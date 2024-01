Tout ce qu’il faut savoir pour la révélation du scrutin au Temple de la renommée du baseball

La partie de l’élection au Temple de la renommée de la Baseball Writers’ Association of America sera annoncée mardi à 18 h HE, avec un candidat infaillible qui entrera, plusieurs joueurs qui seront vraiment close et quelques autres espèrent progresser vers le seuil requis de 75 %.

Nous avons ce qu’il vous faut pour tout savoir le jour de la révélation du scrutin. Décomposons quelques éléments à rechercher dans les résultats du vote.

Une remarque importante : les pourcentages actuellement indiqués proviennent du Site Web de suivi du Temple de la renommée, qui surveille tous les bulletins de vote révélés publiquement, jusqu’à 7 h HE. Gardez à l’esprit que le total des votes diminue presque toujours – parfois de manière significative – une fois que les scrutins privés et les scrutins publics post-résultats sont officiellement ajoutés au total.

À titre d’exemple, l’année dernière, Todd Helton a obtenu 78,6 % des votes publics préalables, mais seulement 61,8 % des votes privés, et il a terminé avec quelques voix à 74,5 %. Billy Wagner a obtenu 72,3 % des votes publics avant les résultats, mais seulement 52,9 % des votes privés, pour un total de 68 %. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un joueur est actuellement au-dessus de 75 % qu’il est en mesure d’entrer.

Adrian Beltre obtiendra-t-il le pourcentage de voix le plus élevé jamais enregistré pour un joueur de troisième but ?

Beltre sera membre du Temple de la renommée au premier tour, et je suis heureux d’annoncer que (pour la plupart) l’état d’esprit exaspérant « Il n’est pas un membre du Temple de la renommée au premier tour » existe à peine. Pourtant, parmi les scrutins publics jusqu’à présent, deux électeurs n’ont pas voté pour Beltre. Je ne peux pas imaginer avoir un bulletin de vote et ne pas voter pour Beltre, étant donné ses chiffres à vie : 3 166 coups sûrs, 477 circuits, 1 707 points produits et cinq gants d’or.

Pourtant, certains croient encore que le Temple de la renommée est réservé à l’élite de l’élite. Comme Bill James l’a écrit un jour : « Le standard Ted Williams/Bob Gibson/Honus Wagner pour la sélection au Temple de la renommée n’a jamais existé, sauf dans l’imagination de gens qui ne connaissent rien au sujet. »

Les pourcentages les plus élevés parmi les joueurs de troisième but :

1. George Brett, 98,2 % (488/497)

2. Chipper Jones, 97,2 % (410/422)

3. Mike Schmidt, 96,5 % (444/460)

Je préférerais certainement Brett ou Schmidt à Beltre (et peut-être Chipper aussi), mais Beltre semble pouvoir éclipser le pourcentage de Brett.

Joe Mauer sera-t-il également membre du Temple de la renommée au premier tour ?

Mauer obtient un taux de 83,5 % – bien plus que ce à quoi je m’attendais étant donné qu’il n’a passé que neuf saisons complètes en tant que receveur et qu’il a de maigres statistiques de carrière pour une sélection au premier tour (143 circuits, 923 points produits, 2 123 coups sûrs). Il lui faudrait obtenir environ 67 % des bulletins restants pour pouvoir être élu, ce qui constitue une amélioration par rapport à il y a quelques jours, alors qu’il lui fallait 69 % des voix. Les électeurs privés votent généralement pour moins de candidats, et Mauer ne tombe probablement pas dans leur philosophie « seulement les gars évidents » – même si sa valeur maximale élevée et son classement parmi les 10 premiers de tous les temps parmi les receveurs de WAR méritent une attention particulière – mais je pense maintenant qu’il va juste dépasser la barre des 75 %.

Helton obtient-il les quelques voix supplémentaires dont il a besoin ?

