Tout ce qui arrive à votre corps si vous arrêtez d’avoir des relations sexuelles

Donc, vous traversez une période de sécheresse…

Si vous êtes passé de l’état d’avoir des relations sexuelles à celui de ne plus avoir de relations sexuelles, alors des changements se produiront dans votre corps.

Certains couples estiment que prendre une pause peut effectivement avoir certains avantages une fois l’intimité rétablie, un thérapeute affirmant que cela pourrait en effet contribuer à rendre les choses plus agréables.

Là encore, d’autres experts disent que si vous ne faites pas assez d’action dans la chambre, cela pourrait avoir des conséquences sur votre santé, alors n’hésitez pas à vous amuser pour le bien de votre santé personnelle.

Si vous arrêtez d’avoir des relations sexuelles, cela aura un impact profond sur votre santé mentale. (Getty Banque d’images)

Pour les hommes, le manque de relations sexuelles pourrait avoir un impact majeur potentiel, selon le Dr Tara Suwinyattichaiporn, experte en matière de sexe et de relations.

Elle dit le Daily Mail que dans de rares cas, ce qu’on appelle une « atrophie du pénis » pourrait survenir.

Elle a expliqué que le tissu du ding-a-ling d’un homme pouvait devenir moins élastique sans utilisation, ce qui pouvait coûter aux hommes un ou deux précieux centimètres de longueur.

Étant donné à quel point certains hommes sont obsédés par les proportions du pénis, cela semble un peu préoccupant.

Ce n’est pas tout, car elle a ajouté que passer un mois sans rumpy-pumpy pourrait entraîner une augmentation du niveau de stress d’une personne, car le sexe peut aider à lutter contre l’anxiété et la dépression.

Le Dr Suwinyattichaiporn a expliqué que les gens sont tous différents, donc se passer de relations sexuelles aurait un impact différent sur chacun.

Entre-temps, une étude sur les effets du célibat a révélé qu’en général, il ne serait pas trop préjudiciable physiquement à votre corps de se passer de relations sexuelles, mais que les avantages du sexe pour la santé étaient clairs.

Fondamentalement, vous manquez de bons moments et d’activités saines, car des relations sexuelles régulières peuvent renforcer votre système immunitaire, abaisser votre tension artérielle et vous offrir une meilleure santé cardiovasculaire.

Quand il s’agit de vos morceaux, utilisez-les ou… ne les perdez pas mais préparez-vous à ce qu’ils s’atrophient. (Getty Banque d’images)

Pour les femmes, avoir des relations sexuelles peut aider à renforcer les muscles du plancher pelvien, ce qui aide à lutter contre l’incontinence.

Ne pas avoir de relations sexuelles peut également entraîner ce qu’on appelle une atrophie vaginale, où les tissus deviennent fins et secs.

Le manque de relations sexuelles peut entraîner certains problèmes de santé mentale, mais ceux-ci peuvent ensuite avoir d’autres impacts physiques, car les gens peuvent s’en charger eux-mêmes.

Il y aura des aspects positifs et négatifs lorsqu’il s’agira de ne pas avoir de relations sexuelles, mais en général, c’est une activité qui a un impact positif sur votre santé et manquer ces avantages peut vous frapper plus durement que prévu.

Le manque d’utilisation de vos organes génitaux peut entraîner une atrophie des tissus, tandis que des études indiquent qu’éjaculer régulièrement peut aider les hommes à prévenir le cancer de la prostate.

