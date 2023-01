Tout ce qui est à la mode et en vogue sur Internet aujourd’hui

Lire la suite

De nos jours, à peu près n’importe quoi peut être considéré comme “buzzworthy”. Parmi les exemples récents de contenu digne d’intérêt, citons les quiz viraux en ligne, les vidéos virales, les articles de potins sur les célébrités et les articles de blog humoristiques. La raison pour laquelle ces types d’histoires reçoivent autant d’attention est qu’elles attirent souvent un large public et génèrent beaucoup d’engagement sur les réseaux sociaux. Par exemple, une publication sur une vidéo YouTube hilarante pourrait devenir virale très rapidement et inciter des milliers de personnes à la partager sur leurs propres comptes de réseaux sociaux. De même, un article sur un canular scandaleux sur Internet peut provoquer de nombreuses réactions de la part des lecteurs sur les réseaux sociaux.

La popularité de ce type d’histoires s’explique par le principe de la monnaie sociale, c’est-à-dire le fait que les gens partagent des contenus qui leur donnent un statut ou les font bien paraître aux yeux des autres. Ces types d’histoires ont tendance à être particulièrement intéressants pour les jeunes, car ils offrent un aperçu des types de conversations que les gens ont sur les réseaux sociaux. Ils ont également tendance à avoir plus d’attrait émotionnel que les autres types de reportages. En conséquence, ils sont souvent largement partagés sur les réseaux sociaux et reçoivent beaucoup de “j’aime” et de commentaires d’autres utilisateurs. Alors, quelles sont les choses qui ont fait parler Internet aujourd’hui ? Nous vous couvrons de tout ce qui est viral, bourdonnant et tendance.

