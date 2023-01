Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Le premier rôle majeur d’Ever Anderson a joué une jeune Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans le film Marvel 2021 “Black Widow”

L’adolescente jouera le rôle de Wendy Darling dans le film “Peter Pan & Wendy” de 2023.

Le père d’Ever est le directeur de la franchise “Resident Evil”, Paul WS Anderson, et sa mère est la mannequin/actrice Milla Jovovich

A l’âge mûr de 15 ans, Jamais Anderson Hollywood frappe déjà à sa porte. Après avoir fait une brève apparition en 2016 Resident Evil : Le dernier chapitre, l’actrice américaine a ensuite incarné une jeune Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans le film Marvel 2021 Veuve noire. Elle a ensuite été sollicitée pour assumer le rôle féminin principal dans l’adaptation en direct de Disney de leur classique animé de 1953. Peter Pan appelé Peter Pan et Wendy, qui devrait être diffusé sur Disney + en 2023.

Le succès d’Ever survient alors que le New York Magazine Vautour a déclaré 2022 comme «l’année du bébé nepo», «bébé nepo» étant le terme désignant l’enfant d’une célébrité. Jamais atterrit dans cette catégorie, car ses parents se trouvent être de grands noms à Tinseltown, son père étant Paul WS Anderson et sa mère étant Milla Jovovich! Continuez à lire pour en savoir plus sur sa royauté hollywoodienne, ci-dessous!

Milla Jovovich

Milla, la mère d’Ever, est née le 17 décembre 1975 en Ukraine. Elle a commencé à jouer à un jeune âge et a rapidement déménagé à Los Angeles où elle a trouvé du travail avec des concerts de mannequinat et quelques apparitions dans des émissions de télévision comme Marié avec des enfants et Parker Lewis ne peut pas perdre. Un rôle plus robuste est venu de Richard Linklater Hébété et confusoù elle a joué une lycéenne dans les années 70 au Texas.

Mais ce n’est que lorsqu’elle a joué le rôle de Leeloo, un extraterrestre qui aide à sauver la planète, dans de Luc Besson Le cinquième élément aux côtés de Bruce Willis en 1997 qu’elle a commencé à trouver sa place à Hollywood. Milla a ensuite été castée dans des films tels que Zoolander et Le Messager : L’histoire de Jeanne d’Arcavant de frapper fort avec le Resident Evil franchise, où elle incarnait Alice, l’héroïne de l’adaptation du jeu vidéo.

Bien qu’elle ait également affiné ses talents musicaux, Milla se concentre principalement sur sa carrière d’actrice, avec quelques projets amusants en vue. La star de l’action peut être ensuite vue dans l’épopée de l’assassin Colibri et un thriller intitulé Dans la Terre Perdue, d’après elle IMDB.

Paul WS Anderson

Ever est une fille chanceuse car ses parents s’entendent bien; à tel point qu’ils travaillent souvent ensemble sur des films hollywoodiens ! Le père d’Ever, Paul, est le Resident Evil directeur de franchise ! Avant de fabriquer un total de quatre Resident Evil films avec Milla, la mère d’Ever, Paul est devenu célèbre pour avoir réalisé des films tels que Horizon des événements et Solaris. Il se trouve que son prochain projet est également avec Milla, car il a écrit et réalisé Au pays perdu.

Quant à la façon dont les deux poids lourds d’Hollywood se sont rencontrés, c’était une histoire aussi vieille que le temps à Tinseltown. Paul dirigeait le premier Resident Evil où il a rencontré et est tombé amoureux de sa star, Milla. Ils ont accueilli Ever le 3 novembre 2007 et se sont mariés en 2009. Fille Dashiel arrivée en 2015 et fille Osien en 2020.

