Tout ce qu’il faut savoir sur Ali Hewson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Bono est marié à Ali Hewson depuis 1982.

Ali est une femme d’affaires et une militante.

Le couple a quatre enfants ensemble.

Bono a parlé de sa relation avec Ali dans ses nouveaux mémoires “Surrender”.

Avec ses lunettes distinctes et l’une des voix les plus reconnaissables de l’histoire du rock, bono est connue dans le monde entier. Mais, est-ce que beaucoup connaissent celle qui est son épouse depuis le début des années 1980 ? Alors que des millions connaissent le U2 leader dans le rôle de Bono, Ali Hewson le connaît comme Paul Hewson, l’homme dont elle est tombée amoureuse il y a plus de quatre décennies. Ali et Bono ont célébré leur 40e anniversaire de mariage en 2022, marquant une relation qui les a fait faire le tour du monde et en revenir. Les deux tourtereaux, fiers parents de quatre beaux enfants, sont toujours aussi forts.

Plus d’actualités connexes :

Avec la publication de ses mémoires Abandon, Bono est sûr d’en dire plus sur son mariage avec Ali. Avant la sortie du livre, il a également été plus ouvert sur leur relation dans les interviews. Il a admis que le livre était principalement une dédicace à sa femme dans une interview avec Le Sunday Times en octobre 2022. « Ali m’a donné la chance et m’a couvert à la maison. Donc je n’écris pas un mémoire rock’n’roll, [or] les mémoires d’un militant, je n’écris pas seulement les mémoires d’un résident, j’essaie d’écrire une lettre d’amour à ma femme », a-t-il déclaré. Alors apprenez-en plus sur la femme qui met le vrai “pouvoir” dans ce couple de pouvoir.

Ali Hewson est une militante et femme d’affaires irlandaise.

Née Alison Stewart le 23 mars 1961, Alison a grandi dans la banlieue de Raheny, au nord de Dublin. Elle a obtenu un diplôme en sociologie et en sciences politiques à l’University College de Dublin en 1989, par Le télégraphe. Son diplôme a profité à son activisme tout au long de sa vie. Dans les années 1990, elle s’est impliquée dans des efforts anti-nucléaires, notamment des associations caritatives pour aider les enfants victimes de Tchernobyl. Elle a également dirigé une campagne visant à envoyer 1,5 million de cartes postales du peuple irlandais au Premier ministre britannique de l’époque. Tony Blairle tout pour sensibiliser au risque de pollution radioactive de la centrale nucléaire de Sellafield dérivant vers l’Irlande.

“Je sais comment je veux essayer de vivre ma vie”, a-t-elle déclaré Le télégraphe. « Je sais que je ne veux laisser aucune obscurité derrière moi. Je pense que nous devrions tous avoir la responsabilité de ne pas affecter les autres de manière négative. Cela commence avec vos enfants – vous voyez à quel point ils sont confiants, si petits et si innocents. C’est pourquoi je me suis impliqué dans le projet de Tchernobyl, à cause de ce qui est arrivé aux enfants là-bas.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Elle a également cofondé deux entreprises soucieuses de l’éthique: Edun, une entreprise de vêtements axée sur l’introduction du commerce équitable à la mode, et Nude, une «marque de soins de la peau parfaitement moderne et impeccablement éthique», selon le Télégraphe. « L’Afrique détenait 6 % du commerce mondial dans les années 1980, qui est tombé à 2 % aujourd’hui. S’ils devaient regagner un pour cent du commerce mondial », a déclaré Ali, « cela équivaut à 70 milliards de dollars par an, soit le double de ce qu’ils reçoivent en aide. C’est pourquoi nous avons eu l’idée d’essayer de faire quelque chose en Afrique qui mettrait notre argent là où notre bouche était – pour faire réellement une différence en développant Edun. conglomérat français LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) a investi profondément dans les deux sociétés.

Elle est la chérie de Bono au lycée

“C’était mon premier vrai petit ami”, a déclaré Ali Le télégraphe en 2008. « C’est en 1976 que nous nous sommes réunis – la même année que le groupe s’est formé. J’ai vu leur premier concert dans le gymnase de notre école. Ils se sont mariés en 1982.

Lien connexe Lié: Jaden Smith, JoJo Siwa et d’autres habillés comme des personnages de Harry Potter pour Halloween : photos

« Nous étions adolescents. Nous sommes allés à la même école, au lycée », a déclaré Bono lors des Glamour Women of the Year Awards 2016. “Il se trouve que c’était cet après-midi [in 1976] Je l’ai accompagnée jusqu’à son bus – n’est-ce pas fou ? »

Depuis que ces deux tourtereaux sont sortis ensemble, ils ont fondé une famille. Leur premier enfant, Jordan Hewsonest née le 10 mai 1989. Leur deuxième, actrice Ève Hewsonarrivé le 7 juillet 1991. Bono et Ali ont accueilli leurs fils Élie Hewson (17 août 1999) et John Hewson (21 mai 2001) peu de temps après.

