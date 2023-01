Tout ce qu’il faut savoir sur Claire Kittle – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Georges Kittle sera l’un des joueurs les plus excitants à surveiller lors du match éliminatoire de dimanche entre les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie. L’ailier rapproché, 29 ans, a été l’un des joueurs les plus excitants de la saison éliminatoire. À ses côtés tout au long de sa carrière, il a eu sa future épouse Claire l’encourageant ! Elle le soutiendra sans aucun doute lors du match éliminatoire du dimanche 29 janvier. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la relation de George et Claire ici.

Suite 49ers de San Francisco

George et Claire sont amoureux de l’université

Alors que George est dans la NFL depuis cinq ans, Claire l’a vu jouer depuis bien plus longtemps ! Dans une vidéo qu’il a faite pour proposer à Claire, le joueur a révélé qu’il l’avait vue pour la première fois à l’extérieur de son dortoir universitaire. “La première fois que j’ai vu Claire, j’étais en première année à l’université. J’avais 18 ans à l’Université de l’Iowa », a-t-il déclaré dans le clip que Claire a partagé sur Instagram. «Je l’ai vue et je me suis dit: ‘G ****** qui est-ce?’»

George a déclaré que son colocataire de l’époque avait une opinion moins que favorable de sa future épouse, mais qu’il voulait mieux la connaître. Il a plaisanté en disant qu’il avait passé “8 mois dans la friendzone”, avant de “la tromper pour qu’elle l’aime”. Lorsque la joueuse a été repêchée, il a dit qu’elle l’avait rejoint rapidement à San Francisco et qu’il ne pouvait pas y penser autrement. « Elle est une partie tellement importante de ma vie. Elle m’a aidé à grandir et à devenir une personne plus mature. Quelqu’un qui peut réellement gérer ma merde », a-t-il déclaré dans la vidéo. “Son sourire illumine fondamentalement chaque pièce dans laquelle elle se trouve.”

Elle a un blog

Alors que son mari est bien connu comme l’ailier rapproché des 49ers, Claire tient un blog incroyable appelé Letley, partez, nommée comme telle en fonction d’un surnom que George lui a donné, en fonction de son deuxième prénom Colette. Son blog détaille ses voyages, ses expériences de vie et contient également des conseils d’achat pour les mariées, la mode de tous les jours et bien sûr les fans de 49ers ! “Je veux montrer et partager avec vous tous mes trucs et astuces, les choses à ne pas faire et à ne pas faire, les choses à ne pas faire et à faire, et tous les tenants et les aboutissants que j’ai appris”, a-t-elle écrit sur la page À propos du site Web. « Vous trouverez des informations sur le voyage, où aller, quand y aller et comment le faire correctement. Créativité mode et beauté. Ainsi que tout ce que je vis actuellement dans ma vie. Je partagerai tout. Je suis un livre ouvert.​

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle et George se sont enfuis en 2019

George a posé la question à Claire le 10 août 2018 ! La vidéo de proposition qu’il a filmée comprenait une interview de lui-même parlant de leur relation. George l’a surprise en disant qu’ils tournaient un segment « Couples dans la NFL », quand il l’a surprise avec une proposition. « À genoux et toujours aussi beau ! J’avais le plus grand sourire sur mon visage et je ne pouvais littéralement pas croire ce qui se passait ! elle a écrit sur la surprise dans son blog.

Moins d’un an après avoir posé la question, le couple a révélé qu’ils s’étaient mariés lors d’une cérémonie impromptue en avril 2019. Tous deux ont partagé des photos de leur mariage sur Instagram. Claire était magnifique dans un tailleur-pantalon blanc, tandis que George arborait une paire de kakis à carreaux gris et une chemise blanche. “SURPRENDRE! J’ai épousé mon meilleur ami. Dibs pour toujours. Je t’aime ma femme”, a écrit George sur son Instagram.

Lien connexe Lié: Zach Shallcross : 5 choses à savoir sur la star de la saison 27 de “The Bachelor”

Le couple avait prévu d’organiser une célébration plus importante en juillet 2020, mais a dû retarder en raison de la pandémie de COVID-19. Claire a révélé qu’ils avaient organisé une fête complète pour marquer leur deuxième anniversaire de mariage, avec une cérémonie beaucoup plus importante dans une douce vidéo.

Claire était une joueuse de basket universitaire

En plus de devenir amis au début de la première année d’université, Claire était également une athlète lorsqu’elle et George se sont rencontrés, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient beaucoup en commun ! Elle a joué pour l’équipe féminine de basket-ball de l’Université de l’Iowa, et elle a écrit que le dortoir dans lequel elles vivaient était principalement occupé par des étudiantes-athlètes dans son blog de proposition. Après avoir obtenu son diplôme, elle a poursuivi sa passion pour le conditionnement physique. Elle possède sa propre entreprise de fitness et a travaillé comme entraîneuse personnelle et spécialiste de la santé et du bien-être, selon son LinkedIn.

Elle encourage régulièrement son mari

Alors que les 49ers tentent de se rendre au Super Bowl, Claire sera sans aucun doute là pour soutenir George et l’équipe alors qu’ils tentent de ramener une bague à la maison ! Elle poste régulièrement des photos d’elle en marge et partage également des clichés de son mari et quelques photos d’eux deux avec un PDA sur le terrain ! Lorsque l’équipe a gagné le 8 janvier, elle a partagé une vidéo de compilation d’elle-même et de ses proches se rendant au match et a sous-titré que les 49ers avaient beaucoup de chance. “Lucky a apporté 2 touchés et une grosse victoire des Niners”, a-t-elle écrit dans la légende.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.