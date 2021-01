Comme le savent tous ceux qui ont déjà assisté à une inauguration présidentielle, c’est une journée remplie de révérence, d’histoire, de toute une série d’émotions.

Cela peut aussi être …vraiment freakin ‘froid. C’est pourquoi nous ne sommes pas très fous de regarder les festivités du 20 janvier dans la chaleur et le confort de notre bureau très professionnel de style 2021 (c’est-à-dire notre canapé). Et bien que les foules soient nettement plus épurées par rapport aux autres jours d’inauguration de l’histoire récente (à l’exception de la présence accrue de 25000 membres de la Garde nationale, appelés à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole et de toute une série de drapeaux), la pompe et la circonstance est toujours composée tout le chemin.

En tant que président sortant Donald Trump a refusé d’y assister, Vice-président Mike Pence et deuxième dame Karen Pence sera sur place pour aider à inaugurer notre 46e président Joe Biden et notre toute première vice-présidente (et première vice-présidente de la couleur) Kamala Harris.