« La pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Je suis tellement heureux pour eux, chacun d’eux, vous espérez juste qu’ils trouvent leur chemin », a déclaré Ali au Irish Daily Mirror en 2020. Elijah est le leader du groupe Inhaler, et Ali a déclaré. “C’est son premier amour, et c’est formidable de le voir trouver sa voie”, a déclaré Ali. “C’est le garçon le plus timide, et il est devenu un leader, et je ne sais pas comment c’est arrivé. Mais il a trouvé son truc, et c’est formidable de voir chacun d’eux trouver son chemin car il n’est pas facile pour un enfant de se frayer un chemin à travers ce système compliqué qui se passe.

Ali Hewson a inspiré plusieurs chansons de U2

Ali a été la muse de Bono pour son travail dans U2 – pour le meilleur ou pour le pire. La plus grande chanson inspirée par Ali était peut-être “The Sweetest Thing”.

« Il a été écrit pendant les séances pour L’arbre de Josué. C’était l’anniversaire d’Ali, et je ne l’ai pas fait pour l’anniversaire », a déclaré Bono en 1998, par Pierre roulante. “C’était en fait la seule chanson que nous avons toujours sentie que nous aurions pu mieux réussir que nous ne l’avons fait. Dans mon esprit, c’était toujours une chanson pop et j’ai toujours pensé que nous pouvions faire mieux. La chanson a été retirée de l’album et publiée en face B de “Where The Streets Have no Name” en 1988.

Quand U2 est sorti Le meilleur de 1980–1990 / Les faces B compilation, ils ont peaufiné la chanson et l’ont finalement bien fait. Ils l’ont sorti en single – avec une vidéo mettant en vedette Ali – et il a atteint le Top 20 à travers le monde. Tous les profits de la chanson ont été reversés au Chernobyl Children’s Project, à la demande d’Ali.

Ali se déplace de façon mystérieuse.

Malgré plus de quatre décennies ensemble, Ali mystifie toujours Bono. “Quand nous partons en tournée, ma famille est de très bonne humeur, ce qui est un vrai souci car je me dis : ‘Tu ne peux pas pleurer ?’ Ma femme joue dur pour obtenir depuis un bon moment maintenant, et c’est un personnage insaisissable », a-t-il déclaré dans une interview en 2014 avec Le soleil (h/t L’indépendant). “Elle n’est pas facile à connaître et les louanges des autres n’ont pas beaucoup d’influence sur elle. C’est une fille très indépendante et intelligente qui, je pense, me considère comme une figure amusante. La plupart du temps, j’apprécie sa compagnie.

“Je m’accroche très étroitement aux personnes qui, je pense, peuvent me faire passer”, a ajouté Bono. “Ils sont assis à cette table [his band mates], mais Ali fait également partie de ces personnes. Je la tiens bien plus qu’elle ne me tient.

Bono a expliqué comment sa femme le surprend toujours dans ce qui précède L’heure du dimanche interview. « Elle n’est pas seulement un mystère pour moi, au fait. Elle est un mystère pour ses filles, pour ses fils », a-t-il déclaré. « Je veux dire, nous essayons tous d’apprendre à la connaître. Elle est infiniment fascinante. Elle est… pleine de malice.

Ali a été aux côtés de Bono à travers tant de choses

Bono a également parlé de certains des moments les plus difficiles que lui et Ali ont vécus ensemble, avant la publication des mémoires. Il a expliqué comment ils partagent une «grande folie» dans leur mariage à la New yorkais Festival en octobre 2022, mais c’est aussi ce qui aide leur relation à fonctionner. « Il y a quelque chose à savoir que vous allez contre toute attente. Mais je dirais que si vous me demandez sérieusement, l’amitié peut parfois dépasser l’amour romantique. Et l’amitié est ce que moi et Ali avons. Quand vous avez un amour romantique et une amitié, c’est vraiment quelque chose de spécial », a-t-il déclaré, selon Personnes.

Au festival, il a également expliqué comment ils se sont tant soutenus. «Chaque fois que l’un de nous se perdait, l’autre serait… serait là pour ramener l’autre à la maison. Et je suis tellement reconnaissant », a-t-il déclaré. « 40 ans est un chiffre puissant pour moi. C’est un chiffre puissant pour Ali. Et c’était génial quand nous sommes arrivés à 40 ans, et nous nous sommes dit: ‘Ne foutons pas ça maintenant.’