifices que Darren a dû faire pour leur famille, en raison du travail chargé d’Amy, en 2016. «Nous avons un ami qui lui a dit: ‘Je ne pourrais pas faire ce que tu fais, je ne pourrais vraiment pas. ‘ Quoi, se présenter pour ta femme ? C’est vraiment triste”, a-t-elle déclaré. Le gardien. «Mais, vous savez, il a beaucoup sacrifié. Mais il voyage avec moi et aide à garder la famille unie, et j’apprécie vraiment cela. Mais je ne l’apprécie pas parce que c’est un homme qui le fait, je l’apprécie parce qu’il est mon partenaire… Mon mari est un soignant extrêmement compétent.