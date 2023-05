Tout ce qu’il faut savoir sur Andrea Thoma – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Grant Gustin est un acteur, surtout connu pour avoir joué dans Le flash Émission de télévision.

Il est marié à Andrea Thoma depuis 2018.

Grant et Andrea ont une fille.

Grant Gustin33 ans, est un super-héros pour tout le monde, y compris sa femme Andréa « LA » Thoma. L’acteur, surtout connu pour avoir joué dans The CW’s Le flash, a commencé à sortir avec Andrea en 2016 et ils se sont mariés deux ans plus tard. Grant et Andrea, qui est physiothérapeute et entraîneur, sont devenus parents lorsque leur fille Genévrier Grace Louise est né en 2021. Andrea a tellement soutenu Grant tout au long de son rôle qui a changé sa vie en tant que Barry Allen dans Le flash, qui se termine après 9 saisons le 24 mai. Grant est prêt à accélérer un nouveau chapitre de sa vie, avec sa fidèle épouse à ses côtés. Voici tout ce que vous devez savoir sur Andrea et son mariage avec Grant.

Qui est Andréa Thoma ?

Alors que son mari est acteur, Andrea travaille comme kinésithérapeute et entraîneur. La native de l’Ohio a obtenu son baccalauréat ès sciences en physiologie de l’exercice de la Kent State University, puis a obtenu son doctorat en physiothérapie, DPT de la Old Dominion University. Andrea a fondé Dare To Be Active, une application de fitness où elle propose des routines d’entraînement et d’exercices. Andrea fait la promotion de son entreprise sur Instagram, où elle compte plus de 730 000 abonnés. Elle est apparue sur AUJOURD’HUI en mai 2023 et a donné des cours d’entraînement aux hôtes Dylan Dreyer, Craig Melvinet Sheinelle Jones. Andrea était extrêmement active en grandissant et a joué au football au lycée et au collège à la Kent State University.

Comment Grant et Andrea se sont-ils rencontrés ?

Grant et Andrea se sont rencontrés en 2016 lors d’un dîner et ont commencé à sortir ensemble cette année-là. Le couple a annoncé ses fiançailles en avril 2017, avec une photo d’eux souriant sur la plage alors qu’Andrea montrait sa bague de fiançailles. Une source a dit Divertissement ce soir que Grant a proposé à Andrea sur la plage, le lendemain de son emménagement dans la maison de l’acteur à Venise, en Californie. Grant a partagé plus de détails sur la proposition lorsqu’il est apparu sur Conan O’Brien‘s talk-show.

« Nous nous sommes entraînés sur la plage. J’ai oublié que la bague était dans mon sac à dos. Nous étions assis sur la plage après. Je pensais qu’elle l’avait vu », a-t-il expliqué. « Il s’avère qu’elle ne l’avait pas fait. C’était une proposition tellement impromptue et un moment aléatoire qu’elle a pensé que je plaisantais quand j’ai proposé. Ce n’était pas une très bonne proposition. Elle a d’abord ri. Et puis elle a dit oui.

Le mariage de Grant et Andrea

Grant et Andrea se sont mariés en décembre 2018 à Valentine DTLA à Los Angeles. « Je peux confirmer que Grant Gustin et LA Thoma se sont mariés le week-end dernier. C’était une plus belle cérémonie qui a été partagée par leurs familles et leurs amis proches », a déclaré le directeur de Grant. PERSONNES dans une déclaration après le mariage. Plusieurs célébrités auraient assisté au mariage, notamment Super Girlc’est Chris Bois et Mélissa Benoist (également l’un des anciens de Grant Joie castmates), et des stars de Broadway comme Hamiltonc’est David Diggset Cher Evan Hansenc’est Taylor Trench, Adam Kaplan, Jared Loftin, Ben Rosset Leela Rothenberg.

Grant et la fille d’Andrea

Grant et Andrea ont annoncé la naissance de leur fille Juniper le 17 août 2021. Andrea a partagé une photo des pieds de son nouveau-né et a écrit : « Juniper Grace Louise est là et maman et papa sont absolument obsédés. Nous serons très occupés à l’embrasser et à la renifler jusqu’à ce qu’elle soit assez âgée pour nous dire que c’est bizarre. Grant et Andrea avaient annoncé qu’elle était enceinte en février 2021, avec une photo du couple, avec leurs chiens, brandissant une photo de l’échographie. « en ajoutant un de plus à l’équipage! Les chiots sont ravis 🙂 », lit-on dans la légende.

Grant, Andrea et Juniper forment une famille heureuse de trois personnes. À l’occasion de la fête des mères 2023, Grant a partagé un hommage sincère à sa femme, avec une photo d’Andrea et Juniper. « Une maman forte, une épouse solidaire, une amie fiable et attentionnée. Patron direct. Nous sommes tous si chanceux de vous avoir dans nos vies », a écrit Grant. Le couple ne montre pas le visage de leur fille sur les réseaux sociaux.