Après avoir perdu 11 voix en 2023 lors de sa cinquième année de participation, Helton obtient actuellement un taux de 82,0 %, soit une légère hausse par rapport à son total avant les résultats de l’année dernière, où, comme mentionné, il était à 78,6 %. S’il décline du même taux de 6,4 % que l’an dernier, cela le laisse à 75,4 % – et à son élection au Temple de la renommée. Ce n’est pas beaucoup de place à perdre, mais il semble qu’il va se faufiler, une récompense pour un niveau incroyable de performance de pointe de 1999 à 2004, quand il avait une moyenne de .344 avec 37 circuits, 48 ​​doubles et 121 points produits par saison.

Billy Wagner et Gary Sheffield approchent tous deux de la fin de leur éligibilité aux élections : l’un ou l’autre y parviendra-t-il cette année ?

Wagner en est à sa neuvième année de scrutin et Sheffield en est à son 10e et dernier scrutin. Wagner a terminé l’année dernière à 68% et obtient actuellement un taux de 78,0%. Ce qui est intéressant à son sujet, cependant, c’est que le total de ses votes finaux l’année dernière n’a diminué que de 4,2 % par rapport au total d’avant les résultats. Les votes privés ne lui ont donné qu’un peu plus de la moitié de leur soutien, mais les votes publics, révélés seulement après l’annonce des résultats, lui ont donné près de 70 %. Il semble que cela pourrait se résumer à une ou deux voix dans un sens ou dans l’autre pour lui.

Au moins, Wagner aurait encore un an à voter. C’est tout pour Sheffield, qui est à 75,0% et cela signifie toujours qu’il est presque certain qu’il n’entrera pas. On ne sait pas exactement pourquoi Sheffield n’a pas réussi à se faire élire alors que ses chiffres le méritent. Cela pourrait être son lien avec Barry Bonds et la Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO), sa carrière vagabonde, ou peut-être le scrutin bondé au début qui a retardé son élan. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que les électeurs privés le poussent au sommet pour entrer au Temple de la renommée via le vote BBWAA – et lorsque Sheffield apparaîtra finalement sur l’un des bulletins de vote du comité de l’époque, il sera intéressant de voir s’il ‘sera regroupé aux côtés de Bonds, Roger Clemens et Mark McGwire.

Dans quelle mesure des mesures défensives solides aideront-elles Andruw Jones et Chase Utley ?

Je regroupe ces deux-là parce que leurs deux cas dépendent dans une large mesure des mesures de terrain utilisées sur Baseballl-Reference.com, où Jones est considéré comme le meilleur défenseur central de tous les temps (ce qui correspond à sa réputation) et Utley est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de deuxième but de tous les temps (ce qui n’était pas sa réputation lorsqu’il était actif). Jones en est maintenant à son septième tour de scrutin et devrait dépasser les 60 % cette année, ce qui est un signe fort qu’il sera admis aux trois prochains tours de scrutin. Utley obtient 40% des voix, un point de départ décent pour un premier tour. Si Helton entre, cela pourrait également aider Utley, car les deux ont eu des carrières similaires à haut volume et à faible volume.

De combien le pourcentage de Carlos Beltran va-t-il augmenter ?

Beltran est en quelque sorte dans sa propre classe en tant que candidat : ​​il a un solide dossier analytique (70,1 WAR en carrière), même s’il n’était pas nécessairement un joueur qui s’intègre parfaitement dans cette catégorie vague et indéfinie « se sent comme un Hall of Famer » tandis que actif. Il n’allait jamais être un gars du premier tour, mais peut-être quelqu’un qui réussirait après quatre ou cinq occasions. Puis vint le scandale de tricherie des Astros de Houston. Serait-il traité comme les types de drogues dopantes ? L’année dernière, sa première participation aux élections, il avait obtenu 47,4 %. Il obtient un taux de 66,0% dans les sondages, soit environ 13% de plus que ses premiers résultats de l’année dernière. Il semble donc que certains électeurs lui ont simplement infligé une peine d’un an. S’il obtient un pourcentage nettement supérieur à 47% au total, on peut supposer qu’il est de nouveau sur la bonne voie pour se faire élire.

Manny Ramirez et Alex Rodriguez sont-ils toujours sur les listes ?

Oui, ils sont.

Sont-ils vraiment sur le point d’entrer ?

Non ils ne sont pas.