Angelina Jolie appelle samedi à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et en Israël.

Alors qu’elle abordait la guerre entre Israël et le Hamas, la lauréate d’un Oscar, 48 ans, a révélé « comme des millions de personnes dans le monde » au cours des dernières semaines, qu’elle se sentait « malade et en colère face à l’attaque terroriste en Israël » qui a causé « la mort de tant de civils innocents.

Dans sa dernière publication, partagée avec ses plus de 14,6 abonnés sur Instagram, la mère de six enfants révèle qu’elle a passé son temps à “se demander comment aider au mieux”.

« Moi aussi, je prie pour le retour immédiat et sain de chaque otage et pour les familles qui portent la douleur inimaginable du meurtre d’un être cher. Surtout, les enfants ont été assassinés et de nombreux enfants sont désormais orphelins”, ont écrit les stars d’Eternals.

Elle a poursuivi : « Ce qui s’est passé en Israël est un acte de terreur. Mais cela ne peut justifier les vies innocentes perdues dans les bombardements d’une population civile à Gaza qui n’a nulle part où aller, sans accès à la nourriture ou à l’eau, sans possibilité d’évacuation, et qui n’a même pas le droit humain fondamental de traverser une frontière ou de chercher refuge.

L’interprète a fait référence à son travail « avec les réfugiés » au cours des deux dernières décennies et à la manière dont elle se concentre actuellement sur « les personnes déplacées par la violence, dans n’importe quel contexte ».

« Gaza compte plus de 2 millions d’habitants (dont la moitié sont des enfants), qui vivent sous un blocus sévère depuis près de deux décennies, en plus de décennies de déplacements et d’apatridie », a-t-elle souligné. « Les quelques camions d’aide qui arrivent ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire (et était livré quotidiennement avant le conflit actuel), et les bombardements provoquent chaque jour de nouveaux besoins humanitaires désespérés.

Jolie a ensuite condamné « le refus d’aide, de carburant et d’eau », car il punit « collectivement » tout le monde, y compris les civils innocents et les enfants.

« L’humanité exige un cessez-le-feu immédiat. La vie des Palestiniens et des Israéliens – et la vie de tous les peuples du monde – comptent de la même manière », a-t-elle conclu. « Tout ce qui peut éviter des pertes civiles et sauver des vies doit être fait. Comme beaucoup d’autres, j’ai fait un don aux efforts de secours médicaux. J’ai choisi de soutenir le travail de Médecins sans frontières et j’ai fermé suite à leur reportage.

Jolie travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) depuis plus de 20 ans et a été ambassadrice de bonne volonté.

Selon Site Internet du HCRelle “a effectué plus de 60 missions de terrain témoignant de la souffrance et de la résilience et appelant à des solutions urgentes pour protéger les droits et la sécurité des personnes déplacées”.

En décembre 2022, elle « a quitté son rôle d’envoyée spéciale pour s’engager sur un ensemble plus large de questions humanitaires et de droits de l’homme ».

À l’époque, elle avait déclaré dans un communiqué de presse, obtenu par People, qu’elle “continuerait à faire tout ce qui est en mon pouvoir” pour “soutenir les réfugiés et autres personnes déplacées”.

Son message intervient quelques jours seulement après que des dizaines de célébrités, dont des stars comme America Ferrera, Channing Tatum et Dua Lipa, se sont réunies pour exhorter le président Joe Biden à contribuer à la désescalade de la crise à Gaza et en Israël.

Les personnalités publiques, qui ont créé un groupe appelé Artists4Cessez-le-feua écrit une lettre ouverte au président, qui explique qu’ils se sont « réunis en tant qu’artistes et défenseurs, mais surtout en tant qu’êtres humains témoins des pertes de vies dévastatrices et des horreurs qui se déroulent en Israël et en Palestine ».

“Nous vous demandons, en tant que président des États-Unis, d’appeler à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu à Gaza et en Israël avant qu’une autre vie ne soit perdue”, a déclaré le groupe. « Plus de 5 000 personnes ont été tuées au cours de la dernière semaine et demie – un chiffre que toute personne de conscience sait être catastrophique. Nous pensons que toute vie est sacrée, quelle que soit la foi ou l’origine ethnique et nous condamnons le meurtre de civils palestiniens et israéliens.

Ils ont poursuivi : « Nous exhortons votre administration, ainsi que tous les dirigeants du monde, à honorer toutes les vies en Terre Sainte et à appeler et à faciliter un cessez-le-feu sans délai – la fin des bombardements sur Gaza et la libération des otages en toute sécurité. »

Les membres d’Artists4Ceasefire ont également souligné que « la moitié des deux millions d’habitants de Gaza sont des enfants, et plus des deux tiers sont des réfugiés et leurs descendants contraints de fuir leurs foyers ».

