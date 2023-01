Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Zoey Deutch a fait son entrée sur la scène hollywoodienne avec son rôle de Maya dans la série originale de Disney Channel La vie de suite sur le pont

L’actrice s’est fait un nom dans ‘Zombieland : Double Tap’ et ‘Something From Tiffany’s’

Le père de Zoey est le réalisateur de “Some Kind of Wonderful”, Howard Deutch, et sa mère est la star de “Retour vers le futur”, Lea Thompson.

A l’âge mûr de 15 ans, Zoey Deutsch a fait ses débuts à l’écran dans la série télévisée de Disney La vie de suite sur le pont. Dès lors, Zoey s’est retrouvée dans toutes sortes de projets hollywoodiens de haut niveau comme Tout le monde veut du Some!!, Le Politicien, et Mettre en place. Elle a également attiré l’attention de nombreux directeurs de casting avec son rôle aux côtés de Woody Harrelson dans Zombieland : appuyez deux fois avant de l’écraser dans la comédie romantique de vacances Quelque chose de Tiffany. La prochaine étape pour la magnifique star est le remake de Le jeu le plus dangereux avec Top Gun : Maverick’s Glenn Powell.

Le succès de Zoey survient alors que le New York Magazine Vautour a déclaré 2022 comme «l’année du bébé nepo», «bébé nepo» étant le terme désignant l’enfant d’une célébrité. Zoey atterrit en effet dans cette catégorie, car ses parents se trouvent être de grands noms à Tinseltown, son père étant Howard Deutsch et sa mère étant Léa Thompson. Continuez à lire pour en savoir plus sur sa royauté hollywoodienne, ci-dessous!

Léa Thompson

Il se trouve que la mère de Zoey était la It Girl dans les années 80. Née le 31 mai 1961 dans le Minnesota, Lea a d’abord débuté comme danseuse de ballet avant de se tourner vers Hollywood. Elle a décroché un rôle en 1983 Mâchoires 3-D et tout s’est mis en place peu de temps après sa première. Elle a enchaîné avec des rôles dans Toutes les bonnes initiatives (1983), aube Rouge (1984), et La vie sauvage (1984). Puis elle a frappé fort avec les années 1985 Retour vers le futuroù elle a joué Michael J. Fox amour / mère, Lorraine Baines McFly, dans l’aventure comique à succès. Elle a également joué dans les deux suites.

La piqûre de succès ne s’est pas arrêtée là, car Lea était la première femme de Camp spatial, Howard le canard et Une sorte de merveilleux. Après quelques films plus médiatisés, Lea s’est tournée vers le petit écran, où elle avait une sitcom à succès sur NBC à la fin des années 90 intitulée Caroline dans la ville. Plus récemment, elle a travaillé derrière la caméra, réalisant des épisodes de Résident étranger et Star Trek : Picard.

Howard Deutsch

Le père de Zoey, Howard, était un collaborateur fréquent du célèbre scénariste/réalisateur de comédies pour adolescents des années 80 John Hugues. Né à New York d’un père directeur de la musique, Howard s’est rapidement lancé dans le tournage de vidéoclips avant de décrocher le fauteuil de réalisateur du film de Hughes en 1986. Belle en rose mettant en vedette Molly Ringwald. Deux autres projets Hughes — Une sorte de merveilleux et Les grands espaces — suivi pour Howard. Ses projets les plus récents incluent la réalisation d’épisodes télévisés.

Quant à la façon dont les deux poids lourds d’Hollywood se sont rencontrés, c’était une histoire aussi vieille que le temps à Tinseltown. Howard dirigeait Une sorte de merveilleux où il a rencontré et est tombé amoureux de sa star, Lea. Ils ont accueilli leur fille Madeleine en 1991 et Zoey a suivi en 1994.

