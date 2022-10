Tout ce qu’il faut savoir sur Bijou Phillips – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Éric Charbonneau/Invision/AP/Shutterstock

Bijou Phillips est la fille d’un musicien Jean Phillips et actrice/mannequin Geneviève Waite .

est la fille d’un musicien et actrice/mannequin . Elle a suivi les traces de ses parents et gagne sa vie en tant que musicienne, actrice et mannequin.

Elle est mariée à Ce spectacle des années 70 acteur de cinéma Danny Masterson qui fait face à un procès pour trois accusations de viol.

qui fait face à un procès pour trois accusations de viol. Bijou a publiquement défendu son mari et l’a soutenu au milieu des allégations de viol.

Comme Danny Masterson46 ans, est jugé pour de multiples accusations de viol, il a le soutien de sa femme depuis plus de 10 ans, Bijou Phillips42. Bijou n’a pas faibli dans sa loyauté envers le Ce spectacle des années 70 acteur, qui fait face à trois accusations de viol forcé avec une peine possible de 45 ans de prison à vie. Le couple, qui sont tous deux scientologues, montrera probablement un front uni lorsque le procès commencera avec la sélection du jury le 11 octobre. Fait intéressant, Bijou a également des antécédents d’abus présumés depuis qu’elle travaillait à Hollywood. Voici tout ce que vous devez savoir sur Bijou et son mariage avec Danny.

Plus à propos Danny Masterson

Bijou a deux parents célèbres.

Bijou est la fille d’un musicien Jean Phillips et actrice/chanteuse/mannequin Geneviève Waite. John était le chanteur principal du Les mamans et les papas. Il est décédé en mars 2001. Geneviève était originaire d’Afrique du Sud et a joué le personnage principal dans le film de 1968. Jeanne. Elle est décédée en mai 2019.

Bijou a été nommé d’après la chanson “My Petite Bijou” de Lambert, Hendricks et Ross. Ses parents se sont séparés quand elle était jeune et ont fini par être placés en famille d’accueil puisque John et Geneviève se sont avérés inaptes à s’occuper d’elle. John a finalement obtenu la garde de Bijou lorsqu’elle était en troisième année et elle a emménagé avec lui à Long Island.

Bijou a un frère, Tamerlan Phillips. Elle a trois demi-frères et sœurs, Mackenzie Phillips62, Jeffrey Phillipset Chynna Phillips54. Mackenzie et Jeffrey sont les enfants de John issus de son premier mariage avec Susan Adams. Chynna est la fille de John issue de son deuxième mariage avec Michel Phillips. Chynna est membre de la Wilson Phillips groupe pop avec Carnie Wilson et Wendy Wilson.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle est musicienne et comédienne.

Bijou a suivi les traces de ses parents et a poursuivi une carrière à Hollywood. Elle a sorti son premier album studio Je préfère manger du verre en 1999. Elle est apparue dans des films comme Presque célèbre, La porte dans le sol, Auberge : Partie II, et Étouffer. Son concert télévisé le plus notable était un rôle récurrent dans la sitcom Fox Faire naître l’espoir de 2010 à 2013. Bijou a fait du mannequinat pour Calvin Klein et d’autres campagnes publicitaires avant de continuer à jouer et à chanter à plein temps.

Elle est accusée d’abus.

Bijou a été accusé d’humiliation et d’agression Méchantes filles acteur de cinéma Daniel Franzese sur le plateau de Intimidateur en novembre 2017. Daniel a affirmé dans un message sur Facebook que Bijou lui avait « fait honte » et « ridiculisé » l’acteur parce qu’il était gay. Il a également allégué que Bijou l’avait “agressé physiquement” sur le plateau en lui tordant le mamelon et en lui donnant des coups de pied à l’arrière de la tête. Bijou s’est excusée pour ses actions dans une déclaration à TMZ. “J’étais adolescent et imprudent dans mon comportement. Je sais que Daniel est une personne digne de confiance et honnête, et découvrir à travers les réseaux sociaux que je n’étais pas l’ami que je pensais être pour lui m’a rendu si triste. elle a dit. “Je suis tellement mortifié par ce comportement et j’ai contacté Daniel et je lui ai présenté mes excuses en privé. Je ne suis pas et n’ai jamais été homophobe. Je n’ai que de l’amour pour la communauté LGBTQ et Daniel. Daniel a accepté les excuses de Bijou sur Twitter et a dit qu’il lui pardonne “parce que je ne connais pas non plus son histoire privée”.

Lien connexe Lié: Danny Masterson: 5 choses à savoir sur l’acteur du ’70s Show’ qui va être jugé pour viol

Toujours en novembre 2017, Le journal d’une princesse actrice Heather Matarazzo a dit à Daniel sur un podcast qu’elle aurait également été agressée physiquement par Bijou avant de commencer le tournage Auberge : Partie II. Heather aurait affirmé que Bijou l’avait jetée contre le mur puis l’avait «étranglée» pendant près de 20 secondes, selon des informations de l’époque. Heather a qualifié l’incident présumé de l’un des «moments les plus horribles» de sa vie.

Bijou et Danny ont commencé à se fréquenter en 2004.

Bijou et Danny se sont rencontrés lors d’un tournoi de poker à Las Vegas en 2004. Alors qu’ils sortaient ensemble, ils ont joué ensemble dans deux films en 2009, Fait l’un pour l’autre et Le pont vers nulle part. Ils ont également partagé l’écran d’un épisode de Faire naître l’espoir. Bijou et Danny se sont fiancés en mars 2011 après sept ans de relation.

Ils se sont mariés et ont une fille.

Bijou et Danny se sont mariés le 18 octobre 2011 dans un château privé en Irlande. Ils ont dit “oui” devant la famille et les amis, y compris le frère de Danny Chris Masterson qui était le meilleur homme, selon Personnes. Bijou aurait porté une robe Zac Posen personnalisée le jour de son mariage. Moins de trois ans plus tard, Bijou donne naissance au premier enfant du couple, une fille Fiona, le 14 février 2014. Ils ont alors annoncé la nouvelle sur Instagram, Danny partageant une photo de sa petite fille dormant sur le ventre. “Bonjour les amis. Au-delà ravi d’annoncer la naissance de notre fille Fianna Francis Masterson ! Le ranch star a écrit dans sa légende. “Maman et bébé vont très bien. Vous pouvez tous m’appeler dj dadpants à partir de maintenant.

Bijou a soutenu Danny au milieu des allégations de viol.

Bijou a défendu Danny qui a été accusé de viol par trois femmes différentes. Il a nié toutes les allégations. “De toute évidence, M. Masterson et sa femme sont complètement sous le choc compte tenu du fait que ces allégations vieilles de près de 20 ans entraînent soudainement le dépôt d’accusations, mais eux et leur famille sont rassurés de savoir que la vérité finira par éclater”, a déclaré l’avocat de Danny. Thomas Mésereau dit dans une déclaration à HollywoodLa Vie en juin 2020. À l’époque, Bijou a supprimé son compte IG le 17 juin 2020 suite aux accusations du DA contre son mari. Elle a relancé son compte mais a des commentaires limités et n’a pas de photos de Danny sur son flux.

Le procès de Danny commence avec la sélection du jury le 11 octobre. Danny est scientologue, tout comme les trois accusateurs de viol, donc l’Église de Scientologie devrait jouer un rôle dans le procès qui devrait durer environ un mois. Les trois femmes ont toutes accusé Danny de viol dans des incidents distincts qui se seraient tous produits au début des années 2000. Danny a nié les allégations et a déclaré qu’il avait hâte de laver son nom.