Les signataires demandent également à Biden d’aider les habitants de Gaza à accéder à l’aide humanitaire et ont exprimé leur conviction que « les États-Unis peuvent jouer un rôle diplomatique vital pour mettre fin aux souffrances ».

“Nous pensons que les États-Unis peuvent jouer un rôle diplomatique vital pour mettre fin aux souffrances et nous joignons nos voix à celles du Congrès américain, de l’UNICEF, de Médecins sans frontières, du Comité international de la Croix-Rouge et de tant d’autres.” ajoutèrent les étoiles. « Sauver des vies est un impératif moral. »

La lettre comprenait des statistiques déchirantes, telles que « 6 000 bombes ont été larguées sur Gaza » depuis que le groupe militant Hamas a lancé une incursion aérienne, terrestre et maritime sans précédent sur Israël.

Les bombardements auraient entraîné la mort « d’un enfant toutes les 15 minutes ».

« Au-delà de notre douleur et de notre deuil pour toutes les personnes présentes et leurs proches dans le monde entier, nous sommes motivés par une volonté inébranlable de défendre notre humanité commune. Nous défendons la liberté, la justice, la dignité et la paix pour tous – et un profond désir de mettre fin à de nouvelles effusions de sang », a conclu le groupe.

Quant à ce qui a motivé la lettre des stars, les signataires ont déclaré qu’ils “refusent de raconter aux générations futures l’histoire de” leur silence ou qu’ils “sont restés là et n’ont rien fait”.

Le plaidoyer a également été signé par Cate Blanchett, Andrew Garfield, Jessica Chastain, Rachel McAdams, Shailene Woodley, Joaquin Phoenix, Jessie Williams, Kristen Stewart, Macklemore, Alyssa Milano, Margaret Cho et bien d’autres artistes.

Auparavant, Ferrera avait appelé à un cessez-le-feu lors d’un discours puissant lors des GLAMOUR’s Women of the Year Awards, alors qu’elle avait été honorée comme l’une des femmes de l’année de la publication.

« Toutes nos sœurs ne sont pas en sécurité », a-t-elle déclaré. « Comme vous toutes, mon cœur est brisé et lourd du poids de ce que nos sœurs du monde entier endurent chaque jour. Et alors que nous sommes assis ici ce soir pour célébrer, nos sœurs et leurs familles à Gaza et en Israël vivent dans l’horreur.

Ferrera a poursuivi : « La brutalité de la terreur et de la guerre se déroule sous nos yeux. Des familles entières ont été et continuent d’être effacées.

« Nous pouvons exiger que les otages soient libérés et rendus sains et saufs à leurs familles. Nous devons exiger que nos dirigeants mondiaux instaurent un cessez-le-feu et une réponse humanitaire immédiate à Gaza et en Israël. Nous devons sauver nos sœurs. Il faut laisser les enfants vivre en paix. Puissions-nous tous trouver le courage d’utiliser notre voix.

Lors de l’événement, Hannah Waddingham a également plaidé pour la paix en Israël et à Gaza.

« Si l’un d’entre nous peut donner tout ce qu’il peut. Même s’il s’agit d’une petite chose pour les femmes du monde qui se battent pour garder leurs enfants”, a-t-elle déclaré à l’auditoire. “Alors si tu pouvais faire cette chose ce soir, si tu pouvais juste le faire avant d’aller te coucher, n’importe quoi, alors je te serais éternellement reconnaissant.”

Lundi, cependant, Biden n’a pas appelé à un cessez-le-feu.

Au lieu de cela, il a demandé au Hamas de libérer les otages que ses militants ont capturés en Israël – « alors nous parlerons ».

Il a fait cette remarque à la Maison Blanche quelques instants après des informations selon lesquelles le Hamas aurait libéré deux otages détenus à Gaza après l’attaque terroriste du 7 octobre, portant le nombre total de personnes libérées à quatre.

On lui a posé des questions sur la libération d’otages en vue d’un cessez-le-feu à la fin d’un événement inscrit à son agenda économique.

Israël exige la libération des quelque 200 otages capturés lors du raid transfrontalier mené par les combattants du Hamas. Il a mobilisé des réserves et rassemblé des forces à la frontière, tout en pilonnant des cibles à l’intérieur de Gaza.

Biden a terminé ses remarques, lors d’un événement destiné à vanter son programme «Bidenomics», en faisant référence à un développement de la sécurité nationale.

“Je m’excuse, je dois me rendre à la salle de crise pour un autre problème auquel je dois faire face”, a-t-il déclaré.

Son événement a commencé près d’une heure après l’heure prévue lundi, à la suite des premiers reportages faisant état de la libération de deux otages supplémentaires.

Le Hamas a libéré deux terroristes américains en dernier…