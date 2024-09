Tout ce qui est nouveau dans le DLC Starfield Shattered Space

L’attraction principale du DLC Shattered Space est l’extension scénarisée centrée autour de la maison Va’Ruun. La Maison Va’Ruun était une zone d’histoire largement inexploitée dans le jeu de base de Starfield et Shattered Space répond à de nombreuses questions que les joueurs se posaient concernant la faction. La majorité de la nouvelle série de quêtes se déroule sur une nouvelle planète, Va’ruun’kai, qui est une lune de Kavnyk I. Les joueurs explorent d’abord la ville sacrée de Dazra, mais les missions de la série de quêtes se déroulent également à d’autres endroits de la planète. .

Va’ruun’kai est la seule nouvelle planète que les joueurs peuvent explorer dans Shattered Space, mais il y a beaucoup de profondeur pour maintenir l’intrigue tout au long de la série de quêtes. Bethesda a également déclaré que la planète entière est fabriquée à la main et non générée de manière procédurale comme beaucoup d’autres planètes de Starfield. La planète elle-même compte plus de 50 emplacements à découvrir et la navigation est désormais beaucoup plus facile grâce à l’ajout du véhicule REV-8.

L’objectif principal des joueurs dans la série de quêtes de la Maison Va’Ruun est de reconstituer ce qui est arrivé à la faction précédemment et de déterminer son sort. Il existe plusieurs mini-factions au sein de la Maison Va’Ruun avec lesquelles les joueurs peuvent interagir en plus d’en apprendre davantage sur le dieu de la faction, le Grand Serpent. Il y a une multitude d’histoires à découvrir, de choix à faire et de quêtes à entreprendre.