Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Gary Sinise est un acteur surtout connu pour avoir joué le lieutenant Dan dans « Forrest Gump » en 1994.

Le natif de Chicago a remporté un Emmy, un Golden Globe Award, un Tony Award et quatre SAG Awards

Il est marié à sa femme depuis plus de 4 décennies

Après avoir joué le lieutenant Dan dans Forrest Gump et supervisant une multitude d’organismes de bienfaisance pour les militaires, Gary Sinis est devenu synonyme de soutien aux anciens combattants. L’acteur nominé aux Oscars, né en dehors de Chicago en 1955, a fièrement porté cette reconnaissance, puisqu’il organise à nouveau le concert du National Memorial Day au Capitole des États-Unis. L’événement, qui « unit le pays dans le souvenir et l’appréciation de ceux qui ont donné leur vie pour notre nation », par le site Web du concert, aura lieu sur la pelouse ouest du Capitole américain à Washington, DC le 28 mai et sera co -hébergé par Joe Mantegna.

Le concert sera la troisième fois que Gary accueillera, prouvant qu’il est un type engagé. La même chose peut être dite pour son mariage, car Gary et sa femme, Moira Harris, a dit « oui » il y a plus de quatre décennies ! « [The secret to longevity is] un sens de l’humour », a déclaré Gary à propos de son mariage avec Parade en 2011. « Ma femme est une personne aimante, drôle et d’inspiration irlandaise, et je suis toujours surpris par certaines des choses qu’elle dit. Elle me fait rire tous les jours. Découvrez la femme magnifique qui a volé le cœur de Gary il y a toutes ces années, ci-dessous !

Comment Moira a-t-elle rencontré Gary ?

Moira est née à Pontiac, dans l’Illinois, en 1954. Comme Gary, elle a attrapé le virus de la comédie dès son plus jeune âge et a étudié l’art dramatique à l’université de l’Illinois State University, où elle a rencontré son futur mari.

Elle est aussi une actrice

Moira a été présentée dans des séries télévisées comme L’égaliseur et Karen Sisco. d’après elle IMDB. Elle est également apparue dans un certain nombre de films de Gary, notamment À des kilomètres de chez vous et Des souris et des hommes. Elle a pris sa retraite d’acteur en 2003, bien qu’elle soit brièvement revenue pour une apparition dans d’Harold Pinter La fête d’anniversaire au théâtre Steppenwolf en 2013.

Leur premier mariage a été annulé

Dans ses mémoires de 2019, Grateful American : un voyage de soi au service, Gary a révélé qu’ils avaient dû annuler leur première cérémonie de mariage. Il a affirmé que le couple avait tout prévu, jusqu’aux invitations et à la date du mariage, mais quelques jours avant le mariage, le couple a rompu leurs fiançailles par surprise, pour se réconcilier quelques jours plus tard.

Moira et Gary partagent 3 enfants

Né le 9 novembre 1988, Sophie Sinisé est l’aîné des enfants de Gary et Moira. Elle est également actrice, faisant ses débuts d’actrice dans un épisode de 2010 de CSI : NY., qui revendique également son père comme acteur. McCannaAnthony Sinise, né le 10 novembre 1990, est le fils unique du couple marié. Né en 2011, Ella complète la grande couvée en tant que plus jeune enfant.

Moira aux prises avec un trouble de toxicomanie

Selon les mémoires de Gary, Moira a tenté une cure de désintoxication pour son trouble d’abus d’alcool à deux reprises avant de pouvoir enfin plonger dans la sobriété. « Je me débarrassais de tout l’alcool de la maison, mais ensuite j’ouvrais un placard du haut et je trouvais une bouteille cachée loin à l’arrière », a-t-il écrit. Après un séjour de trois mois en cure de désintoxication en 1997, Gary a écrit que sa femme n’avait pas touché « une goutte d’alcool » depuis.

