Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : OConnor / AFF-USA.com / MEGA

Method Man est membre du collectif hip hop Wu-Tang Clan

Il a remporté un Grammy en 1996 pour sa collaboration avec Mary J. Blige sur ‘I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By’.

Le CV d’acteur de la star comprend des rôles dans “Garden State”, “Venom” et “The Wire”

Homme de méthode a été programmé pour se produire dans un hommage spécial aux Grammys 2023. Les Clan du Wu-Tang membre, 51 ans, montera sur scène aux côtés Glace-T, Reine Latifah, Nelly, Flash de grand maîtreet bien d’autres pour l’hommage aux 50 ans de Hip Hop. LL cool J devrait présenter le segment, qui vise à mettre en valeur la riche histoire du genre et son influence continue à travers le monde.

Plus à propos Nouvelles des célébrités

Avec tous les yeux rivés sur Method Man, les fans veulent en savoir plus sur la star aux multiples traits d’union, y compris sa vie amoureuse. Défiant toutes les probabilités d’Hollywood, Method (alias Clifford Smith, Jr..) est marié depuis plus de 20 ans aux mêmes femmes, Tamika Smith! “Je suis avec elle depuis 29 ans”, a déclaré Method Jada Pinkett Smith au Discussion de table rouge en 2021, une révélation rare pour le couple notoirement privé. « Nous nous sommes mariés en 2001, nous avons donc 20 ans », a-t-il ajouté, avant d’insister : « C’est du boulot ! Le respect est avant tout. » Rencontrez la femme qui a volé le cœur de Method, ci-dessous !

Comment Method Man et Tamika se sont-ils rencontrés ?

Bien que l’on sache très peu de choses publiquement sur Tamika (il n’y a pas de photos d’elle disponibles pour le moment), le couple se serait rencontré alors qu’elle travaillait comme assistante personnelle de Method en 1997, par Essence. Le couple n’a commencé sa romance que deux ans plus tard, Tamika conservant son poste d’employée de Method jusqu’en 2002.

Elle possède une entreprise de beauté

Le profil LinkedIn de Tamika indiquait précédemment qu’elle était propriétaire d’une “petite entreprise dans l’industrie de la beauté”. En 2016, elle était également inscrite au College of Staten Island, selon la bio.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Tamika est une survivante du cancer

Tamika a secrètement lutté contre le cancer du sein vers 2006. Après Wendy Williams a révélé le diagnostic sur son propre talk-show, au grand dégoût de Method, il a fini par commenter l’épreuve déchirante, racontant Pierre roulante, “Ma femme est l’une des personnes les plus fortes de la planète.”

Son diagnostic a déclenché une querelle avec Wendy Williams

Comme mentionné ci-dessus, Wendy a parlé au monde du diagnostic de cancer de Tamika, qui était gardé secret par Tamika et Method. La trahison présumée a provoqué une rupture persistante entre l’animateur de télévision et le musicien. “Je veux juste que Wendy Williams sache exactement ce que ça fait d’être assise dans cette chambre d’hôpital, en les regardant injecter ce poison dans celui que vous aimez”, a déclaré Method. Pierre roulante à l’époque.

Lien connexe Lié: Les enfants d’Ice-T : tout ce qu’il faut savoir sur ses 3 enfants, dont sa plus jeune fille, Chanel

Wendy a affirmé plus tard qu’elle avait eu une liaison avec le rappeur, ce qui a amené Tamika à se rendre sur son compte Instagram privé à l’époque et à traîner l’artiste. “Dans le passé, j’ignorais ses mensonges, ses insinuations et ses tentatives flagrantes de nous provoquer”, a-t-elle écrit sur ses histoires IG, par HITC. “Mais Wendy a prouvé à maintes reprises qu’elle est incapable de toute décence. Son obsession pour nos vies a atteint un nouveau plus bas. Et j’en ai assez de prendre la grande route.

Tamika est une fière maman de 3

Au cours de leurs plus de 20 ans ensemble, Tamika et Method ont accueilli trois enfants, Sha, Rae, et Cheyenne Smith. Rae et Cheyenne sont jumeaux, selon Essence. Avec leur naissance, Method Man a révélé qu’il voulait améliorer son image.

“Quand vous vieillissez et que vous avez des enfants et que vos enfants vont à l’école et que vous savez [their] enseignants… et ils voient à quel point vous êtes actif et concerné [you are] avec l’éducation ou le bien-être de vos enfants, il est difficile de rester assis et d’être pris au sérieux si les gens parlent toujours de “il est toujours défoncé”… ce qui n’est absolument pas le cas”, a déclaré Method sur Discussion de table rouge. «Je dois faire preuve de plus de discrétion à cause de mes enfants. Ceci n’est pas pour moi; tout ce que je fais est pour eux maintenant, donc j’utilise un peu plus de discrétion et je ne mets plus l’herbe au premier plan.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.