Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

L’avocat de Lincoln est une série Netflix.

Manuel Garcia-Rulfo joue dans la série.

Première partie de la saison 2 le 6 juillet 2023.

L’attente de L’avocat de Lincoln la saison 2 est presque terminée. L’émission à succès de Netflix revient en juillet avec Manuel Garcia Rulfo revenant en tant que Mickey Haller, le bel avocat de la défense basé à Los Angeles. La série a été créée par David E. Kelley (Grand Petits mensonges, Neuf parfaits inconnus) et est basé sur Michel Connellysérie de romans. Le premier livre a été adapté en film de 2011 avec Matthieu McConaughey comme Mickey. La série Netflix est extrêmement populaire et les fans sont prêts pour le retour de la série.

Saison 2 de L’avocat de Lincoln sortira en deux parties. Netflix a sorti la bande-annonce de la partie 1 le 15 juin. Il taquine les prochains cas auxquels Mickey s’attaque. Voici tout ce que vous devez savoir sur L’avocat de Lincoln saison 2.

L’avocat de Lincoln Dates de sortie de la saison 2

L’avocat de Lincoln la saison 2 est divisée en deux parties. La partie 1 sera diffusée le 6 juillet tandis que la partie 2 sera diffusée le 3 août. Les deux parties comprendront cinq épisodes. La saison 1 a abandonné les dix épisodes à la fois le 13 mai 2022.

L’avocat de Lincoln Distribution de la saison 2

Manuel Garcia Rulfo est de retour en tant que Mickey Haller. Il est surtout connu pour les films Gâteau, Meurtre sur l’Orient Expresset Un homme appelé Otto. Il était dans les spectacles Du crépuscule à l’aube : la série et Goliath avant qu’il ne soit jeté dans L’avocat de Lincoln.

Neve Campbell revient également pour la saison 2 en tant que première ex-femme de Mickey, Maggie McPherson, mais à titre récurrent. Les autres membres de la distribution de retour incluent Becky Newton en tant que deuxième ex-femme de Mickey, Lorna, Jazz Raycole en tant que chauffeur personnel de Mickey, Izzy, Angus Samson en tant qu’ami de Mickey, Cisco, Krista Werner comme la fille de Mickey, Hayley, et Ntare Guma Mbaho Mwine en tant que détective Raymond Griggs.

De nouveaux personnages sont également introduits dans la saison 2. Il était une fois étoile Lana Parilla a rejoint le casting en tant que Lisa Trammell, une chef locale estimée et une défenseure de la communauté. Chicago Méditerranée étoile Yaya Da Costa joue Andrea Freeman, un procureur impitoyable. Matt Ange, Angélica María et David Clayton Rogers sont également nouveaux dans le casting de la saison 2. Angélica joue la mère de Mickey.

L’avocat de Lincoln Bande-annonce de la saison 2

La remorque pour L’avocat de Lincoln la saison 2, partie 1, commence avec Mickey chevauchant son Lincoln Navigator. Bien sûr! Mickey attire beaucoup l’attention, mais il jure qu’il « ne laissera pas une petite presse me monter à la tête ». Mickey rencontre quelques personnes dans la bande-annonce, dont le nouveau personnage de Lana Parrilla, Lisa. Lorsque Lisa est arrêtée, Mickey décide d’être son avocat.

L’avocat de Lincoln Intrigue de la saison 2

L’avocat de Lincoln la saison 2 est basée sur Le Cinquième Témoinle quatrième roman de L’avocat de Lincoln séries de livres. Il s’agit de Mickey prenant en charge une nouvelle affaire représentant Lisa, qui est accusée du meurtre d’un homme riche. La description officielle du livre qui a inspiré la saison 2 de la série est la suivante : « Mickey Haller a connu des moments difficiles. Il étend son entreprise à la défense contre les saisies, seulement pour voir l’un de ses clients accusé d’avoir tué le banquier qu’elle accuse d’avoir tenté de lui enlever sa maison. Mickey met son équipe à la vitesse supérieure pour disculper Lisa Trammel, même si les preuves et ses propres soupçons lui indiquent que son client est coupable. Peu de temps après avoir appris que la victime avait ses propres relations avec le marché noir, Haller est également agressé – et il est certain qu’il est sur la bonne piste.

Manuel Garcia-Rulfo a teasé la saison 2 dans une interview avec Divertissement hebdomadaire. « La première saison, on retrouve Mickey à un bas niveau de sa vie. Maintenant, nous le voyons sur un haut à cause de toute la renommée de [the Trevor Elliott trial] », a déclaré l’acteur. Il a ajouté: « Les enjeux sont plus importants parce que l’amour est impliqué. [Mickey] s’attache émotionnellement à cette femme et ensuite il doit la défendre, donc ça devient plus personnel. Ce que j’ai vraiment aimé dans la dynamique avec [Lisa] c’est qu’il n’a eu d’yeux que pour Lorna ou Maggie donc je voulais le jouer quand il est hors jeu. Surtout parce que Lana est une femme et une actrice tellement forte.

Manuel Garcia-Rolfo a également déclaré que le nouveau personnage Andrea est « un grand adversaire » de Mickey. « Elle respecte les règles et il est plus émotif et utilise plus son instinct que son cerveau, donc il y a une excellente chimie », a-t-il déclaré.

