“Tout ce qui peut vous tuer le fera”: un homme sicamous creuse profondément pour l’émission Discovery Channel

Bryson Dick, natif de Sicamous, a décroché l’or l’année dernière lorsqu’une opportunité d’emploi s’est transformée en une chance de participer à une émission télévisée de Discovery Channel.

Dick s’est retrouvé dans le programme, Bering Sea Gold, après avoir travaillé avec les populaires prospecteurs YouTubers Pioneer Pauly et Dan Hurd de la Colombie-Britannique. Les deux influenceurs cherchent de l’or et se lancent dans d’autres aventures de prospection sur leurs chaînes. Dick a déclaré qu’il avait acquis beaucoup d’expérience en travaillant avec les deux, bien qu’il ait donné tout le crédit aux stars et qu’il ait déclaré qu’il était heureux de vivre cette expérience.

“En travaillant et en étant dans leurs vidéos, je me suis un peu fait un nom dans la communauté minière”, a déclaré Dick. “Juste en faisant connaître mon nom avec eux, j’ai commencé à recevoir des e-mails de directeurs de casting et de producteurs pour des sociétés cinématographiques essayant de voir si j’avais raison d’être dans leur émission.”

Dick a été choisi pour jouer dans une émission sur les mines d’or filmée au Groenland. Cependant, alors qu’il se préparait à partir, il a dit qu’il avait regardé à quel point les choses étaient chères là-bas et avait décidé de ne pas y aller.

“J’avais toujours envie d’aller filmer quelque chose et d’être à la télévision.”

En 2021, en utilisant un numéro de téléphone qu’il a obtenu d’un ami dans l’industrie, Dick a appelé Kris Kelly, un mineur d’or sur Bering Sea Gold de Discovery Channel. L’émission suit Kelly et son équipage alors qu’ils naviguent sur l’océan et l’industrie de l’extraction de l’or.

Dick a dit à Kelly qui il était et quelle expérience il avait, et il a été embauché pour être un plongeur de nuit à plein temps dans l’équipage en Alaska, à partir de l’été de cette année.

“Plonger dans le noir à plein temps est en fait effrayant”, a déclaré Dick. “J’ai commencé vers 22 heures, plongeant jusqu’à 10 ou 12 heures au fond de l’océan par moi-même. Je suis un plongeur formé avec de l’expérience, mais là-haut, j’ai découvert que je devais faire attention aux morses agressifs, aux orques, aux requins saumon, entre autres.

Heureusement, peu de temps après l’arrivée de Dick, un opérateur de drague a démissionné et Dick l’a remplacé. Il a dit qu’il était heureux de sortir du dangereux travail de plongée de nuit et d’utiliser l’excavatrice, ramassant de grandes quantités de saleté du fond de l’océan et découvrant si de l’or s’y cachait. Il a également dit que c’était amusant d’utiliser le célèbre bateau nommé The Mistress, qui est présenté dans de nombreuses scènes de la série au cours des saisons précédentes.

Même lorsqu’il a cessé de plonger, Dick a déclaré que le paysage de l’Alaska était dangereux et qu’il n’y était pas habitué.

“Tout ce qui peut vous tuer vous tuera”, a déclaré Dick. « Nous ne sommes qu’à 175 kilomètres de la Sibérie, donc il y a beaucoup. Les méduses peuvent être aspirées dans les combinaisons de plongée, et si vous exploitez la plage si le temps était mauvais, vous auriez une place et reviendriez le lendemain matin et il y aurait un morse en décomposition mort de 15 pieds de long à l’endroit . Vingt minutes plus tard, des grizzlis mordent le morse. Ensuite, il y a un bœuf musqué géant dans la brousse à côté de vous.

Malgré le danger, Dick a travaillé avec Kelly et a filmé l’émission pendant près de deux mois, rentrant chez lui en août 2021. Il a fini par retourner travailler brièvement avec Vernon Adkison, un autre mineur d’or qui est apparu dans l’émission, et a été impliqué dans un conflit avec Adkison qui en a fait un épisode de la saison 15 de Bering Sea Gold.

“De retour en août (de 2021) puis jusqu’à maintenant, je ne savais pas si j’allais être monté dans la série ou non, s’ils me feraient bien paraître ou stupide ou comme un méchant ou quoi que ce soit », a déclaré Dick. « C’est comme ça la télévision, mais ça m’amuse beaucoup. Je suis dans quelques épisodes.

La quinzième saison de l’émission vient d’être disponible au Canada le lundi 2 janvier, mais a été diffusée aux États-Unis sur Discovery Channel le 6 décembre 2022.

Dick a dit qu’il s’était vu dans la série et qu’il avait été amusé par la façon dont les éditeurs l’avaient décrit.

«Ils m’ont monté en quelque sorte drôle, un clown comme une personne, ce qui est bien parce que je suis un peu comme ça. C’est un peu comme ça que j’apparais dans les vidéos YouTube dans lesquelles j’étais avant.

Il a déjà reçu des offres pour revenir pour la saison de plongée sous glace en hiver et pour faire plus de barges en été, mais il a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé de ce qu’il ferait ensuite.

Dick a grandi à Sicamous et a déménagé à Vancouver en 2015. Après le tournage, il a vécu à Kelown et, en septembre 2021, sa maison a brûlé. Il vit actuellement à Vernon.

